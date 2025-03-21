Трибунал для Путина будет? В Совете Европы сделали важное заявление

О международном трибунале говорят еще с 2022 года

Завершена подготовка к созданию специального трибунала на базе Совета Европы по преступлению агрессии России против Украины и ее главы Владимира Путина. Совет Европы готов к его "скорому запуску".

Об этом сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе по итогам заседания Core Group (Группы государств). Отмечается, что завершена техническая работа над тремя проектами документов.

Речь идет о проекте двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении спецтрибунала, уставе спецтрибунала и расширении частичного соглашения об управлении спецтрибуналом. Далее эти три документа будут вынесены на политическое рассмотрение государств-участников Core Group.

"Я приветствую успешный результат заседания ключевой группы и завершение подготовки необходимых технико-юридических документов для создания специального трибунала в рамках Совета Европы", – сказал Берсе.

По его словам, организация уже готова к "скорому запуску" трибунала, поэтому призывает государства "продемонстрировать политическую волю для обеспечения" его создания.

Заметим, что разговоры вокруг спецтрибунала для России и ее руководителя Путина за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, ведь до сих пор не существует международного суда, который привлекал бы за преступление агрессии такого масштаба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Путин и президент Украины Владимир Зеленский виделись тет-а-тет и как это было.