Китай обрав сторону? Що означають гучні заяви Пекіна про війну Росії з Україною

Зміна риторики головного партнера Москви невипадкова

Нова заява Китаю з закликом про припинення війни Росії з Україною та раптовий візит білоруського лідера Олександра Лукашенка в Пекін викликають чимало питань: чи дійсно Мінськ йде в обхід Москви домовлятись з КНР, чому китайське МЗС закликало до миру саме зараз.

"Телеграф" звернувся до експертів, аби отримати відповіді.

Що заявили в Китаї

На засіданні Радбезу ООН Китай закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів та закінчити війну. За словами заступника постпреда КНР при ООН Сунь Лей, лідер Китаю Сі Цзіньпін наполягає на негайному припиненню бойових дій та відновлені переговорів.

"Китай і Україна — це стратегічні партнери, ми будемо розвивати наші успішні відносини", — додали в МЗС Китаю.

Окрім того, посол Китаю в Україні Має Шенкунь з нагоди 15-річчя українсько-китайських відносин наголосив на важливості партнерства між країнами. А також тому, що Китай може відіграти свою роль у врегулюванні війни Росії проти України.

Зазначимо, днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після дводенного візиту до Володимира Путіна раптово поїхав до Китаю.

Китай намагається вберегти Білорусь? Чому Пекін закликав до завершення війни

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов каже: "Протягом тривалого часу Китай суттєво вкладався в Білорусь. І для нього пряме втягування цієї країни у війну є небажаним сценарієм. Так, коли через дронові провокації було закрито кордон з Польщею, саме китайському міністру закордонних справ довелося цю проблему вирішувати. Бо через територію Білорусі йде більше 10% експорту КНР до ЄС".

— Наслідком втягування у війну Білорусі стануть для китайської торгівлі катастрофічні збитки. Особливо якщо це буде атака на країну ЄС. Сценарій швидкої перемоги геть не проглядається. А переговори Лукашенка з Путіним були невдалими — не було спільних заяв чи навіть фото. Єдиний, хто може захистити і Білорусь, і змусити Росію до миру тут і зараз — Китай. І важливо, що там дійсно говорять про незалежність та суверенітет Білорусі — це прямий сигнал Путіну.

Путін та Лукашенко

А заяви про суверенітет України я б не перебільшував, бо Пекін це робив і раніше, але наголошував і на "гарантіях безпеки для РФ", і нових правилах. Але можна сказати, що Китай розпочав активну гру і тут важливі подальші контакти й домовленості Пекіна з ЄС і США.

Заяви Пекіна — пусті слова? Що може переслідувати візит Лукашенка до Китаю

— Китай у своїх офіційних заявах послідовно відстоює позицію верховенства принципу територіальної цілісності, так само постійно закликає і до миру. Тільки треба розуміти, що офіційні заяви і реальні справи — це трохи різні речі, — каже юрист-міжнародник та доцент КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв

Бо заклик до завершення війни — це не заклик припинити агресію зі сторони агресора. А згадка Статуту ООН робиться скоріше ритуально, адже реальних дій зі сторони Китаю у, наприклад, Радбезі ООН для відновлення миру в Україні ми не бачимо і навряд побачимо найближчим часом.

Путін же теж згадує Статут ООН і говорить, що Росія діє відповідно до нього. Це неправда, але нічого не заважає стверджувати про це в офіційній заяві власного відомства закордонних прав. Тобто сама по собі заява не дає нічого нового і позиція Китаю не зазнала серйозних змін по відношенню до війни між Україною і РФ.

А от з російсько-білоруськими відносинами ситуація може бути іншою. Якщо цей візит Лукашенка був погоджений з Путіним, то це одна справа. Але зараз справді існує ймовірність того, що білоруський правитель вирішив показати свою незалежність. Очевидно, не спалюючи мости і навіть не заявляючи про це, але адресатам такого кроку в Москві все зрозуміло без слів.

Який з цих варіантів правдивий — невідомо. Але що другий варіант взагалі видається можливим — це вже симптом. Наскільки ж серйозна хвороба побачимо вже найближчим часом. І тут матиме вплив саме Україна, бо ніхто не хоче бути з тими, хто програє. А черги на АЗС в Росії навряд свідчать про її перемогу…

Раніше "Телеграф" розповідав, що могли обговорювати Путін та Лукашенко у Валдаї під час дводенного візиту.