"Веревка есть, мыла не будет": на российском ТВ жестко подкололи Седокову из-за смерти экс-мужа (видео)

Самоубийство баскетболиста преследует певицу

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Уроженка Киева Анна Седокова, которая предпочитает молчать о кровопролитной войне в Украине, продолжает появляться в российских развлекательных шоу. На этот раз артистка стала участницей проекта "Мастер игры", где во время одного из заданий ведущий сделал ей намек, связанный с трагической гибелью ее бывшего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

В рамках шоу Седоковой предстояло выполнить новое задание. Однако, объясняя правила, ведущий неожиданно произнес фразу, которая прозвучала как напоминание о самоубийстве спортсмена: "Перед вами веревка и повязки. Мыла не будет". После этих слов некоторые участники начали посмеиваться.

Напомним, что Седокова и Янис Тимма состояли в браке с 2020 года, однако впоследствии их отношения завершились разводом. В декабре 2024 года баскетболист был найден мертвым в Москве. По данным российских правоохранителей, причиной смерти стало самоубийство — спортсмен повесился.

Анна Седокова и Янис Тимма

Летом 2026 года певица заявила, что совместная жизнь со спортсменом была невыносимой и опасной. По ее словам, Янис избивал ее при детях. На похороны бывшего мужа, которые состоялись в Риге (Латвия), Седокова не приехала.

Ранее сообщалось, что уже двое из трех бывших мужей Анны покинули этот свет. Так, в августе 2014 года не стало Валентина Белькевича, известного футболиста киевского "Динамо". Мы писали, как выглядит могила Белькевича сейчас.