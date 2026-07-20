Звезда шоу знакомств и бизнесвумен: что известно о жене нового премьера Британии Бернема

Его называли мужчиной, который "выиграл" лотерею, начав отношения с этой женщиной

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После отставки Кира Стармера новым премьер-министром Великобритании официально стал Энди Бернем. Вместе с ним в центре внимания оказалась и политика. Она строила свою карьеру в маркетинге, участвовала в популярном телешоу знакомств и уже более 30 лет в браке с новым премьером.

Мари-Франс ван Хилл, которую друзья называют Фрэнки, родилась в Нидерландах. Училась она в Кембриджском университете, где и познакомилась с будущим мужем.

В то время Бернем учился на факультете английской литературы. По воспоминаниям преподавателей, сокурсники шутили, что он "выиграл в лотерею", когда начал встречаться с Фрэнки.

Энди Бернэм с женой Мари-Франс. Фото: Getty Images

Впрочем, один эпизод из молодости пары до сих пор вызывает ухмылку у британцев. Несмотря на то, что они уже были вместе, именно Мари-Франс предложила любимому принять участие в популярном телешоу знакомств Blind Date.

В результате на программу пошла она сама. На шоу Фрэнки выбрала другого мужчину для романтического путешествия в Гибралтар, но отношения не сложились, а потом она вернулась в Бернем. Спустя много лет они случайно встретили того же участника уже в британском парламенте, где он работал в политической сфере.

Энди Бернэм с женой Мари-Франс. Фото: Getty Images

Поженились они только после рождения первенца. Сейчас у них трое детей — сын Джимми и дочери Рози и Энни. Известно, что семья всегда пыталась вести максимально непубличную жизнь, невзирая на политическую карьеру Бернема.

Энди Бернем с женой и дочерью Рози. Фото: Getty Images

Мари-Франс не ограничивалась ролью супруги политика. Она много лет работала в сфере маркетинга и развития брендов, сотрудничала с крупными британскими компаниями, в частности, Sky, а также участвовала в создании проектов для BBC и сборной Англии по регби. Позже она основала собственную маркетинговую компанию и продолжила работу в сфере корпоративной стратегии.

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