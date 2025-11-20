Нас точно сливают? Что в Украине говорят о плане Уиткоффа-Дмитриева

Американо-российский "мирный план" вызвал волну беспокойства в Украине

Американско-российский мирный план, известный также как план Уиткоффа-Дмитриева, может содержать уступки в пользу России. Однако ничего нового там нет и переживать преждевременно, уверена часть украинских экспертов.

Утечка информации об этом плане предприниматель, преподаватель, общественный деятель Валерий Пекарь назвал "мощной зрадой под характерным лозунгом "нас сливают". Он подчеркнул, что в плане украинцы не увидели нового, а все те же требования России. Это свидетельствует, что Россия не готова к переговорам. Он подчеркнул, что подобные планы уже не раз звучали, а реакция "отражает усталость и разочарование общества, недоверие к власти, которую подозревают в готовности подписать какую-то зраду".

Пост Валерия Пекаря

Публичный диалог и роль Европы

Пекарь отдельно отметил, что нет публичного диалога относительно приемлемых условий мира, в том числе между властью и людьми, поэтому: "Не зная, что приемлемо и что нет, чем можно уступить и поторговаться, а чем нельзя ни в коем случае, — общество по сути не дает власти мандата доверия на переговоры. Это самое худшее, что может статься".

Поэтому подобные разговоры просто расшатывают общество и являются частью российского плана ослабления тыла. Что касается международного контекста, Пекарь подчеркнул, что соглашения или переговоров без Европы не будет, ведь США заинтересованы в обеспечении Европой собственной безопасности. Америке также не выгодно поражение Украины, это не принесет президенту Дональду Трампу пользы, а рычагов влияния на Украину у него не так много.

Европейцы не поддержат подобные предложения подчеркивает и украинский журналист и историк Алексей Мустафин. Он призвал "прекратить разгонять истерику".

Сообщение Алексея Мустафина

Очередная копия "Стамбула-2022": на что следует обратить внимание

Украинский блоггер Роман Шрайк назвал план Уиткоффа-Дмитриева нежизнеспособным и череду вариацией переговоров в Стамбуле в 2022. Главная интрига — действительно ли план поддерживает Трамп. Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио "выдал размазню, которую можно трактовать в любую сторону".

"Мы от этого плана отказались. И теперь ждем, полетят ли молнии из Белого дома в виде словоизвержений Трампа и/или очередной приостановки поставок оружия. Если молний не будет, это будет означать, что либо поддержки Трампа не было, либо была в духе "давай шуганем лохов, а вдруг купятся", — пишет Шрайк.

Пост Романа Шрайка

Санкции против РФ и политические игры Трампа

Украинский журналист, публицист Виталий Портников заявил, что на самом деле никакого плана нет. "Есть ожидание Трампа, что перед окончательным принятием решения о введении санкций 21 ноября Путин сломается и согласится на те комфортные условия прекращения огня, которые предлагал ранее Трамп", — пишет он. Но ожидать от российского президента подобного шага бесполезно, больше того идея о "России должна заплатить за Донбасс", — будет восприниматься Путиным как издевательство.

Сообщение Виталия Портникова

Трампу и его окружению трудно это понять, так что подобный план "распространит пропасть между Вашингтоном и Москвой и заставит Путина искать другие инструменты для компрометации Трампа во внутриполитическом поле Америки".

Перед Трампом стоит выбор — ввести санкции 21 ноября или снова отложить их. "Проблема только в том, что на момент, когда нужно будет все же определиться в следующий раз с введением этих санкций или объявлением новых, Трамп уже может быть глубоко похоронен под разными там файлами. Путин прилагает для этого все возможные усилия", — напоминает Портников о политической ситуации в США.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп подписал закон об обнародовании документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Материалы будут обнародованы до 19 декабря 2025 года. Документы могут пролить свет на связи Эпштейна с Трампом, хотя пресс-секретарь Белого дома утверждает, что опубликованные письма ничего не доказывают.