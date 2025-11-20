"Есть главная задача": стала известна реакция европейцев на "мирный план" США и России

Европейцы не питают иллюзий

Западные СМИ пишут о новом мирном плане, который США и Россия якобы готовили без участия Украины и Европы. В то же время в Брюсселе четко понимают: Путин не готов к настоящим переговорам.

Что нужно знать:

Европа не верит в готовность Путина вести переговоры о мире

В Брюсселе готовят 20-й пакет санкций против России

Главная цель ЕС – усилить позицию Украины перед возможными переговорами

Об этом корреспонденту "Телеграфа" рассказали собеседники издания в Брюсселе. Больше читайте в материале: "Как в Брюсселе реагируют на "мирный план" от Трампа: эксклюзивные подробности Телеграфа".

Несколько источников "Телеграфа" из политических и дипломатических кругов Брюсселя подтверждают: позиция Европы отличается от американской. В отличие от США европейские страны понимают реальную ситуацию.

Поэтому сейчас дипломаты работают над 20-м пакетом санкций против российской экономики. Новые санкции должны ударить по российской экономике и снизить ее возможности финансировать войну.

Для нас главной задачей остается приведение Украины к сильной позиции, когда и когда начнутся ты или другие мирные переговоры, говорит один из собеседников издания.

20 ноября в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. По данным "Телеграфа", главной темой станет теневой флот России. ЕС планирует нацелиться на эти суда, чтобы Кремль "имел все меньше ресурсов в поддержку военной машины".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США не заставят Украину в позорный мир. В Раде назвали причину.