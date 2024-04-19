Бывшая пресс-секретарь Зеленского вступилась за Навальную: в ответ ей "прилетело" от украинцев

Пользователи стали оставлять гневные комментарии под ее постом

Бывшая пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель вступилась за вдову умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального Юлию. Появление Навальной на обложке Time вызвало критику многих украинцев, которые помнят неоднозначные заявления ее мужа. Мендель осудила тех, кто издевается над вдовой.

Свое мнение по этому поводу Мендель озвучила в сети. Соответствующий пост появился в соцсети Х (бывший Twitter – ред.,).

"Все те люди, которые издеваются над Навальной за то, что он попала в TIME , вы чувствуете себя героями?", — написала она.

Реакция украинцев не заставила себя ждать. Пользователи стали оставлять гневные комментарии под ее постом: "Удали и не позорься"; "У меня такса не так дерьмом обмазывается как ты!"; "Ты шо *банутая"; "А вы точно из Украины? ибо такое ощущение что вы русня".

Напомним, что супруга погибшего российского оппозиционера Алексея Навального Юлия вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей мира по версии TIME и дала интервью изданию, в ходе которого раскритиковала Украину. Она считает, что фраза "хороший русский" — плохая, а Украина просто не хочет искать антивоенных россиян.

Навальная добавила, что обычные украинцы якобы понимают, что не все россияне настроены против них. Однако, по ее мнению, и украинскому правительству не следует забывать об этих людях, поскольку это "не война России, а война Путина".

Ранее "Телеграф" рассказывал читателям, о том, кто такая Юлия Навальная и что она намерена делать после смерти ее мужа.