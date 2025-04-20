"Наши действия есть и будут зеркальными": Зеленский рассказал, работает ли "Пасхальное перемирие"

Зеленский сообщил, что будет ожидать обновления информации о ситуации на фронте, начиная с 00:00 20 апреля

Ситуация по всем направлениям фронта после объявления Кремлем так называемого "Пасхального перемирия" различается в зависимости от того, где именно ведутся боевые действия. На территории Курской и Белгородской области продолжаются бои и продолжаются атаки российских оккупантов, в то время как на ряде других направлений действительно установилась тишина.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. По словам президента, Украина будет зеркально реагировать на действия России.

"На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений потише. Наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе, ответ должны дать в Москве. Украина вместе с нашими партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России", – отметил президент.

Зеленский сообщил, что будет ожидать обновления информации о ситуации на фронте, начиная с 00:00 20 апреля. Он добавил, что сейчас можно увидеть, кто действительно был причиной войны и массовых смертей с самого начала.

"Как только Путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивания – в России", – резюмировал президент.

Напомним, что российский правитель Владимир Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемое "Пасхальное перемирие", которое продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Но, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины получили приказ прекратить огонь на фронте, никаким перемирием и не пахнет.

Отметим, чтобы считать, что объявленное Путиным "перемирие" действительно вступило в силу, россиянам придется остановить все боевые действия. Это включает в себя все обстрелы на земле и в воздухе. При этом в западных СМИ появилась информация о том, что Путину это "перемирие" необходимо для того, чтобы не дать США выйти из переговорного процесса.