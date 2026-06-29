Забрал у нее корову и обнес дом высоким забором: что известно о жене Лукашенко, которая живет в забитой деревне

Уже более 30 лет они не живут вместе, но не разводятся

Несмотря на то, что Александр Лукашенко уже более трех десятилетий руководит Беларусью, о его законной жене известно немного. Галина Лукашенко почти не появляется на публике, не сопровождает мужа на международных мероприятиях и давно ведет отдельную от него жизнь. Однако официально супруги до сих пор не разведены.

Галина Лукашенко (девичья фамилия — Желнерович) родилась 1 января 1955 года в селе Рыжковичи Могилевской области. Там она познакомилась с будущим президентом Беларуси — они учились в одной школе.

После выпуска оба поступили в Могилевский педагогический институт, а в 1975 году поженились. В том же году у них родился старший сын Виктор, а в 1980-м – Дмитрий.

Свадьба Александра Лукашенко и Галины

Галина Лукашенко единственный раз появилась на публике – Израиль 1994 год

Почему они давно не живут вместе

Когда в 1994 году Лукашенко стал президентом Беларуси, Галина не переехала в Минск. Она осталась жить в Шкловском районе, где работала и вела привычную жизнь. Впоследствии супруги фактически прекратили семейные отношения, хотя официально брак так и не расторгли.

В 2014 году сам Лукашенко в интервью Ксении Собчак заявил, что они не живут вместе уже около 30 лет. На вопрос, почему они не разводятся, он сказал: " Кому это надо?". По его словам, расторгать брак он не стал якобы из-за нежелания травмировать сыновей, хотя на тот момент они уже были взрослыми.

Сыновья Лукашенко Виктор, Дмитрий и Коленька

Где живет сейчас Галина Лукашенко

По данным открытых источников, Галина Лукашенко до сих пор проживает в селе Рыжовичи Могилевской области. Она ведет закрытый образ жизни, не дает интервью и не участвует в государственных мероприятиях. Известно также, что продолжительное время работала в сфере здравоохранения и социального обеспечения населения.

Галина Лукашенко

Почему ее называют "дамой с коровой"

Прозвище "дама с коровой" закрепилось за Галиной Лукашенко много лет назад после появления фотографии, на которой она доит корову. Сам Лукашенко, по слухам, сильно разозлился из-за этого.

Галина Лукашенко – дама с коровой

После этого он даже распорядился забрать животное, выставить охрану возле его дома и возвести вокруг него высокое ограждение.

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