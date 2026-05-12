"Зізнання" Мендель про Зеленського викликали подив українців: "Не вкладається в голові"

Ексречниця глави країни буквально облила брудом свого колишнього начальника

В Україні активно обговорюють скандальні заяви колишньої прессекретарки президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель. Всі сходяться на думці, що її "одкровення" негативно вплинуть на імідж України.

"Телеграф" зібрав реакції відомих українців на слова Мендель. Їх також вже прокоментували в Офісі президента.

Як в Україні коментують висловлювання Мендель

Юлія Забєліна

Українська політична журналістка, медіаекспертка та комунікаційниця на своїй Facebook-сторінці наголошує, що колишня прессекретарка Зеленського своїми заявами у журналіста Такера Карлсона негативно впливає на велику аудиторію американців, "яка є природно налаштована не окей до України".

"Немає нікого більш зручного для вербування, аніж люди з ображеним великим его, бо спецслужби вербують або через слабкості, або через жагу помсти", — пише Забєліна, додаючи, що у Штатах багато хто сприймає Україну саме через постать Зеленського.

Віктор Шлінчак

Український журналіст, медіаменеджер і політичний аналітик вказує на непрофесійність Мендель, яку було видно від початку її роботи в ОП. Шлінчак вважає, що за її "одкровеннями" будуть й інші.

"Ми ще точно почуємо не одне одкровення, яке на жаль шкодитиме країні, а не тільки персонально Володимиру Зеленському", — пише журналіст.

Він пригадав, що трохи більше, ніж через місяць після інавгурації Зеленського, Шлінчак порадив йому прибрати з сайту президента ранкове повідомлення, виготовлене його пресслужбою, що "в Донецькій області стріляють з двох сторін". Однак повідомлення не прибрали і його активно використали росіяни для своєї пропаганди.

Марія Попова

Представниця Української ради оборонної промисловості Марія Попова обурена тим, що зробила Мендель. Вона порівнює її ставлення до Зеленського з власним досвідом роботи прессекретарем.

"Я **яха не уявляю, як можна так було зробити, як зробила Мендель. І я не уявляю як після такого її можна взяти на будь-яку роботу із хоча би мінімальним доступом до конфіденційної інформації. Можливі наслідки для держави я лишаю для іншого обговорення", — пише Попова.

Володимир Анфімов

Ведучий подкасту "Інше інтерв'ю" зізнався, що йому було фізично важко, "місцями навіть огидно" дивитися інтерв’ю Мендель Такеру Карлсону. Він виділив основний меседж, з яким колишня прессекретарка президента вийшла до американської аудиторії.

"І меседж цей настільки жахливий, що мені навіть не хочеться його тут відтворювати, але тоді ця вся писанина не матиме сенсу. Отже, вже на перших хвилинах розмови Юлія Мендель назвала президента України однією з основних перешкод на шляху до миру. У заголовку інтерв’ю, до речі, "одна з основних" зникає й залишається у формулюванні "основна перешкода", — пише Анфімов.

В цілому Мендель змалювала Україну, як країну-об’єкт, у якої "немає карт". А найгірше, наголошує він, що Мендель надіслала сигнал зовнішній аудиторії, що це нібито саме Україна в особі Зеленського не хоче закінчувати війну.

"І це настільки крипово, що навіть не вкладається в голові. Ти можеш мати власну історію стосунків зі своїм колишнім роботодавцем, але чи це дає тобі право говорити відверто шкідливі для своєї країни речі", — йдеться в аналізі Анфімова.

Денис Попович

Журналіст та військовий оглядач пригадав цікаве прислів'я, яке було в ходу у часи його роботи в українському "Комерсанті". Воно звучало так: "Идиотов набрал в отдел".

"Це про кадрову політику керівника, від якої він потім всебічно страждає. Чудово підходить до пані Мендель, яку Володимир Зеленський колись набрав собі у відділ. Ну, і не тільки її, до речі. Цікаво, Такер їй нормально заплатив за цей потік свідомості? На решту життя вистачить? Бо не уявляю, хто з нею тепер захоче мати справу", — пише Попович.

Що сказала Мендель в інтерв'ю Такеру Карлсону

Мендель, яка обіймала посаду у 2019-2021 роках, в ході розмови з Карлсоном озвучила низку меседжів російської пропаганди. В кінці інтерв'ю вона звернулася до глави Росії Володимира Путіна.

Юлія Мендель та Володимир Зеленський

Про Зеленського:

Мендель заявила, що президент України "не та людина, яку ви бачите на екрані". За її словами, він "постійно змінює маски" і "емоційно неконтрольований".

"Він не контролює свої емоції. Він часто істеричний і вважає, що кожна людина — одноразова. Він не має емпатії, він її грає. Він абсолютно неймовірний актор, і це принесло нам багато підтримки у 2022 році. Але його гра позбавлена змісту, і все, що він каже, — дуже відірване від реальності", — сказала Мендель.

Колишня спікерка президента наголосила, що "мільйони людей досі вірять, що підтримувати Зеленського — це підтримувати Україну". Проте, на її думку, "сьогодні все інакше".

Мендель заявила, що не виправдовує війну Росії проти України, додавши, що "я не виправдовую Путіна". Проте за її словами, "ця війна вже не чорно-біла … Ми бачимо Путіна як зло, але Зеленський — теж зло. Просто приховане".

"На камеру він грає плюшевого ведмедика, але коли світло гасне, він перетворюється на грізлі, що нищить людей", — сказала Мендель.

Вона також заявила, нібито Зеленського всі бояться, а у нього "немає меж". Мендель стверджує, що чула від Зеленського такі висловлювання: "Україна не готова до демократії", а "диктатура — це порядок".

В ході розмови Мендель також звинувачувала Зеленського у вживанні наркотиків з посиланням на неназваних співрозмовників. Крім цього вона розповіла про нібито організацію ним відмивання грошей та схвалення корупційних схем тощо.

Про те, що Зеленський нібито не хоче припиняти війну:

Мендель заявила, що не хотіла лити на Зеленського бруд, але він, на її думу, заважає миру. За її словами у Зеленського "слабка позиція", а в його команді та "вертикалі влади" є люди, які "прагнуть миру". Мендель стверджує, що Зеленський свідомо затягує війну, щоб утриматися при владі.

"Я не хотіла лити на нього бруд. Я сиджу тут, бо теж хочу миру. А ця людина вигадає будь-які умови. Він змінюватиме позиції весь час, щоб продовжити цю війну та отримати більше грошей. Він не хоче політичного самогубства. Завершення війни для нього — це політичне самогубство", — сказала вона.

Про те, що Зеленський нібито обіцяв Путіну віддати Донбас та не вступати у НАТО:

Мендель стверджує, що під час Нормандського саміту в Парижі у грудні 2019 року в приватній розмові з Путіним Зеленський нібито пообіцяв, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. За її словами, вона особисто чула ці обіцянки.

Також Мендель заявила, що у 2022 році Зеленський особисто погодився віддати Росії Донбас під час переговорів у Стамбулі. За її словами, про це їй розповіли люди, які представляли Україну на цих переговорах.

"А зараз він стоїть перед мільйонною аудиторією і каже: я не можу віддати Донбас", — сказала Мендель.

Юлія Мендель з Володимиром Зеленським. Фото: facebook.com/Юлия Мендель

Про те, що на думку Мендель, війна втратила сенс:

Мендель впевнена, що війна для українців "втратила сенс". За її словами, "якщо війна йде за вступ до НАТО — Україна не має шансів туди вступити; якщо проти Зеленського — то він і є її головним бенефіціаром; якщо за повернення територій — Україна їх втрачає протягом трьох років; якщо за демократію — то демократії в країні зараз немає".

Мендель звернулася до Путіна:

Наприкінці інтерв'ю Мендель російською звернулася до глави Росії. Вона попросила його зупинити війну і заявила, що "мир — це єдине можливе рішення сьогодні".

"Володимире Володимировичу, у мене немає вашого життєвого досвіду. Я не розумію, як ви бачите цей світ. Але я не представник НАТО, я не представник Заходу, я не працюю на Зеленського. Я не ваш політичний опонент. Я взагалі вам не загроза. Я українська жінка з українського провінційного міста Херсона", — почала вона своє звернення.

Далі Мендель звинуватила російську армію у "дроновому сафарі на людей" у Херсоні та навела випадки загибелі цивільних. Вона сказала, що у цій війні "немає переможця, обидві країни програють, а слов'яни вбивають слов'ян". Наприкінці вона попросила Путіна "одним указом" зупинити удари по цивільних.

Як в Офісі президента відреагували на заяви Мендель

"Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно", — прокоментували журналістам в ОП.

Попередні яскраві "одкровення" Мендель

Мендель, яка раніше позитивно ставилася до колишнього голови ОП Андрія Єрмака, після його звільнення раптово почала розповідати "відверто" про свого начальника. Зокрема вона заявила, що Єрмак був "найнебезпечнішою людиною" у владі.

Що відомо про Юлію Мендель

Мендель була прессекретаркою Зеленського з червня 2019 року по липень 2021 року. До цього вона працювала у низці українських та іноземних видань. У 2021 році вона написала книжку "Кожен з нас президент", а у 2022 році — "Битва за наші життя" з підзаголовком "Мій час із Зеленським, битва України за демократію та її значення для світу".

Юлія Мендель

За час роботи на посаді речниці президента Мендель стала фігуранткою кількох скандалів. Зокрема, в одному з інтерв’ю вона заявила, що "ревнує" Зеленського до бізнесмена Ігоря Коломойського, у березні 2021 року посварилася зі шведським економістом Андерсом Аслундом через допис про Зеленського. Крім того, вона заявляла про особливе значення "української російської мови" як частини культурної спадщини України.

Народилася Мендель 3 вересня 1986 року. Здобула вищу освіту в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2008 році. В КНУ вивчала англійську, польську та українську мови, а також українську літературу. Є кандидатом філологічних наук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Мендель заступилася за вдову померлого у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального Юлію. Поява Навальної на обкладинці Time викликала критику багатьох українців, які пам'ятають неоднозначні заяви її чоловіка. Мендель засудила тих, хто знущається з вдови.