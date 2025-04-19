Военному запретили читать лекцию в Могилянке: причина удивляет (фото)

Лекцию пришлось читать на улице

Украинскому военносулжащему запретили прочитать лекцию в стенах Киево-Могилянской академии. Комитет по этике постановил, что тот "слишком правый".

Об этом сообщил командир второго штурмового батальона 3-й ОШБР, майор Дмитрий Кухарчук в своем Instagram. Он отмечал, что лекция была на тему "Героическая порода: от старой Украины до Третьей освободительной борьбы"

"Руководство академии — в лицах Сергея Квита, Дмитрия Мазина и Владиславы Осьмак — запретило лекцию украинского военного, прошедшего от самых горячих участков фронта, Евгения Врядника, друга Жекуса. Ему отказали из-за вывода так называемого "комитета по этике" — мол, он слишком прав, чтобы читать в академии лекции", — написал Кухарчук.

Он отметил, что уже связывался с Мазиным и Осьмак и предупреждал о том, что подобная ситуация недопустима и потребует публичной оценки.

"Потому что вопрос не только в одном отказе – вопрос в том, почему сегодня военный – враг в академии, которая всегда была оплотом украинского духа. Почему эти люди участвуют в образовательном процессе? Чему они научат студентов? Ненавидеть армию? Презирать жертву? Чураться правды, если она неудобна?", — спросил Кухарчук.

Как сообщалось ранее, 18 апреля группа подростков толпой напала на военнослужащего и избила его. Полиция уже задержала двух 17-летних парней.