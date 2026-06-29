Забрал у нее корову и обнес дом высоким забором: что известно о жене Лукашенко, которая живет в забитой деревне
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Уже более 30 лет они не живут вместе, но не разводятся
Несмотря на то, что Александр Лукашенко уже более трех десятилетий руководит Беларусью, о его законной жене известно немного. Галина Лукашенко почти не появляется на публике, не сопровождает мужа на международных мероприятиях и давно ведет отдельную от него жизнь. Однако официально супруги до сих пор не разведены.
Галина Лукашенко (девичья фамилия — Желнерович) родилась 1 января 1955 года в селе Рыжковичи Могилевской области. Там она познакомилась с будущим президентом Беларуси — они учились в одной школе.
После выпуска оба поступили в Могилевский педагогический институт, а в 1975 году поженились. В том же году у них родился старший сын Виктор, а в 1980-м – Дмитрий.
Почему они давно не живут вместе
Когда в 1994 году Лукашенко стал президентом Беларуси, Галина не переехала в Минск. Она осталась жить в Шкловском районе, где работала и вела привычную жизнь. Впоследствии супруги фактически прекратили семейные отношения, хотя официально брак так и не расторгли.
В 2014 году сам Лукашенко в интервью Ксении Собчак заявил, что они не живут вместе уже около 30 лет. На вопрос, почему они не разводятся, он сказал: " Кому это надо?". По его словам, расторгать брак он не стал якобы из-за нежелания травмировать сыновей, хотя на тот момент они уже были взрослыми.
Где живет сейчас Галина Лукашенко
По данным открытых источников, Галина Лукашенко до сих пор проживает в селе Рыжовичи Могилевской области. Она ведет закрытый образ жизни, не дает интервью и не участвует в государственных мероприятиях. Известно также, что продолжительное время работала в сфере здравоохранения и социального обеспечения населения.
Почему ее называют "дамой с коровой"
Прозвище "дама с коровой" закрепилось за Галиной Лукашенко много лет назад после появления фотографии, на которой она доит корову. Сам Лукашенко, по слухам, сильно разозлился из-за этого.
После этого он даже распорядился забрать животное, выставить охрану возле его дома и возвести вокруг него высокое ограждение.
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