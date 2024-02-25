Как не ошибиться в передаче показателей счетчика: простые, но важные советы
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Следует соблюдать сроки передачи показателей
Чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, необходимо передавать данные счетчика правильно. При этом сроки подачи показателей определяются в зависимости от типа тарифа.
"Телеграф" разобрался, как правильно это сделать и сохранить средства. Советы очень просты.
Как подавить показатели счетчиков
- Показатели электросчетчика требуются до 4 числа каждого месяца.
- Через сайт ОСР (через личный кабинет)
- Позвонить в колл-центр ОСР.
- Через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger).
- Другим способом, предусмотренным ОСР.
- Показатели счетчиков горячей и холодной воды
Показатели счетчиков на воду следует передавать ежемесячно до 28 числа. Данные можно передать следующими способами:
- В личном кабинете.
- На сайте.
- С помощью Viber-бота.
- По номеру контакт-центра (044) 202-0202 ;
- С помощью Telegram-бота в приложении.
- В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС).
- Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Следует отметить, что представление актуальных данных счетчиков на регулярной основе обеспечивает оплату только по объему потребленной воды.
- Показатели газового счетчика потребители должны подавать с 1 по 5 число ежемесячно.
- Передавать оператору ГРМ (облгаза).
- На сайте или в чат-боте облгаза.
- Позвонить в контакт-центр облгаза.
Кроме счетов за газ, украинцы также должны платить за транспортировку газа. Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.
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