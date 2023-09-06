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С Днем внучат 2024: яркие открытки и поздравления в красивых стихах

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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7 сентября отмечается День внучат 2024 Новость обновлена 07 сентября 2024, 09:58
7 сентября отмечается День внучат 2024. Фото Freepik

Бабушки и дедушки поздравляют своих внуков 7 сентября и желают им всего наилучшего

В субботу, 7 сентября, мы отмечаем теплый семейный праздник, который называется Днем внучат. Он был создан в Нидерландах, где его отмечают уже несколько десятилетий. Популярность праздника быстро распространилась по всему миру, включая Украину.

В этот день бабушки и дедушки радуются встрече с внуками, дарят им маленькие сувениры и выражают пожелания долгой и счастливой жизни, полной удач и радости. День внучат — прекрасная возможность собраться вместе с родными и поговорить по душам, порадовав и себя, и своих внуков восхитительной выпечкой и чашечкой чая.

"Телеграф" подготовил подборку красивых открыток и поздравительных картинок к празднику Дню внучат, а также душевные пожелания в форме стихов. Поздравьте своих внуков в этот день, отправив открытку в соцсети или мессенджере.

С Днем внучат 2024: открытки и стихи

открытка внуку с днем внучат 2024
открытка внучке с днем внучат 2024

Сегодня дедушка и бабушка спешат

Поздравить своих родненьких внучат.

Подарки Вам купили мы, конфеты,

Чтобы довольными были все дети.

Купили мы тебе игрушки,

Уже совсем не погремушки.

Пусть будут интересными тебе

В твоей задуманной игре.

Принимай от деда с бабой поздравок,

И будь счастливеньким, наш ангелок.

открытка внучке с днем внучат 2024
открытка с днем внучат 2024

Я очень долго ждала внуков,

Хотела взять я их на руки.

Обнять, прижать, поцеловать,

И долго их не отпускать.

Теперь моя мечта сбылась.

И в роль я бабушки вжилась.

И шлю тебе, мой ангелок,

Свой самый лучший поздравок.

А вместе с ним подарки тоже,

Что на другие непохожи.

Играй ты с ними, веселись,

Но только никогда не злись.

открытка от бабушки внуку с днем внучат 2024
открытка внуку с днем внучат 2024

Мой хороший ребеночек,

Любимец ты мой из пеленочек,

Поздравлю тебя, ангелочек,

Мой самый любимый цветочек!

Радуй, дитя, семью всю,

Любую отправим беду,

Ребенок, чтоб был ты смышленым,

И в жизнь чтобы был ты влюбленным,

Здоровеньким расти,

И никогда ты не грусти!

Теги:
#Внуки #Поздравления #Праздники #Открытки