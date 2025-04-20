Христос Воскрес! Лучшие поздравления со светлой Пасхой 2025 на украинском своими словами, открытки

20 апреля не забудьте поздравить своих близких со светлым праздником

Светлое Христово Воскресение — один из важнейших религиозных праздников, который посвящен памяти о воскресении Иисуса Христа после распятия. В 2025 году христиане восточного обряда встречают Пасху 20 апреля. С этого дня принято здороваться словами "Христос Воскрес!" и отвечать "Воистину Воскрес!".

В церковный праздник православные верующие и греко-католики в Украине приносят в храм для освящения пасхальные корзины. Традиционно в них должен быть пасхальный хлеб — паска, и крашенки.

Пасха — это светлый и радостный праздник, который наполнен поздравлениями и теплыми словами в честь Воскресения Спасителя. "Телеграф" искренне поздравляет своих читателей со Светлым Христовым Воскресеньем 2025! Мы подготовили для вас оригинальные открытки, поздравительные картинки и трогательные пожелания своими словами на украинском языке — чтобы праздник 20 апреля стал по-настоящему светлым и запоминающимся!

С Пасхой 2025: яркие открытки и душевная проза

Вітаю з Великоднем та щиро бажаю блакиті у небі, надії в душі, щастя на серці та великої любові у житті. Нехай Господь дарує мир та благодать, нехай з цим святом весна для тебе подарує безмежну радість, домашній затишок та добробут сім’ї.

Зі світлим Великоднем! Хай свято подарує спокій та радість! Нехай всі рідні зберуться за святковим столом та у теплому сімейному колі обміняються теплими обіймами та великодніми цілунками! Добра вам та всіляких благ, Божого прощення та благословення!

Вітаю з Великоднем. Бажаю щастя та здоров’я, миру та любові, радості та світлої надії, віри та натхнення, гармонії та доброти. Нехай Господь укриває від злиднів, нехай твоє серце дарує турботу та щирі співчуття оточуючим.

Вітаю з Великоднем та від усього серця бажаю все лихе залишити у минулому та з новими надіями, з доброю совістю, з чистими помислами, з щирими усмішками відкрити нову сторінку у своєму житті. І нехай на цій сторінці панує щастя, кохання та віра. Будьте здорові та живіть у мирі.

Вітаю с Великоднем. Нехай у двері постукає удача, нехай у серце постукає любов, нехай велика радість цього свята наповнить твоє життя щирими надіями та почуттями. Бажаю блакитного неба та миру, здоров’я усій сім’ї та добробуту.

Напомним, что после Пасхи наступают поминальные дни. "Телеграф" рассказывал о народных приметах в Радоницу 2025.