Пиар Москвы или просто дипломатия? Что означает секретная встреча россиян и немцев в Азербайджане

Азербайджанский лидер подтвердил факт переговоров, но заявил, что территорию его страны использовали для нее без предупреждения

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Тайную встречу в Азербайджане представителей России и Германии по поводу войны РФ против Украины, не следует рассматривать как единичный или случайный эпизод. Эти контакты продолжаются с 2024 года и могут использоваться Москвой для создания впечатления, что политическая изоляция России разрушается.

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде и украинский политолог, юрист-международник Роман Еделев, объяснили "Телеграфу", что означают такие контакты. Также они поделились мыслями, почему президент Азербайджана Ильхам Алиев признал факт встречи, но заверил, что государство к ней непричастно.

Отметим, 21 июля Алиев подтвердил тайную встречу представителей РФ и Германии в Баку 12-14 июля. Однако он заявил, что территорию страны для переговоров использовали без уведомления.

Какие-либо договоренности об Украине без Украины не имеют смысла

Ильгар Велизаде указал на то, что в последнее время канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно говорил, что нужно думать о постконфликтных устройстве Европы и системе европейской безопасности. Речь также шла о необходимости переговорной линии с Россией.

Ильгар Велизаде. Фото facebook.com/ilgar.velizade

Политолог добавляет, что хотя на пресс-конференции с президентом Ильхамом Алиевым Мерц заявил, что не знает, ведутся ли такие переговоры с Россией, сложно предположить, что эти контакты прошли мимо немецкого руководства. По словам Велизаде, во время встречи в Баку стороны могли делать "зондирование попыток договориться". Маловероятно, что это была личная инициатива лиц, участвовавших в переговорах.

"Назвать это сепаратными переговорами, какими-то громкими словами уже нельзя, потому что с обеих сторон лица не представляли государственных структур, а действовали неформально. Здесь можно говорить о частной инициативе, но с точки зрения концептуального подхода. Мы видим попытки найти возможность договоренности, чтобы по меньшей мере соответствовали интересам сторон, — в этом случае Германии и России", — отметил политолог.

Велизаде напомнил, что Алиев сказал, что будет очень хорошо, если стороны договорятся, если результатом договоренностей станет мир в Украине. Однако всем ясно, что без согласия самой Украины никакие договоренности невозможны.

"Потому что в конце концов договариваться должны Москва и Киев, а не Берлин и Москва ", — подчеркнул он.

Азербайджан занимает нейтральную позицию

По его словам, многие российские бывшие чиновники отдыхают в Азербайджане. Также в Баку нередко приезжают представители немецкого бизнеса и политического сообщества. В стране действует единственная на Южном Кавказе ассоциация немецкого бизнеса, где реализуют разные проекты. По оценке Велизаде, скорее всего, азербайджанская сторона была не в курсе этих контактов и не организовывала их.

"Конечно, нам приятно, что Баку используется как медиаторская площадка, даже пусть по собственной инициативе сторон. Это лишний раз говорит о его роли как нейтральной площадке. Азербайджан в этом случае занимает достаточно нейтральную позицию, равноудаленный, равнодистанцированный от интересов. И это, конечно, отрадно", — резюмировал политолог.

Это не единичная встреча, контакты идут с 2024 года

Роман Еделев считает важным, что об этой встрече стало известно не из официальных сообщений Азербайджана, Германии или России. Ее выявили немецкие журналисты-расследователи из ARD и Die Zeit. Они видели российскую делегацию накануне переговоров, прибытие немецких представителей в Four Seasons и их выход из гостиницы после четырехчасовой встречи.

Роман Еделев. Фото: iir.edu.ua

Лишь после обнародования расследования вопрос об этой встрече был поставлен Ильхаму Алиеву, который заявил, что Азербайджан якобы узнал о ней из публикаций в СМИ. Однако это вызывает сомнения.

"Речь шла не о случайной частной встрече малоизвестных лиц, а о регулярных контактах бывших высокопоставленных чиновников Германии с представителями, тесно связанными с российскими властями. Переговоры проходили в одной из самых известных гостиниц Баку, продолжались несколько часов, а подобные встречи проводятся в Азербайджане по меньшей мере с 202 года", — отметил политолог.

Хотя заявления, что государственная система Азербайджана заметила переговоры только после публикаций в прессе, выглядит не совсем убедительно, политически такая позиция удобна для Баку. Азербайджан подтверждает факты, но снимает с себя ответственность за организацию или содействие переговорам и сохраняет возможность позиционировать себя как нейтральная площадка.

"Эту встречу не следует рассматривать как единичный или случайный эпизод. Журналистское расследование свидетельствует, что контакты этой группы проходят регулярно с 2024 года, преимущественно в Баку, а одна из встреч проводилась в Абу-Даби. В предыдущих мероприятиях принимал участие и действующий депутат Бундестага от СДПГ Ральф Штегнерх. Это соответствует традиционной российской практике создания нескольких параллельных дипломатических и политических треков", — объяснил Еделев.

Некоторые из них открыты, например, публичные поездки российских переговорщиков или экономических представителей. Другие функционируют не публично через бывших должностных лиц, бизнесменов, экспертов или политиков, формально не представляющих правительства, но имеющих доступ к лицам, принимающим решения.

"Поэтому частичная международная изоляция Путина не означает изоляции всей российской политической системы. Москва продолжает поддерживать контакты через широкий спектр доверенных или лояльных лиц, действующих в общем фарватере российской политики, даже если формально не имеют правительственного статуса", — пояснил политолог.

Москва может использовать немцев для собственных интересов

Он добавил, что по информации журналистов ARD и Die Zeit, немецкие органы безопасности оценивают эти контакты как российскую операцию влияния. Ее целью может быть продвижение тезиса, что война способна завершиться только на условиях Москвы, а также подготовка к нормализации российско-немецких отношений после войны. Участие Виктора Зубкова, возглавляющего совет директоров "Газпрома", указывает на энергетическое измерение таких контактов.

Россия заинтересована в создании ожидания, что после прекращения активных боевых действий можно будет быстро вернуться в обычный режим ведения бизнеса: ослабить санкции, восстановить экономические связи и снова сделать российские энергоносители важной составляющей немецкой экономики.

"Не обязательно допускать, что немецкие участники сознательно работают в интересах Кремля. Вполне возможно, что они действительно считают сохранение неформальных каналов связи полезным, надеются приблизить завершение войны и вернуть Европу к тому состоянию, которое они воспринимают как нормальное, то есть состояние до полномасштабного вторжения, а еще лучше – до 2014 года. Проблема состоит в том, что российская сторона использует именно такие намерения", – отметил юрист-международник.

По его словам, люди, считающие себя миротворцами или посредниками, могут помогать Москве создавать впечатление, что политическая изоляция России разрушается, немецкие элиты устали от конфронтации, а возвращение к предыдущим отношениям является лишь вопросом времени.

Вот почему немецким политикам нужно разъяснять, что даже встреча, организованная с наилучшими намерениями, может быть использована Россией против интересов самой Германии. В частности, для раскола союзников, дискредитации официальной политики Берлина и продвижения российских условий завершения войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Азербайджан. По итогам переговоров с Ильхамом Алиевым было подписано шесть документов, среди которых есть и те, что касаются безопасности.