"Признания" Мендель о Зеленском вызвало удивление украинцев: "Не укладывается в голове"

Экс-спикер главы страны буквально облила грязью своего бывшего начальника

В Украине активно обсуждают скандальные заявления бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель. Все сходятся во мнении, что ее "откровения" негативно повлияют на имидж Украины.

"Телеграф" собрал реакции известных украинцев на слова Мендель. Их тоже уже прокомментировали в Офисе президента.

Как в Украине комментируют высказывания Мендель

Юлия Забелина

Украинская политическая журналистка и медиа эксперт на своей Facebook-странице отмечает, что бывшая пресс-секретарь Зеленского своими заявлениями у журналиста Такера Карлсона негативно влияет на большую аудиторию американцев, "которая природно настроена не окей в Украине".

"Нет никого более удобного для вербовки, чем люди с обиженным большим эго, потому что спецслужбы вербуют либо через слабости, либо через жажду мести", — пишет Забелина, добавляя, что в Штатах многие воспринимают Украину именно через фигуру Зеленского.

Виктор Шлинчак

Украинский журналист, медиа менеджер и политический аналитик указывает на непрофессионализм Мендель, который был виден с начала ее работы в ОП. Шлинчак считает, что за ее откровениями будут и другие.

"Мы еще точно услышим не одно откровение, которое, к сожалению, будет вредить стране, а не только персонально Владимиру Зеленскому", — пишет журналист.

Он вспомнил, что чуть больше месяца спустя после инаугурации Зеленского, Шлинчак посоветовал ему убрать с сайта президента утреннее сообщение, изготовленное его пресс-службой, что "в Донецкой области стреляют с двух сторон". Однако сообщение не убрали и активно использовали россияне для своей пропаганды.

Мария Попова

Представительница Украинского совета оборонной промышленности Мария Попова возмущена тем, что сделала Мендель. Она сравнивает ее отношение к Зеленскому с собственным опытом работы пресс-секретарем.

"Я **яха не представляю, как можно так было сделать, как сделала Мендель. И я не представляю, как после такого ее можно взять на любую работу с хотя бы минимальным доступом к конфиденциальной информации. Возможные последствия для государства я оставляю для другого обсуждения", — пишет Попова.

Владимир Анфимов

Ведущий подкаста "Інше інтерв'ю" признался, что ему было физически тяжело, "местами даже противно" смотреть интервью Мендель Такеру Карлсону. Он выделил основной месседж, с которым бывшая пресс-секретарь президента вышла к американской аудитории.

"И месседж этот настолько ужасен, что мне даже не хочется его здесь воспроизводить, но тогда эта вся писанина не будет смысла. Итак, уже на первых минутах разговора Юлия Мендель назвала президента Украины одним из основных препятствий на пути к миру. В заглавии интервью, кстати, "одно из основных" исчезает и остается в формулировке "основное препятствие", — пишет Анфимов.

В целом Мендель изобразила Украину, как страну-объект, у которой "нет карт". А хуже всего, отмечает он, что она послала сигнал внешней аудитории, что это якобы Украина в лице Зеленского не хочет заканчивать войну.

"И это настолько крипово, что даже не укладывается в голове. Ты можешь иметь собственную историю отношений со своим бывшим работодателем, но дает ли это право говорить откровенно вредные для своей страны вещи", — говорится в анализе Анфимова.

Денис Попович

Журналист и военный обозреватель вспомнил интересную пословицу, которая была в ходу во время его работы в украинском "Коммерсанте". Она звучала так: "Идиотов набрал в отдел".

"Это о кадровой политике руководителя, от которой он потом всесторонне страдает. Прекрасно подходит к госпоже Мендель, которую Владимир Зеленский когда-то набрал себе в отдел. Ну, и не только ее, кстати. Интересно, Такер ей нормально заплатил за этот поток сознания? На оставшуюся жизнь хватит? Потому что не представляю, кто с ней теперь захочет иметь дело", — пишет Попович.

Что сказала Мендель в интервью Такеру Карлсону

Мендель, занимавшая должность в 2019-2021 годах, в ходе беседы с Карлсоном озвучила ряд месседжей российской пропаганды. В конце интервью она обратилась к главе России Владимиру Путину.

Юлия Мендель и Владимир Зеленский

О Зеленском:

Мендель заявила, что президент Украины "не тот человек, которого вы видите на экране". По ее словам, он "постоянно меняет маски" и "эмоционально неконтролируем".

"Он не контролирует свои эмоции. Он часто истеричен и считает, что каждый человек — одноразовый. Он не имеет эмпатии, он его играет. Он совершенно невероятный актер, и это принесло нам много поддержки в 2022 году. Но его игра лишена содержания, и все, что он говорит, — очень оторвано от реальности ", — сказала Мендель.

Бывшая спикер президента подчеркнула, что "миллионы людей до сих пор верят, что поддерживать Зеленского — это поддерживать Украину". Однако, по ее мнению, сегодня все иначе.

Мендель заявила, что не оправдывает войну России против Украины, добавив, что "я не оправдываю Путина". Однако по ее словам, "эта война уже не черно-белая… Мы видим Путина как зло, но Зеленский тоже зло. Просто скрытое".

"На камеру он играет плюшевого мишку, но когда свет гаснет, он превращается в гризли, уничтожающего людей", — сказала Мендель.

Мендель та Зеленський. Фото: Фейсбук Мендель

Она также заявила, что Зеленского все боятся, а у него "нет предела". Мендель утверждает, что слышала от Зеленского такие высказывания: "Украина не готова к демократии", а "диктатура — это порядок".

В ходе разговора Мендель также обвиняла Зеленского в употреблении наркотиков со ссылкой на неназванных собеседников. Кроме этого она рассказала о якобы организации им отмывания денег и одобрении коррупционных схем и т.д.

О том, что Зеленский якобы не хочет прекращать войну:

Мендель заявила, что не хотела лить на Зеленского грязь, но он, по ее мнению, мешает миру. По ее словам, у Зеленского "слабая позиция", а в его команде и "вертикали власти" есть люди, которые "стремятся к миру". Мендель утверждает, что Зеленский сознательно затягивает войну, чтобы удержаться у власти.

"Я не хотела лить на него грязь. Я сижу здесь, потому что тоже хочу мира. А этот человек придумает любые условия. Он будет менять позиции все время, чтобы продолжить эту войну и получить больше денег. Он не хочет политического самоубийства. Завершение войны для него — это политическое самоубийство", — сказала она.

О том, что Зеленский якобы обещал Путину отдать Донбасс и не вступать в НАТО:

Мендель утверждает, что во время Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года в личном разговоре с Путиным Зеленский якобы пообещал, что Украина никогда не присоединится к НАТО. По ее словам, она лично слышала эти обещания.

Также Мендель заявила, что в 2022 году Зеленский лично согласился отдать Россию Донбасс во время переговоров в Стамбуле. По ее словам, об этом ей рассказали люди, представлявшие Украину на этих переговорах.

"А сейчас он стоит перед миллионной аудиторией и говорит: я не могу отдать Донбасс", — сказала Мендель.

О том, что по мнению Мендель, война потеряла смысл

Мендель уверена, что война для украинцев "потеряла смысл". По ее словам, "если война идет за вступление в НАТО — у Украины нет шансов туда вступить; если против Зеленского — то он и является ее главным бенефициаром; если за возвращение территорий — Украина их теряет в течение трех лет; если за демократию — то демократии в стране сейчас нет".

Мендель обратилась к Путину:

В конце интервью Мендель на русском обратилась к главе России. Она попросила его остановить войну и заявила, что "мир – это единственно возможное решение сегодня".

"Владимир Владимирович, у меня нет вашего жизненного опыта. Я не понимаю, как вы видите этот мир. Но я не представитель НАТО, я не представитель Запада, я не работаю на Зеленского. Я не ваш политический оппонент. Я вообще вам не угроза. Я украинская женщина из украинского провинциального города Херсона ", — начала она свое обращение.

Дальше Мендель обвинила российскую армию в "дроновом сафари на людей" в Херсоне и привела случаи гибели гражданских. Она сказала, что в этой войне "нет победителя, обе страны проиграют, а славяне убивают славян". В конце она попросила Путина "одним указом" остановить удары по гражданским.

Как в Офисе президента отреагировали на заявления Мендель

"Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле – комментировать несерьезно ", — прокомментировали журналистам в ОП.

Предыдущие яркие откровения Мендель

Мендель, ранее положительно относившаяся к бывшему главе ОП Андрею Ермаку, после его увольнения внезапно начала рассказывать "откровенно" о своем начальнике. В частности, она заявила, что Ермак был "самым опасным человеком" во власти.

Что известно о Юлии Мендель

Мендель была пресс-секретарем Зеленского с июня 2019 года по июль 2021 года. До этого она работала в ряде украинских и зарубежных изданий. В 2021 году она написала книгу "Каждый из нас президент", а в 2022 году — "Битва за наши жизни" с подзаголовком "Мое время с Зеленским, битва Украины за демократию и ее значение для мира".

За время работы в должности спикера президента Мендель стала фигуранткой нескольких скандалов. В частности, в одном из интервью она заявила, что "ревнует" Зеленского к бизнесмену Игорю Коломойскому, в марте 2021 года поссорилась со шведским экономистом Андерсом Аслундом из-за сообщения о Зеленском. Кроме того, она заявляла об особом значении "украинского русского языка" как части культурного наследия Украины.

Родилась Мендель 3 сентября 1986 года. Получила высшее образование в Институте филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2008 году. В КНУ изучала английский, польский и украинский языки, а также украинскую литературу. Является кандидатом филологических наук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мендель вступилась за вдову умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального Юлию. Появление Навальной на обложке Time вызвало критику многих украинцев, помнящих неоднозначные заявления ее мужа. Мендель осудила тех, кто издевается над вдовой.