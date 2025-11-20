Рус

Нас точно зливають? Що в Україні кажуть про план Віткоффа-Дмитрієва

Галина Михайлова
Росія та США можуть домовлятися про "мир" в Україні
Американсько-російський "мирний план" викликав хвилю занепокоєння в Україні

Американсько-російський мирний план, знаний також як план Віткоффа-Дмітрієва, може містити поступки на користь Росії. Проте нічого нового там немає і хвилюватися передчасно, впевнена частина українських експертів.

Витік інформації про цей план підприємець, викладач, громадський діяч Валерій Пекар назвав "потужною зрадою під характерним гаслом "нас зливають". Він наголосив, що в плані українці не побачили нового, а все ті ж вимоги Росії. Це свідчить, що Росія не готова до переговорів. Він наголосив, що подібні плани вже не раз звучали, а реакція "відображає втому й зневіру суспільства, брак довіри до влади, яку підозрюють в готовності підписати якусь зраду".

Публічний діалог та роль Європи

Пекар окремо зазначив, що немає публічного діалогу щодо прийнятних умов миру, зокрема між владою та людьми, тож: "Не знаючи, що прийнятно і що ні, чим можна поступитися й поторгуватися, а чим не можна в жодному випадку, — суспільство по суті не дає владі мандату довіри на переговори. Це найгірше, що може статися".

Тому подібні розмови просто розхитують суспільство і це є частиною російського плану послаблення тилу. Що ж до міжнародного контексту, Пекар наголосив, що угоди чи переговорів без Європи не буде, адже США зацікавлені в забезпеченні Європою власної безпеки. Америці також не вигідна поразка України, це не принесе президенту Дональду Трампу користі, а важелів пливу на Україну в нього не так багато.

На тому, що європейці не підтримають подібні пропозиції наголошує й український журналіст та історик Олексій Мустафін. Він закликав "припинити розгянаяти істерику".

Чергова копія "Стамбула-2022": на що варто звернути увагу

Український блогер Роман Шрайк назвав план Віткоффа–Дмитрієва нежиттєздатним та черговорю варіацією переговорів у Стамбулі у 2022. Головна інтрига — чи справді план підтримує Трамп. Він зазначив, що держсекретар США Марко Рубіо "видав розмазню, яку можна трактувати в будь-яку сторону".

"Ми від цього плану відмовилися. І тепер чекаємо, чи полетять блискавки з Білого дому у вигляді словесних випадів Трампа та/або чергового призупинення постачання зброї. Якщо блискавок не буде, це означатиме, що або підтримки Трампа не було, або вона була в дусі "давай шуганьмо лохів, а раптом купляться", — наголошує Шрайк.

Санкції проти РФ і політичні ігри Трампа

Український журналіст, публіцист Віталій Портніков заявив, що насправді ніякого плану немає. "Є очікування Трампа, що перед остаточним ухваленням рішення про запровадження санкцій 21 листопада Путін зламається і погодиться на ті комфортні умови припинення вогню, які раніше пропонував Трамп", — пише він. Та очікувати від російського президента подібного кроку марно, ба більше ідея про "Росія має заплатити за Донбас", — сприйматиметься Путіним як знущання.

Трампу та його оточенню важко це зрозуміти, тож подібний план "поширить провалля між Вашингтоном і Москвою і змусить Путіна шукати інших інструментів для компрометації Трампа у внутрішньополітичному полі Америки".

Перед Трампом стоїть вибір — ввести санкції 21 листопада чи знову їх відкласти. "Проблема тільки в тому, що на момент, коли треба буде все ж таки визначитися наступного разу із запровадженням цих санкцій чи оголошенням нових, Трамп вже може бути глибоко похований під різними там файлами. Путін докладає для цього всіх можливих зусиль", — нагадує Портніков про політичну ситуацію в США.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп підписав закон про оприлюднення документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини. Матеріали оприлюднять до 19 грудня 2025 року. Документи можуть пролити світло на зв’язки Епштейна з Трампом, хоча прессекретарка Білого дому стверджує, що опубліковані листи нічого не доводять.

