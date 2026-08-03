Могут ли уклонистам блокировать счета в банке: в Раде объяснили

Решить вопрос мобилизации одними штрафами вряд ли удастся

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уклонистам в Украине могут заблокировать счета, чтобы усложнить им жизнь. Однако в действующем законодательстве и так уже прописаны соответствующие нормы, а взыскание штрафов сталкивается с определенными проблемами.

"Телеграф" расскажет о нюансах исполнительных производств с блокированием счетов. К тому же сами ТЦК не слишком часто прибегают к таким мерам.

Могут ли уклонисту заблокировать счета?

Как пояснила "Телеграфу" член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, это самая очевидная мера влияния. И власти уже давно смотрят в этом направлении.

"Все пользуются информационными, электронными и финансовыми услугами и операциями", – сказала Бобровская.

Соломия Бобровская

Более того в действующем законодательстве уже и так предусмотрен механизм блокировки счетов. Так, если военнообязанному "прилетел" штраф от ТЦК, а он его не уплатил, то по закону "Об исполнительном производстве" открывается дело и счета должника подпадают под арест.

Но, во-первых , не все счета арестовываются (например, для социальных выплат трогать нельзя).

, не все счета арестовываются (например, для социальных выплат трогать нельзя). Во-вторых , если уплатить штраф, то счета разблокируются.

, если уплатить штраф, то счета разблокируются. В-третьих, ТЦК довольно редко пользуются этим механизмом.

Как пояснила "Телеграфу" адвокат Екатерина Анищенко из юридической компании "Riyako&Partners", для того чтобы исполнительная служба открыла производство и заблокировала счета, необходимо чтобы ТЦК направил соответствующее постановление о привлечении лица к ответственности. А этот путь часто обрывается, ведь ТЦК попросту не хватает времени для формирования этих документов.

"А если и хватает времени, исполнительная служба иногда возвращает их, ведь они либо с просроченными сроками привлечения к ответственности, либо указаны некорректные данные лица. Чтобы исполнитель идентифицировал лицо и вытащил информацию об открытых счетах, нужен идентификационный код. Информации только о дате рождения недостаточно", — сказала Анищенко.

Екатерина Анищенко

Что сказал Подоляк?

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что уклонистов в Украине могут лишить банковских счетов. Он подчеркнул, что блокировка счетов уклонистов усложнит их существование в обществе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят изменить правила прохождения ВВК и не только.