Пасха 2025: лучшие поздравления в картинках для близких

Поздравьте родных и близких с большим праздником

Пасха — светлый праздник, который отмечают христиане во всем мире. Он символизирует победу жизни над смертью и добра над злом. К празднику проходит тщательная подготовка: верующие соблюдают пост, убирают в домах, пекут паски, красят яйца и раскаиваются в грехах.

До Пасхи верующие соблюдают пост, продолжительностью 48 дней. Во время него действуют серьезные ограничения в пище. В частности, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочное. Обязательным делом к празднику является исповедь. Люди рассказывают священнику свои грехи и каются в них, а затем идут к причастию — принимают тело и кровь Иисуса Христа в виде хлеба и вина.

В Чистый четверг или Великую субботу верующие традиционно пекут паскии и красят яйца. В то же время важно, чтобы к празднику было убрано дома. В субботу или воскресенье, в зависимости от конфессии, христиане идут в храм, чтобы освятить пасхальную корзину. Туда кладут колбасу, паску, яйца, творог, хрен.

Пасху проводят вместе с родными и близкими в спокойной атмосфере. В этот день традиционно угощаются освященными вкусностями и непостными блюдами. По случаю праздника "Телеграф" подготовил тёплую подборку картинок и открыток с Воскресением Христовым. Отправляйте их родным, близким, друзьям и знакомым, чтобы разделить радость великого праздника.

Картинки с Пасхой 2025 года

С Воскресением Христовым

Открытка с Пасхой

Поздравляем с Пасхой

Христос Воскрес

Картинка с поздравлением к Пасхе

С Пасхой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обязательно нужно положить в пасхальную корзину. Собрали для вас основной список продуктов.