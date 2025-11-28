Чи справді "мирний план Трампа" писався у Росії? Ексміністр пояснив тонкощі

Ексміністр сказав, які пункти у документ точно внесли Штати

Хоча "мирний план" США в його першій редакції містив багато російських побажань, серед його 28 пунктів були й ті, що внесла у документ американська сторона. Насправді США добре розуміє українські реалії.

Що треба знати:

Найбільш неприйнятні для України пункти мирного плану США внесла туди Росія

Однак Вашингтон додав в документ і свої пункти

Поява саме такого плану не пов'язана з тим, що в Америці нібито не розуміють позицію України

Таку думку в розмові з "Телеграфом" висловив колишній міністр із питань тимчасово окупованих територій та голова Державного агентства з питань відновлення Донбасу Вадим Черниш: Росія не прагне капітуляції України, кінцева ціль інша — учасник переговорів у Мінську

На його думку, у США добре орієнтуються в українських реаліях. Проте спочатку, вважає ексміністр переговори велися саме з росіянами. Саме цим можна пояснити наявність у документі неточно перекладених англійською пунктів, які спершу були написані російською.

Хоча не всі пункти – російські. Там мікс із американських напрацювань і російських побажань, на які попередньо отримали згоду Москви. Тобто логіка була: "Отак буде в плані, згодні?". Так і виник цей документ – як другий етап, де американці включили російські "хотєлки" та додали власні ідеї, Вадим Черниш

За його словами, деякі пункти з 28 — явно додали Штати. Однак кілька ключових положень плану мають російське походження.

Наприклад, залучення Світового банку – це точно не російська ідея. Так само як і створення Ради миру на чолі з Трампом. Деякі пункти мають явно американське походження. Проте ті ключові положення, які справедливо обурили українське суспільство – це російські напрацювання. Причому практично без змін: як Росія запропонувала, так американці й передали нам​​​​​​​​​​​​​​​, — пояснив ексміністр

