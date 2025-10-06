Меркель знайшла винних у нападі Росії на Україну — і вони не в Кремлі

Ексканцлерка Німеччини звинуватила чотири країни в блокуванні переговорів із Кремлем

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель вирішила висловитися про війну в Україні та поклала відповідальність за вторгнення Росії на країни Балтії та Польщу.

Що потрібно знати

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що частково покладає відповідальність за війну Росії проти України на Польщу та країни Балтії

Вона пояснила, що прагнула нового формату переговорів з Росією за участю ЄС, але ці країни не підтримали ідею

Меркель вважає, що до 2021 року Путін сприймав Мінські угоди серйозно

Вона розповіла про це в інтерв'ю угорському ЗМІ Partizán. Меркель звинуватила Польщу та країни Балтії розірвали дипломатичні зв'язки між Росією та ЄС, що спонукало Путіна до вторгнення. Зокрема йдеться про те, що Польща не підтримала Мінські угоди та кілька домовленостей ЄС та РФ.

Мінські угоди: що в них було та як їх оцінює Меркель

Зазначимо, Мінські угоди вперше були підписані у вересні 2014 року, після збройного конфлікту на території Донеччини та Луганщини, які Росія частково окупувала та наразі вважає своїми частинами. На думку Меркель, домовленість 2014 року принесли "спокій" між 2015 та 2021 роками. Проте нагадаємо, Мінск-1 не визнавав окремими утвореннями окуповані території, а надавав їм особливий статус. Мало відбутися припинення вогню, заборона польотів та мінування, а також відвід важкого озброєння.

Перші Мінські угоди

Всупереч Мінським домовленостям і законодавству України, 2 листопада 2014 року на окремих територіях Донеччини та Луганщини терористи провели незаконні вибори голів і "народних рад" т.зв. ДНР та ЛНР. В січні 2015 року наступальні дії на сході України поновились. Під час переговорів у Мінську 31 січня 2015 року бойовики вимагали визначати лінію зіткнення станом на 31 січня, погрожуючи відновленням повномасштабних бойових дій у разі невиконання їхніх ультиматумів.

Мінські домовленості від 12 лютого 2015 року (Мінськ-2) були узгоджені лідерами "нормандської четвірки" і підписані контактною групою для деескалації конфлікту. Проте за час їхньої дії російські війська та терористичні угруповання продовжували вбивати українських військових.

Мінськ-2 на карті

21 лютого 2022 року Росія визнала т.зв. "ДНР" та "ЛНР", а 22 лютого президент Путін оголосив, що Мінські домовленості більше не діють.

Проте Меркель заявила, що за її відчуттями, до 2021 року Путін сприймав Мінські угоди серйозно. Вона заявила, що прагнула нового формату, де російський президент спілкувався б з ЄС. Проте цю ідею не підтримали країни Балтії (Естонія, Латвія і Литва) та Польща. За словами Меркель, яка очолювала ФРН з 2005 по 2021 рік, ці чотири країни "бояться", що "у нас не буде спільної політики щодо Росії".

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін казав, що це Меркель припустилась помилки під час Мінських угод, сподіваючись владнати ситуацію та заспокоїти РФ самостійно, без залучення США. Їй пропонували цей варіант одразу, проте вона відмовилась.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Меркель вже покладала на країни заходу провину за напад Путіна на Україну. Вона заявляла, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну РФ проти України через її позицію щодо ПДЧ для Києва в НАТО. Вона пояснила, що Зеленський запрошував її та Саркозі до Бучі, натякаючи на нібито їхню відповідальність за трагедію.