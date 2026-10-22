Его услышат миллионы: что за подкаст и ведущий, которому дал интервью Зеленский

Глава государства откровенно рассказал о Байдене, Трампе и Крыме

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Президент Украины Владимир Зеленский стал гостем The Diary Of A CEO – одного из самых популярных и влиятельных англоязычных подкастов. Его создатель – британский миллионер и инвестор Стивен Бартлетт, известный долгими откровенными разговорами.

Интервью вывело Зеленского на многомиллионную аудиторию, в том числе на людей, которые не следят за традиционными новостными выпусками CNN или BBC. Об этом сообщает "Телеграф".

Что такое The Diary Of A CEO и кто его слушает

Название шоу переводится как "Дневник генерального директора", но его тематика давно вышла за рамки бизнеса. Бартлетт говорит с гостями о психологии, здоровье, науке, успехе и преодолении трудностей. В центре беседы – личный опыт собеседника: какие решения ему приходилось принимать, что помогало выдерживать давление и какой ценой давались достижения.

Интервью в The Diary Of A CEO знакомит с позицией Зеленского многомиллионную аудиторию

Подкаст входит в число лидеров чартов Apple и Spotify в США и Великобритании. На YouTube и аудиоплатформах у него миллионы подписчиков и просмотров. Среди слушателей – предприниматели, инвесторы, IT-специалисты и молодежь. О международном охвате говорят и данные Charthaus: в сравнении, опубликованном 14 октября, средняя позиция шоу в чарте Apple Podcasts Новой Зеландии составила 4,9, а в британском чарте – 14,2.

Это продолжительный разговор один на один. По данным Feedspot, выпуск в среднем длится 100 минут. За это время ведущий может подробно расспросить собеседника о мотивах, сомнениях и переживаниях, не ограничиваясь короткими ответами в духе новостной повестки.

Кто такой Стивен Бартлетт и кого он приглашает

Создатель и постоянный ведущий The Diary Of A CEO Стивен Бартлетт – британский предприниматель, инвестор и автор. Он прославился как основатель крупной маркетинговой компании Social Chain. Британские телезрители также знают его по шоу Dragons' Den на BBC: там Бартлетт выступает одним из инвесторов, которым участники представляют свои стартапы.

Стивен Бартлетт

Бартлетт ведет глубокие, порой уязвимые разговоры. Вопросы о карьере и достижениях сменяются темами ментального здоровья, тяжелого опыта, отношений и человеческой природы. Личная история гостя здесь так же важна, как его профессиональный статус.

Среди собеседников Бартлетта – психотерапевт и специалист по травмам Габор Мате, исследователь сна Мэттью Уокер и легенда скейтбординга Тони Хоук. В шоу приходят ученые, предприниматели, венчурные инвесторы, специалисты по искусственному интеллекту, актеры, музыканты и писатели. Политические лидеры становятся гостями, когда речь идет о глобальных кризисах, безопасности и судьбах стран.

О чем Зеленский говорил в интервью

Беседа с президентом Украины длилась 109 минут. Значительную часть разговора посвятили первым часам полномасштабного российского вторжения, обороне Киева и аэропорта Гостомель, зверствам оккупантов в Буче и тому, как война повлияла на самого Зеленского и его семью. Чтобы выстроить беседу, Бартлетт использовал фотографии и карту Украины.

Интервью в The Diary Of A CEO стало площадкой для рассказа о первых часах вторжения

Зеленский также рассказал и об отказе от эвакуации, которую предлагал ему тогдашний президент США Джо Байден. Он объяснил, что остался в Киеве и выходил на улицу, чтобы показать: он на месте, несмотря на заявления России о его бегстве.

Как сообщал "Телеграф", политик и дипломат Роман Бессмертный посоветовал Зеленскому кратко и без эмоций отвечать на критику Трампа. По его мнению, президенту важно четко обозначить свою позицию, не переходя на личности.