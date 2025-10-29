Путин заврался, хвастаясь ракетой "Сармат": в сети показали доказательства

В сети быстро разоблачили сказки Путина о "Сармате"

Российский президент Владимир Путин заявил, что уже вскоре на боевое дежурство будет выведена межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". Однако он забыл одну важную деталь — она уже якобы поставлена на дежурство.

Что нужно знать:

Путин хвастается ядерной ракетой "Сармат" и обещает выставить ее на боевое дежурство

В сети напомнили, что эту ракету два года назад уже якобы ставили на боевое дежурство и об этом писали российские СМИ

Россияне утверждают, что эта ракета может доставить ядерные боеголовки в любую точку мира через Северный или Южный полюс

Такое заявление от Путина прозвучало 29 октября, когда он хвастался проведением испытания сверхмощного ядерного подводного аппарата "Посейдон". Тогда же он заявил, что мощность "Посейдона" якобы значительно превышает их "самую перспективную межконтинентальную ракету "Сармат".

"Такой (ракеты, — Ред.) в мире нет, как "Сармат". И у нас он еще на дежурстве не стоит. Но скоро появится на дежурстве", — заявил Путин.

Однако есть значительный нюанс. В 2023 году российское издание "Ведомости" уже заявляло, что "Самрат" якобы поставили на боевое дежурство. В социальных сетях нашли эту несостыковку и опубликовали доказательства.

Статьи о ракете "Сармат" в сети

Что известно о ракете "Сармат"

РС-28 Сармат – российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой (МБР).

Россияне утверждают, что ракета может доставить ядерные боеголовки в любую точку мира через Северный или Южный полюс. По утверждению военного ведомства, это самая мощная ракета с самой большой в мире дальностью поражения целей, использующей различные траектории полета.

Ракета "Сармат". Фото: Википедия

Характеристики:

первоначальный вес ракеты, по оценкам россиян, составляет 150-200 тонн,

дальность полета – 18 тыс. км,

полезная нагрузка – 5 тонн.

дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны – 9-10 тыс. км,

стартовая масса – 100-120 тонн,

максимальная забрасывающая масса – 10 тонн.

По мнению экспертов, одна ракета несет от 10 до 15 боеголовок в зависимости от их мощности. В случае доставки 10 боеголовок их мощность оценивается в 750 Кт каждая. По данным россиян, у ракеты есть ряд технологических новинок, которые позволят ей избежать систем противовоздушной обороны противника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 октября Владимир Путин заявил об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой, которая, по его словам, имеет "неограниченную дальность". Военный эксперт объяснил, зачем Путин хвастается этой ракетой.