Піар Москви чи просто дипломатія? Що означає секретна зустріч росіян та німців у Азербайджані

Азербайджанський лідер підтвердив факт переговорів, але заявив, що територію його країни використали для неї без попередження

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Таємну зустріч в Азербайджані представників Росії та Німеччини щодо війни РФ проти України, не слід розглядати як одиничний або випадковий епізод. Ці контакти тривають з 2024 року та можуть використовуватися Москвою для створення враження, що політична ізоляція Росії руйнується.

Азербайджанський політолог Ільгар Велізаде та український політолог, юрист-міжнародник Роман Єделєв, пояснили "Телеграфу", що означають такі контакти. Також вони поділилися думками, чому президент Азербайджану Ільхам Алієв визнав факт зустрічі, але запевнив, що держава до неї непричетна.

Зазначимо, 21 липня Алієв підтвердив таємну зустріч представників РФ та Німеччини у Баку 12-14 липня. Проте він заявив, що територію країни для переговорів використали без попередження.

Будь-які домовленості про Україну без України не мають сенсу

Ільгар Велізаде вказав на те, що останнім часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово говорив, що треба думати про постконфліктні устрій Європи та систему європейської безпеки. Йшлося також про необхідність переговорної лінії з Росією.

Ільгар Велізаде. Фото facebook.com/ilgar.velizade

Політолог додає, що хоча на пресконференції з президентом Ільхамом Алієвим Мерц заявив, що не знає, чи ведуться такі переговори з Росією, складно припустити, що ці контакти пройшли повз німецьке керівництво. За словами Велізаде, під час зустрічі у Баку сторони могли робити "зондування спроб домовитися". Малоймовірно, що це була особиста ініціатива осіб, які брали участь у переговорах.

"Назвати це сепаратними переговорами, якимись гучними словами вже не можна, бо з обох боків особи не представляли державних структур, а діяли неформально. Тут можна говорити про приватну ініціативу, але з погляду концептуального підходу. Ми бачимо спроби знайти можливість домовленості, щоб щонайменше відповідали інтересам сторін, — у цьому випадку Німеччині та Росії", — зазначив політолог.

Велізаде нагадав, що Алієв сказав, що буде дуже добре, якщо сторони домовляться, якщо результатом домовленостей стане мир в Україні. Проте всім ясно, що без згоди самої України жодні домовленості неможливі.

"Тому що домовлятися зрештою мають Москва та Київ, а не Берлін та Москва", — наголосив він.

Азербайджан займає нейтральну позицію

За його словами, чимало російських колишніх чиновників відпочивають в Азербайджані. Також до Баку нерідко приїжджають представники німецького бізнесу та політичної спільноти. В країні діє єдина на Південному Кавказі асоціація німецького бізнесу, де реалізують різні проєкти. За оцінкою Велізаде, швидше за все, азербайджанська сторона була не в курсі цих контактів та не організовувала їх.

"Звичайно, нам приємно, що Баку використовується як медіаторський майданчик, навіть нехай за власною ініціативою сторін. Це зайвий раз говорить про його роль як нейтрального майданчика. Азербайджан у цьому випадку займає досить нейтральну позицію, рівновіддалений, рівнодистанційований від інтересантів. І це, звісно, ​​втішно", — резюмував політолог.

Це не поодинока зустріч, ці контакти тривають з 2024 року

Роман Єделєв вважає важливим, що про цю зустріч стало відомо не з офіційних повідомлень Азербайджану, Німеччини чи Росії. Її викрили німецькі журналісти-розслідувачі з ARD і Die Zeit. Вони бачили російську делегацію напередодні переговорів, прибуття німецьких представників до Four Seasons і їхній вихід із готелю після приблизно чотиригодинної зустрічі.

Роман Єделєв. Фото: iir.edu.ua

Лише після оприлюднення розслідування питання про цю зустріч було поставлене Ільхаму Алієву, який заявив, що Азербайджан нібито дізнався про неї з публікацій у медіа. Однак це викликає сумніви.

"Йшлося не про випадкову приватну зустріч маловідомих осіб, а про регулярні контакти колишніх високопосадовців Німеччини з представниками, тісно пов’язаними з російською владою. Переговори відбувалися в одному з найвідоміших готелів Баку, тривали декілька годин, а подібні зустрічі проводяться в Азербайджані щонайменше з 2024 року", — зазначив політолог.

Хоча заяви, що державна система Азербайджану помітила переговори лише після публікацій у пресі, виглядає не зовсім переконливо, політично така позиція є зручною для Баку. Азербайджан підтверджує факти, але знімає із себе відповідальність за організацію або сприяння переговорам і зберігає можливість позиціювати себе як нейтральний майданчик.

"Цю зустріч не слід розглядати як одиничний або випадковий епізод. Журналістське розслідування свідчить, що контакти цієї групи відбуваються регулярно з 2024 року, переважно в Баку, а одна із зустрічей проводилася в Абу-Дабі. У попередніх заходах брав участь і чинний депутат Бундестагу від СДПН Ральф Штегнер. Це відповідає традиційній російській практиці створення кількох паралельних дипломатичних і політичних треків", — пояснив Єделєв.

Деякі з них є відкритими, наприклад, публічні поїздки російських переговорників чи економічних представників. Інші функціонують непублічно через колишніх посадовців, бізнесменів, експертів або політиків, які формально не представляють уряди, але мають доступ до осіб, що ухвалюють рішення.

"Тому часткова міжнародна ізоляція Путіна не означає ізоляції всієї російської політичної системи. Москва продовжує підтримувати контакти через широкий спектр довірених або лояльних осіб, які діють у загальному фарватері російської політики, навіть якщо формально не мають урядового статусу", — пояснив політолог.

Москва може використовувати німців для власних інтересів

Він додав, що за інформацією журналістів ARD і Die Zeit німецькі органи безпеки оцінюють ці контакти як російську операцію впливу. Її метою може бути просування тези, що війна здатна завершитися лише на умовах Москви, а також підготовка до нормалізації російсько-німецьких відносин після війни. Участь Віктора Зубкова, який очолює раду директорів "Газпрому", вказує на енергетичний вимір таких контактів.

Росія зацікавлена у створенні очікування, що після припинення активних бойових дій можна буде швидко повернутися до звичайного режиму ведення бізнесу: послабити санкції, відновити економічні зв’язки та знову зробити російські енергоносії важливою складовою німецької економіки.

"Не обов’язково припускати, що німецькі учасники свідомо працюють в інтересах Кремля. Цілком можливо, що вони справді вважають збереження неформальних каналів зв’язку корисним, сподіваються наблизити завершення війни та повернути Європу до того стану, який вони сприймають як нормальний, тобто стан до повномасштабного вторгнення, а ще краще — до 2014 року. Проблема полягає в тому, що російська сторона використовує саме такі наміри", — зазначив юрист-міжнародник.

За його словами, люди, які вважають себе миротворцями або посередниками, можуть несвідомо допомагати Москві створювати враження, що політична ізоляція Росії руйнується, німецькі еліти втомилися від конфронтації, а повернення до попередніх відносин є лише питанням часу.

Саме тому німецьким політикам необхідно пояснювати, що навіть зустріч, організована з найкращими намірами, може бути використана Росією проти інтересів самої Німеччини. Зокрема для розколу союзників, дискредитації офіційної політики Берліна та просування російських умов завершення війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у квітні цього року президент України Володимир Зеленський відвідав Азербайджан. За підсумками переговорів з Ільхамом Алієвим було підписано шість документів, серед яких є й безпекові.