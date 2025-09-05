"Газпром" сидит в нищете. Где России взять деньги на ненужный Китаю газопровод

Газопровод "Сила Сибири-2" протянется на 7 тыс. километров, что выльется в немалую копеечку

Заявления российских чиновников о подписании меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2" очень далеки от реалий, ведь у РФ нет денег на прокладку новой ветки протяженностью в 7 тыс. километров. Так что надеяться, что поставки новых объемов "голубого" топлива в Китай изменят экономику мира или улучшат экономическую ситуацию в России — пока бесполезно.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, о чем молчит меморандум.

По его словам, в меморандуме нет упоминания о фактической цене газа, а глава РАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что все коммерческие вещи будут решать потом. Так что строительство начинают, не имея никакого понимания, сколько в итоге Россия получит.

— Причем, китайцы в "Силе Сибири – 2" не заинтересованы, потому что открыли месторождение сланцевого газа на 158 млрд м³ газа. То есть, у них острой необходимости в закупке российского газа нет, — говорит экономист.

Он напомнил, что в лучшие времена Европа покупала у России до 200 млрд кубометров газа в год, на сегодняшний день через "Турецкий поток" проходит 35 млрд. Но Турция не входит в ЕС, так что сам Европейский Союз не покупает ничего. И после остановки в начале 2024 года украинской ГТС российский природный газ отсутствует на европейском рынке. Еще есть сжиженный газ, но он конкурирует с американским.

— То есть у "Газпрома" альтернативы нет. Им нужно искать следующие рынки. "Сила Сибири - 2" это попытка найти этот рынок на китайском направлении, — говорит эксперт.

По его словам, "Сила Сибири -1" транзитирует 30 млрд кубометров газа в год и намерена увеличить до 38-40, но технологически эта труба на сегодня загружена лишь на 75%. Ей нужна серьезная реконструкция и новые компрессоры, а это большие затраты.

— Почему я об этом говорю? Потому что и строительство трубы на 7 000 км — это огромные инвестиции. И реконструкция первой "Силы Сибири" — это огромные средства. А "Газпром" сегодня убыточен, чтобы погашать убытки — он продает недвижимость в Москве. Откуда будет брать? Но вполне вероятно, что российский бюджет при наличии у него средств может дать кредит "Газпрому" для строительства этих вещей. Но это очень небыстрое дело, — говорит член Экономического дискуссионного клуба.

Он напомнил, что вопрос строительства второй "Силы Сибири" поднимали еще 10 лет назад, и тогда тоже подписали меморандум.

— Прошло 10 лет, хоть что-то построили? Нет. Поэтому я бы не был очень столь быстрым по поводу того, что что-то [России] даст в какой-то ближайшей перспективе, — подытожил Олег Пендзин.

Напомним, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус в комментарии " Телеграфу " назвал проект "Сила Сибири — 2" монопсонией, когда не Россия диктует условия Китая, а покупатель газа говорит: либо вы нам поставляете по этой цене, либо не поставляете.