"Пасхальное перемирие": что происходит на разных участках фронта и есть ли прекращение огня

На некоторых участках фронта ситуация остается без изменений, на других боевые действия временно утихли

Российский правитель Владимир Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемое "Пасхальное перемирие", которое продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Но, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины получили приказ прекратить огонь на фронте, никаким перемирием и не пахнет.

Об этом пишет руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Его информацию подтверждает ряд украинских информационных каналов.

"Бои на фронте до сих пор продолжаются. Россия нарушает свои же обещания и не прекращает огонь", – коротко сообщил Коваленко.

Канал "Бахмутский демон" отмечает, что под Покровском никакого прекращения огня нет. Также канал сослался на данные ресурса DeepState, утверждающего, что стрелять россияне не прекратили ни на одном из направлений фронта.

"Пока не пахнет остановкой боевых действий у нас вообще под Покровском. По данным DeepState, практически ни на каких направлениях военные не ощутили "пасхального перемирия", которое обещали россияне. Я подтверждаю это как по собственному направлению, так и потому, что знаю от пациков", — сказано в сообщениях.

Канал "Офицер", который ведет военный ВСУ, отмечает, что ситуация "хаотическая". Где-то прекращение огня действительно работает, где-то продолжается стрельба, а россияне пытаются штурмовать украинские позиции.

"Кое-где какое-то затишье есть по фронту, но анализируя обстановку по всей ЛБЗ по разным направлениям, становится очевидным, что это не однозначно повсюду, нет четкой тенденции к убыванию, просто все как-то хаотично: где-то тихо, где-то нет, но в основном охарактеризовать можно очень просто: х**ня и на*балово", – резюмировал военный.

Запорожский мониторинговый канал "Гнила Черешня" сообщил, что начиная с 23:00 19 апреля россияне дважды обстреляли из РСЗО Гуляйполе и окрестности. Таким образом, "перемирие" и здесь не работает.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада Главкома ВСУ Александра Сырского сообщил, что прекращение огня не действует на ряде направлений. На некоторых других реально стало гораздо тише.

"Фиксируем реальную ситуацию по всем направлениям. Курщина и Белгородская область — на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются. На части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише", – отметил он.

Отметим, чтобы считать, что объявленное Путиным "перемирие" действительно вступило в силу, россиянам придется остановить все боевые действия. Это включает в себя все обстрелы на земле и в воздухе. При этом в западных СМИ появилась информация о том, что Путину это "перемирие" необходимо для того, чтобы не дать США выйти из переговорного процесса.