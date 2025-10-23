Круче – только ядерное оружие? Почему Путин так боится передачи "Томагавков" Украине

Атомные субмарины США в Черном море могут стать страшным сном Путина

Российский диктатор Владимиру Путин ужасно боится, что США дадут Украине разрешение на применение Tomahawk по территории РФ. Но это опасение пока не имеет ничего общего с реальными возможностями Киева бить американскими стратегическими ракетами большой дальности вглубь территории врага.

Что нужно понимать:

У Украины нет средств запуска ракет Tomahawk

Украинские ракеты FP-5 "Фламинго" эффективнее "Томагавка"

Мощнее "Томагавка" будет только ядерное оружие

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ и бывший заместитель председателя СБУ (2014–2015) Виктор Ягун. Он объяснил проблему Путина.

По его словам — Путин страшный трус и боится всего.

— Эта боязнь всего и вызвала его звонки и нервозность по отношению к "Томагавкам". Потому что "Томагавки" в его понимании — это больше психологическое оружие, чем реальное. "Томагавки" — это последний рубеж, тот рубикон, после которого (их было несколько — "Джавелины", "Хаймерсы", ATACMS, F-16, "Леопарды", "Абрамсы"), что остается? Тактическое ядерное оружие и атомные субмарины в Черном море, — говорит военный эксперт.

По его мнению, Tomahawk больше был психологическим давлением, чем реальным оружием, которое может повлиять на ситуацию.

— Если мы действительно можем использовать свои "Фламинго", то это эффективнее "Томагавков". Но еще раз подчеркиваю, "Томагавк" — это психологическая вещь. И специалисты говорят, что мы одномоментно больше 10 ракет просто не можем выпустить, потому что нечем их запускать, — подчеркнул генерал-майор запаса СБУ.

У нас нет подлодок, крейсеров, самолетов, которые их могут запускать, а наземных установок может быть две-три, не больше. Поэтому Tomahawk, еще раз подчеркиваю, Путина просто напугал психологически, чем реально. Виктор Ягун

Напомним, "Телеграф" писал, что Трамп нашел бессмысленный повод отказать Киеву в Tomahawk.