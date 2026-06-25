У Лукашенко зовут украинцев переходить границу: названы две возможные причины

Эксперты оценили возможные мотивы

Беларусь заявила о готовности пропускать украинцев в свои леса — за грибами и ягодами. Однако в Украине граждан уже предупреждают об опасности и напоминают, что сейчас действуют ограничения в пограничье.

"Телеграф" обратился за комментарием к экспертам, чтобы узнать их мнения об этом шаге от РБ — была ли это попытка усыпить бдительность Украины перед новой агрессией или же попытка задобрить Киев, а может попытка сохранить лицо или это и вовсе официальный канал побега для уклонистов.

Есть два варианта

По словам политолога Игоря Рейтеровича, в данной ситуации одно не исключает другое. Рейтерович уверен, что глава Беларуси Александр Лукашенко играет сразу по нескольким направлениям.

"Единственное, не думаю, что это об уклоняющихся. А вот другое – может быть. С одной стороны, задобрить Украину. А с другой – отвлечь внимание. Возможно, набрать заложников", — говорит он.

Собеседник отметил, что все зависит от дальнейших шагов Беларуси.

"Очевидно, что нам на это нельзя идти. Что мы и сделали", — резюмировал политолог.

Игорь Рейтерович

"У Лукашенко новая реальность"

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда в комментарии "Телеграфу" выразил мнение, что для Александра Лукашенко в последнее время возникла новая реальность.

"Если он с февраля 22 года себя браво называл соагрессором, то теперь вынужден учитывать пожелания Украины и осознавать, что за одним пожеланиям будут следующие. Потому что он сам признал, продемонстрировав слабость, что Белорусь как на ладони", — отметил собеседник.

Евгений Магда

Магда говорит, что Украина нашла его "больные места". Речь идет о перспективе повреждения или уничтожения нефтеперерабатывающих заводов, которые сразу нанесут ущерб не только белорусскому бюджету, но и лично Лукашенко.

"Поэтому он будет вынужден маневрировать. В этом вопросе главное для Украины определить, что мы за это хотим. Идеально – это прекращение поставок России нефтепродуктов. А еще можно бороться за освобождение тех граждан Беларуси, "рельсовых партизан", кто по делу "Гаюна" проходит, то есть те, кто помогал Украине. Это будет правильно и это будет больше поднимать наш авторитет, чем просто угроза Лукашенко", — подытожил он.

Напомним, в что недавно в одном из новых интервью Лукашенко неожиданно изменил тон в отношении Украины и даже извинился перед Зеленским. По его словам, со стороны Беларуси не будет никаких военных действий против Украины.

К слову, в своих последних заявлениях Лукашенко говорил, что встречался в Минске с представителями президента Владимира Зеленского.

"Мы вместе договорились, что Беларусь не должна быть втянута в войну против Украины", — сказал он.

Кроме того, он заявил, что Беларуси война не нужна и с Украиной она воевать не станет.

"Ну, какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает. Мир и только мир", — подытожил Лукашенко.

Беларусь приглашает за ягодами — предыстория

25 июня Пограничный комитет Беларуси в Telegram сообщил, что "пограничники готовы обеспечить упрощенный пропуск жителей Украины в белорусские леса".

"Беларусь, руководствуясь принципами дружбы и добрососедства и учитывая нужды простых людей, по указанию Президента Республики Беларусь прорабатывает механизмы, которые позволят украинским гражданам по многолетней традиции посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах", — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе заявили, что якобы белорусские пограничники полностью готовы обеспечить сезонный упрощённый пропуск жителей украинского приграничья на территорию республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области.

Существующая система охраняемых природных территорий на Ольманах. Карта: wildlife

"Такая практика реализуется не первый год с учётом заинтересованности жителей приграничных регионов соседней страны. Эта категория граждан Украины сможет пересечь границу в трёх местах упрощенного пропуска: "Мутвица", "Хиничев", "Селище" на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань Ровенской области соответственно. Соответствующая информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам", — сказали в Пограничном комитете Беларуси.

Ольманские болота

В чем опасность

Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии для РБК-Украина отметил, что в настоящее время действуют ограниченния в пограничье.

"Да и вообще, граница с Беларусью — это опасность в целом", — сказал он.

Также Демченко объяснил, что речь идет как об угрозах для украинцев на территории другого государства (со стороны Беларуси) и о реальных физических препятствиях.

"Есть и минно-взрывные заграждения на границе с Белоруссией… Есть и дальнейшее наращивание инженерного и фортификационного укрепления", — отметил спикер.

Андрей Демченко

Демченко оценил заявление Пограничного комитета, сказав: "Это такое, наверное, задабривание со стороны Беларуси, в целом их ситуации. Ведь они поддерживают Россию в войне против нашей страны разными способами, в том числе работой различных технических средств в виде ретрансляторов, как это было недавно. И надеются, что тем самым Украина примет такое предложение".

В то же время он подчеркнул, что пока Беларусь не перестанет поддерживать Россию, никаких изменений по границе — не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подобная ситуация с "заманчивым" предложением для украинцев от Беларуси уже была в 2022 году. Тогда Лукашенко предлагал всем желающим посетить заказник "Ольманские болота".