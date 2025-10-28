Хвастовство Путина и не больше? Почему не стоит бояться "Буревестника"

Россия, по словам Ступака, пытается доказать, что способна создать что-то, чего нет остального мира

Разведка Норвегии заявила, что Россия якобы провела испытание ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", запустив ее из архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов похвастался, что ракета летела 15 часов, преодолев за это время 14 тысяч километров.

Впрочем, в разговоре с "Телеграфом" бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак отметил, что подобные заявления являются "полным бредом". Он подробно объяснил, что стоит за этими ядерными амбициями Кремля.

Что нужно знать

Россия заявила, что ракета "Буревестник" летела 15 часов и преодолела 14 тысяч километров

Заявленные характеристики не превышают показатели обычных крылатых ракет

Эксперт уверен, что проект является "дымовым занавесом" для распила средств из военного бюджета РФ

Эксперт отметил, что ракета "Буревестник", по классификации НАТО — SSC-X-9 Skyfall, в среднем пролетела примерно тысячу километров в час на высоте до 200 метров. Но все российские крылатые ракеты, запускаемые по Украине, летят почти на такой же высоте, поэтому здесь ничего нового, отмечает Иван Ступак.

Характеристики ракеты

Кроме того, заявленная скорость ракеты составляет 1300 километров в час, но даже советские истребители летают гораздо быстрее, не говоря уже о западных аналогах.

Единственным необычным моментом в ракете является непревзойденная ядерная установка, позволяющая "Буревестнику" месяцами летать в воздушном пространстве, поэтому никто не будет знать, куда она упадет, отметил бывший сотрудник СБУ.

Россия имеет один из крупнейших в мире ядерных арсеналов, насчитывающий примерно 5 тысяч боеголовок и этого более чем достаточно, чтобы земной шар уничтожить несколько раз подряд, а остатки запустить на орбиту Сатурна, пошутил эксперт. Поэтому последние заявления РФ он характеризует как "выпендреж", которым Кремль пытался показать, что Россия способна делать вещи, каких нет во всем мире.

В 60-х годах прошлого века американцы пытались сделать ракету, которая могла летать в воздухе месяцами, но существует проблема ядерного реактора, оставляющего за собой заметный со спутников след.

Эту ракету можно сравнить с крейсером "Адмирал Кузнецов", шедшим по Средиземному морю, а за ним тянулся огромный столб черного-черного дыма.

"Вот так же незаметна эта ракета", — констатирует Иван Ступак.

Кроме того, подчеркнул он, под столь важные огромные проекты в РФ всегда происходит распил денег. На следующий год в Российской Федерации запланирована в бюджете на военные и другие расходы сумма, эквивалентная 177 миллиардам евро. А это, как считает экс-сотрудник СБУ, является лакомым куском для коррупционеров.

Напомним, "Телеграф" писал, что крылатую ядерную ракету 9М730 "Буревестник" уже окрестили летающим Чернобылем. И бояться ее в первую очередь нужно самим россиянам.