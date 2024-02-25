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Как не ошибиться в передаче показателей счетчика: простые, но важные советы

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Показатели счетчика Новость обновлена 25 февраля 2024, 21:22
Показатели счетчика. Фото Коллаж "Телеграф"

Следует соблюдать сроки передачи показателей

Чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, необходимо передавать данные счетчика правильно. При этом сроки подачи показателей определяются в зависимости от типа тарифа.

"Телеграф" разобрался, как правильно это сделать и сохранить средства. Советы очень просты.

Как подавить показатели счетчиков

  • Показатели электросчетчика требуются до 4 числа каждого месяца.
  1. Через сайт ОСР (через личный кабинет)
  2. Позвонить в колл-центр ОСР.
  3. Через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger).
  4. Другим способом, предусмотренным ОСР.
  • Показатели счетчиков горячей и холодной воды

Показатели счетчиков на воду следует передавать ежемесячно до 28 числа. Данные можно передать следующими способами:

  1. В личном кабинете.
  2. На сайте.
  3. С помощью Viber-бота.
  4. По номеру контакт-центра (044) 202-0202 ;
  5. С помощью Telegram-бота в приложении.
  6. В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС).
  7. Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Следует отметить, что представление актуальных данных счетчиков на регулярной основе обеспечивает оплату только по объему потребленной воды.

  • Показатели газового счетчика потребители должны подавать с 1 по 5 число ежемесячно.
  1. Передавать оператору ГРМ (облгаза).
  2. На сайте или в чат-боте облгаза.
  3. Позвонить в контакт-центр облгаза.

Кроме счетов за газ, украинцы также должны платить за транспортировку газа. Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.

Ранее "Телеграф" писал, как сэкономить средства на электроэнергии и заплатить меньше коммуналки. Но этот способ подойдет не всем

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