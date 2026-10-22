"Нечестно перекладывать вину": Зеленский ответил на претензии Трампа

Глава государства дал откровенное интервью

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Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения главы Белого дома Дональда Трампа. Тот утверждал, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам повышают цены на дизель в США. Причиной энергетической проблемы Зеленский назвал блокировку Ормузского пролива.

В интервью The Diary Of A CEO он назвал эти сведения Трампа неправдивыми. Зеленский также заявил, что "лидер свободного мира" несправедливо возлагает на него ответственность за российскую агрессию.

Почему Украина бьёт по российской энергетике

В показанном во время интервью фрагменте Трамп заявил, что просил Украину не атаковать российские НПЗ: по его словам, это создаёт проблемы на мировом рынке топлива, для американских фермеров и животноводов. Он обвинил Зеленского в том, что тот проигнорировал просьбу. Украинский президент в ответ отверг связь между российским экспортом дизеля и ценами в США.

"Объём экспорта дизеля из России настолько незначителен, что он имеет нулевое влияние на цены в Соединённых Штатах Америки. Это абсолютно неправдивая информация", – сказал Зеленский.

Президент пояснил: Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре в ответ на атаки по собственной энергосистеме, из-за которых люди остаются без света. Самостоятельного интереса атаковать эти объекты у Киева нет, сказал он. Россия получает доходы от продажи топлива и тратит их на оружие.

"Они бьют по нашему электричеству. Мы бьём в ответ по их дизелю. Они зарабатывают деньги на дизеле и тратят их на оружие", – заявил Зеленский.

Энергетическое перемирие и претензии к Трампу

Зеленский рассказал, что не раз предлагал Трампу добиться прекращения ударов хотя бы по энергетике, чтобы вернуть людям свет. По условиям такой договорённости Россия продолжала бы продавать нефть. Однако, как заявил президент Украины, Трамп не может договориться об этом с главой Кремля Владимиром Путиным: тот отказывается от энергетического перемирия.

"У меня хорошие отношения с Трампом. И я считаю неправильным и неприемлемым то, что он перекладывает российскую агрессию и российские убийства на меня. Он смещает контекст. И это нечестно", – сказал Зеленский.

Причиной энергетической проблемы Зеленский назвал блокировку Ормузского пролива. По его оценке, обвинения в адрес Украины отвлекают внимание от Ирана и событий на Ближнем Востоке. Ответственность за происходящее перекладывают на Украину, а его самого делают мишенью как руководителя страны, заявил президент.

Ракеты Patriot вместо требований не отвечать на удары

Если США не могут добиться энергетического перемирия, Зеленский предлагает передать Украине ракеты ПВО для защиты энергосистемы. Он подчеркнул, что просит их не бесплатно: поставки финансируют европейцы, и соответствующая договорённость есть. Но ракеты Украине не передают, объясняя это отсутствием возможности, тогда как поставки идут на Ближний Восток.

"Вы не можете заставить Путина остановить войну и установить энергетическое перемирие? Дайте мне ракеты ПВО. Я ни по кому не буду стрелять. Я защищу наш энергетический сектор", – передал свой аргумент президент Украины.

Зеленский назвал несправедливой ситуацию, когда Ближний Восток получает ракеты Patriot, Путин – сделку по дизелю, а от Украины ждут отказа от ответных ударов по российской энергетике. Он также отверг утверждение, что из-за роста цен на топливо в США нужно менять украинского президента.

"Цены на дизель – я вам гарантирую на 100% – не зависят от объёмов, которые продаёт Россия. Они просто не зависят", – заявил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", глава МИД Польши Радослав Сикорский усомнился, что Россия сможет увеличить поставки дизельного топлива иностранным покупателям. Ведь его не хватает даже в Москве.