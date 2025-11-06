Есть скрытый мотив: почему Орбан блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

В Европе изучают аргументы по поводу причин блокирования

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает накладывать вето на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС. Причина кроется в политических мотивах политика.

Об этом "Телеграфу" рассказали несколько высокопоставленных собеседников в Брюсселе.

По их словам, официальная причина для блокирования — якобы нарушение прав венгерского меньшинства в Украине, однако, по мнению нескольких собеседников, причина кроется в политических мотивах Орбана, который во время парламентских выборов в апреле 2026 года будет пытаться удержаться у власти.

"Мы изучаем аргументы Венгрии относительно причин блокирования. По сути, они говорят, что это связано с венгерским меньшинством в Украине. Но Украина уже многое сделала в этой сфере. Комиссар по вопросам расширения Марта Кос посещала венгерское меньшинство в Украине, и если спросить ее представителей, они действительно поддерживают евроинтеграцию.

Многие политики, к сожалению, считают, что дело в другом", — рассказывала нашему изданию министр европейских дел Дании Мари Бьерре.

