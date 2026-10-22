"У нас есть шанс": что ждет Путина и Лукашенко независимо от мирного соглашения

Правозащитница призвала не откладывать создание специального трибунала по агрессии РФ

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Международное правосудие должно быть независимым и не зависеть от будущего мирного соглашения или политики США и Евросоюза. А нынешний уровень международной поддержки Украины, если мерить историческими мерками, можно назвать "роскошью".

Об этом "Телеграфу" заявила глава украинского Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Александра Матвийчук. В своей "нобелевской" речи правозащитница говорила о необходимости международного трибунала для президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко. Что она думает об этом сейчас?

Международные институты должны работать независимо от политики

Матвийчук считает, что агрессоров все еще можно привлечь к ответственности, несмотря на нынешнюю геополитическую обстановку – в частности, дружбу главы Белого дома Дональда Трампа с Путиным. – Ред.

"Будущее неопределенно и никем заранее не написано. Это означает, что у нас всегда есть шанс нашими действиями и усилиями создать то будущее, которое мы хотим", – сказала Матвийчук.

Александра Матвийчук/Фото: Getty Images

По ее словам, сейчас нужно создавать международные институты, которые смогут выполнять свою работу независимо от политических решений.

"Наша задача сейчас, глядя на эту геополитическую обстановку, – сделать правосудие независимым параллельным треком на международном уровне. Чтобы, что бы ни было в мирном соглашении в будущем, какой бы ни была политика Соединенных Штатов Америки или Европейского Союза, мы создали те международные институты, которые будут делать свою работу", – заявила она.

Санкции против МУС – аргумент не откладывать трибунал

Матвийчук обратила внимание на санкции США против Международного уголовного суда и назвала такую практику неслыханной. Отвечая на вопрос, как Украине действовать в этих условиях, правозащитница сказала, что нужно одновременно защищать действующий суд и добиваться создания специального трибунала по агрессии.

"Нужно защищать Международный уголовный суд и нужно объяснять нашим партнерам, что мы не должны откладывать ни на день создание специального трибунала по агрессии, как раз глядя на этот пример введения санкций", – сказала правозащитница.

Она подчеркнула, что задача непростая. Матвийчук связывает необходимость добиться результата с ответственностью нынешнего поколения.

"Я не о том, что это все очень легко. Я о том, что у нас есть историческая ответственность добиться в этом успеха", – отметила Матвийчук.

"Когда нет очарования, то нет и разочарования"

Матвийчук также ответила, чувствует ли она себя преданной на пятом году полномасштабной войны. По ее словам, она оценивает положение страны в исторической перспективе и сравнивает сегодняшнюю помощь с тем, на что могли рассчитывать предшественники.

"Когда нет очарования, то нет и разочарования. Я вообще сравниваю историческими мерками. Мы ведь стоим на плечах наших предшественников. Они вообще не имели роскоши международной поддержки", – сказала она.

Нынешний уровень международной поддержки Украины она назвала роскошью в сравнении с тем, что было в прошлые столетия. Правозащитница объяснила свою позицию готовностью работать в имеющихся обстоятельствах.

"Поэтому работаем в тех обстоятельствах, которые есть. Сохраняем надежду, потому что надежда – это не отрицание реальности, это о смелости действовать в ней", – подытожила Матвийчук.

Спецтрибунал для Путина

Международное сообщество в рамках Совета Европы и при поддержке Евросоюза завершает создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который официально будет базироваться в Гааге и призван привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ, включая Путина. Новая судебная структура заполнит юридический пробел, который не позволяет Международному уголовному суду судить за само преступление агрессии, а к процессу формирования механизма и его финансовой поддержке уже подключились десятки государств и ЕС.

Основные категории обвиняемых:

Высшее руководство РФ:

Президент РФ

Премьер-министр РФ и члены Совета безопасности РФ.

Министр обороны и высшее военное командование (генералитет), отдававшее приказы о планировании, подготовке и ведении агрессивной войны.

Руководство государств-соучастников:

Политическое и военное руководство Беларуси (включая Александра Лукашенко) за предоставление территории и ресурсов для вторжения.

Представители руководства КНДР (Северной Кореи), если будет доказано их непосредственное участие и существенная роль в совершении акта агрессии против Украины.