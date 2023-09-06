З Днем онуків 2024: яскраві листівки та привітання у гарних віршах

Бабусі та дідусі вітають своїх онуків 7 вересня і бажають їм всього найкращого

У суботу, 7 вересня, ми відзначаємо тепле сімейне свято, яке називається Днем онуків. Його було створено в Нідерландах, де його відзначають уже кілька десятиліть. Популярність свята швидко поширилася у всьому світі, включаючи Україну.

Цього дня бабусі та дідусі радіють зустрічі з онуками, дарують їм маленькі сувеніри та висловлюють побажання довгого та щасливого життя, повного успіхів та радості. День онуків — чудова нагода зібратися разом із рідними та поговорити по душах, потішивши і себе, і своїх онуків чудовою випічкою та чашкою чаю.

"Телеграф" підготував добірку гарних листівок та вітальних картинок до свята Дня онуків, а також душевні побажання у формі віршів. Привітайте своїх онуків цього дня, відправивши листівку соцмережею чи месенджером.

З Днем онуків 2024: листівки та вірші

Люба онученько!

Сонечко ясне,

Ти, наче квітка, ніжна, прекрасна!

Хай золоті твої мрії здійсняться,

Хай синій птах принесе тобі щастя.

Хай твоє серденько завжди радіє,

Хай в ньому квітнуть добро і надія!

Щоби усмішка твоя не згасала,

Щоби удача тебе обіймала!

Ти, онучку, наша гордість, наша радість і надія!

Хай душа твоя від щастя щосекундочки радіє!

Хай тобі дарує доля шлях цікавий, щедрий, плідний!

Зі святом, наш рідний!

Нехай міцніють твої крила

Та доля хай буде щаслива!

Хай негаразди тебе обминають,

А друзі і рідні поважають.

Будь здоровою, щасливою

І до навчання кмітливою.