"Слабый и жалкий человек": конгрессмен США раскритиковал Путина и его "Пасхальное перемирие"

Конгрессмен считает, что доверять Путину и его "перемирию" не стоит

Так называемое "Пасхальное перемирие" на фронте в Украине, которое объявил российский правитель Владимир Путин, однозначно является фейковым. Невозможно доверять тому, кто уже продемонстрировал полное пренебрежение международными нормами и человеческими жизнями.

Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии США Джо Уилсон. Он отметил, что история запомнит Путина исключительно как "слабого и жалкого человека".

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и тотальной развращенности и пренебрежении человеческой жизнью, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое пасхальное перемирие, пока продолжает вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня. История запомнит его как слабого и жалкого человека", – написал конгрессмен.

Напомним, что российский правитель Владимир Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемое "Пасхальное перемирие", которое продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Но, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины получили приказ прекратить огонь на фронте, никаким перемирием и не пахнет. На ряде участков фронта продолжаются жестокие бои, также россияне обстреляли ряд прифронтовых населенных пунктов. С другой стороны, на некоторых направлениях действительно стало тише, но это может быть связано с перегруппировкой потрепанных штурмовых сил россиян, а не с желанием реально соблюдать прекращение огня.

Отметим, чтобы считать, что "перемирие", которое объявил Путин, действительно вступило в силу, россиянам придется остановить все боевые действия. Это включает в себя все обстрелы на земле и в воздухе. При этом в западных СМИ появилась информация о том, что Путину это "перемирие" необходимо для того, чтобы не дать США выйти из переговорного процесса.