Как не ошибиться в передаче показателей счетчика: простые, но важные советы

Следует соблюдать сроки передачи показателей

Чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, необходимо передавать данные счетчика правильно. При этом сроки подачи показателей определяются в зависимости от типа тарифа.

"Телеграф" разобрался, как правильно это сделать и сохранить средства. Советы очень просты.

Как подавить показатели счетчиков

Показатели электросчетчика требуются до 4 числа каждого месяца.

Через сайт ОСР (через личный кабинет) Позвонить в колл-центр ОСР. Через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger). Другим способом, предусмотренным ОСР.

Показатели счетчиков горячей и холодной воды

Показатели счетчиков на воду следует передавать ежемесячно до 28 числа. Данные можно передать следующими способами:

В личном кабинете. На сайте. С помощью Viber-бота. По номеру контакт-центра (044) 202-0202 ; С помощью Telegram-бота в приложении. В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС). Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Следует отметить, что представление актуальных данных счетчиков на регулярной основе обеспечивает оплату только по объему потребленной воды.

Показатели газового счетчика потребители должны подавать с 1 по 5 число ежемесячно.

Передавать оператору ГРМ (облгаза). На сайте или в чат-боте облгаза. Позвонить в контакт-центр облгаза.

Кроме счетов за газ, украинцы также должны платить за транспортировку газа. Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.

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