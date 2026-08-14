Не мусор, а сокровище. 5 идей, ради которых вы никогда не будете выбрасывать палочки от мороженого

С помощью палочек можно создать красивые и полезные вещи

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Палочки от мороженого могут стать основой интересных и оригинальных вещей. Их делают из натуральной древесины – чаще всего из березы, и они являются готовым материалом для творчества.

"Телеграф" подскажет пять простых и практичных идей для повторного использования палочек. Их нужно промыть от остатков мороженого и высушить. Накопив достаточное количество палочек можно начинать творить.

Кашпо для вазона или стаканчик для карандашей. Выбранную емкость (небольшой цветочный горшок, или пластиковый стаканчик) нужно вертикально оклеить палочками по кругу. Выйдет стильный вазончик или органайзер для рабочего стола. По желанию палочки можно покрасить.

Маркеры для вазонов и рассады. Чтобы не потеряться в рассаде и растениях, нужно просто написать водостойким маркером их название на палочках. Воткните палочки в почву около растений – это поможет легко понимать, где что растет.

Подставки под чашки. В ряд налейте 8–10 палочек на две поперечные палочки по краям, одну приклейте в центре. У вас получится стильная эко подставка под горячие чашки с кофе или чаем.

Подставки под чашки из палочек. Фото: samotuzhky.com

Оригинальные закладки для книг. Просто возьмите палочку и творите – раскрасьте ее акриловыми красками. Нанесите любимые узоры, к верхнему краю можно прикрепить цветную кисточку или крафтовую веревочку. Палочка превратится в удобную и оригинальную закладку.

Закладки для книг из палочек для мороженого. Фото: samotuzhky.com

Рамки для маленьких фотографий. Если склеить четыре палочки квадратом или прямоугольником, перекрещивая углы, получится стильная рамка для небольших фотографий. С оборотной стороны с помощью скотча или клея крепится фото. К верхней части можно приклеить веревку для подвешивания или магнит, чтобы сцепить рамку на холодильник.

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