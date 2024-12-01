Не "Орешником" единственным может Россия атаковать Украину: что известно о ракете "Сармат" (фото)

Она имеет самую большую дальность в мире

Не только "Орешник" способен нести ядерные боеголовки. Некоторые российские ракеты, которые на это способны, уже наносили удары по Украине, среди них "Искандер", "Кинжал", "Х-101".

Об этом сообщает UA War Infographics. Там показали, какие ракеты и комплексы уже использовали против Украины, а какие еще нет.

"СССР и Россия создали огромное количество типов ракет, несущих ядерный заряд. Часть из них имеет версию с обычной, неядерной боеголовкой. Россия уже много раз применяла против Украины неядерный вариант ракет, которые можно переоснастить в ядерный", — говорится в сообщении.

В данной инфографике приводится ракетный комплекс "Сармат", ведь ее максимальная дальность около 18 000 км. "Телеграф" расскажет что об этом известно.

РС-28 Сармат – российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой (МБР).

Россияне утверждают, что ракета может доставить ядерные боеголовки в любую точку мира через Северный или Южный полюс.

По утверждению военного ведомства, это самая мощная ракета с самой большой в мире дальностью поражения целей, использующей различные траектории полета.

Первоначальный вес ракеты для поражения целей в США, по оценкам россиян, составляет 150-200 тонн, дальность полета – 18 тыс. км, полезная нагрузка – 5 тонн. Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны – 9-10 тыс. км, стартовая масса – 100-120 тонн, максимальная забрасывающая масса – 10 тонн. По мнению экспертов, одна ракета несет от 10 до 15 боеголовок в зависимости от их мощности. В случае доставки 10 боеголовок их мощность оценивается в 750 Кт каждая. По данным россиян, у ракеты есть ряд технологических новинок, которые позволят ей избежать систем противовоздушной обороны противника.

Ранее "Телеграф" писал, что у Путина придумали свой способ закончить войну в Украине.