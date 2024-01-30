С днем рождения 1 годик мальчику: душевные поздравления для именинника и его родителей
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Порадуйте не только именинника, а еще и его маму и папу
Поздравить с 1 годиком мальчика — почетная и ответственная миссия. Ведь это один из самых главных праздников в жизни малыша и его родителей. Несмотря на то, что сам именинник в таком возрасте еще в полной мере не осознает происходящего, без теплых слов и красивых пожеланий не обойтись.
Поздравления с первым днем рождения мальчика в большей мере адресованы родителям. Кроме пожеланий в стихах и прозе можно подготовить и отправить в мессенджере открытку с днем рождения с 1 годиком мальчику. Это однозначно поднимет настроение и порадует папу и маму именинника.
"Телеграф" подготовил красивые и разнообразные поздравления с днем рождения мальчику на годик. Любое из них вы можете использовать для того, чтобы показать свои лучшие чувства имениннику и его родителям.
Пожелания на годик мальчику своими словами
Поздравляем с днем рождения славного малыша👶, вашего сыночка! От всего сердца желаем крепкого здоровья, расти на радость родителям счастливым, в любви💕🌺, нежности, заботе. Пускай каждый день дарит сюрпризы🎉, удивляет большими неожиданностями и открытиями!
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Поздравляем с днем рождения! 🎁🐣Маленькому мужчине хочется пожелать расти здоровым и сильным, никогда не огорчать родителей, получать побольше радостных подарков, иметь много верных друзей, чтобы было с кем играть и общаться🎂. Желаем веселых дней, хороших событий и счастливого детства!
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Малыш, тебе уже 1 год!🌈🎉 Радуй маму, папу, бабушек и дедушек, расти сильным, умным и веселым! 🌞🎈Пускай твое детство будет радостным, ярким, волшебным и замечательным. Здоровья, смеха, позитива, защиты Ангела-хранителя!
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Сегодня вашему милому малышу исполнился годик, какое же это радостное и примечательное событие! 🌟🎁🌈Это первый в его жизни день рождения! Наши поздравления с этим событием! Пусть в его жизни никогда не будет ни в чем нужды, а будет только счастье и радость! Здоровье и успех пусть всегда будут вместе с ним!
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Поздравляю с первым годиком чудесного малыша, весёлого и отважного мужчинку! 🎂🎉🎈Желаю крепенького здоровья, веселья и радости, большого счастья, интересных и любимых игрушек, побольше вкусностей и сладких конфет, хорошего настроения и занимательных увлечений.
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Чудесного малыша, маленького принца, отважного и смелого героя поздравляю с первым годиком жизни! 🎂🌈Желаю светлой дороги и успешных начинаний, интересных открытий и любознательности, веселых игр и забав, крепкой любви родителей и большой радости в жизни.
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Малыш, поздравляем тебя с первым днем рождения! 🎉🎈Желаем кучу подарков, здоровья, веселья, море развлечений. Будь крепким, смелым и отважным мальчишкой!
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С днем рождения! Сегодня тебе исполнился год🎈🎁! Самые трудные первые слова и шаги остались позади🥰, а впереди ждут большая жизнь и огромный мир. Будь терпелив, целеустремлен, усидчив. Учись говорить, понимать, осознавать и анализировать, и мир станет твоим. Расти большим, здоровым, сильным и умным!
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С первым годиком, наш дорогой малыш! 🎂 Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как первая свечка на твоем торте. Расти здоровым, любознательным и счастливым мальчиком! Мы тебя очень любим! ❤️
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С днем рождения, чемпион! 💪 Тебе сегодня 1 год! Пусть каждый твой день будет полон смеха, приключений и невероятных открытий. Желаем тебе расти сильным, умным и, конечно же, самым счастливым мальчиком на свете! 🎉👶
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Поздравляем с первым днем рождения, наше маленькое солнышко! ☀️ Год назад ты появился на свет и наполнил наши сердца безграничной любовью и счастьем. Желаем тебе множество новых открытий, веселых игр и крепкого здоровья! 🧸🎈
Стихи с днем рождения на годик мальчику
Малышу сегодня год!
Пусть здоровым он растёт,
Пусть всегда живёт с улыбкой,
Счастье пусть к нему прилипнет.
Радует пускай всегда,
Не болеет никогда,
А его чудесный смех
Веселит всегда и всех!
***
Вот и год — какая дата!
Время, как же ты летишь…
Сверточком ты был когда-то,
А теперь такой крепыш!
С первым годом поздравляем
В жизни крошечной твоей
И от всей души желаем
Тебе только ярких дней!
С интересом мир исследуй:
Прыгай, бегай, веселись.
С каждой маленькой победой
Ты счастливей становись!
***
С днем рождения, малыш,
Славный, маленький крепыш.
С первым годиком тебя
Поздравляем мы любя!
Будь здоровеньким всегда,
Не печалься никогда.
Смейся, чаще улыбайся,
И расти, и развивайся!
***
Мальчишке год, вот это радость,
Вот это праздник для семьи.
Растет как быстро ваше чадо,
А значит — буря впереди.
Еще чуть-чуть, и как начнется:
Войнушки, драки, синяки,
Любовь с соседскою девчонкой,
В глазах задора огоньки.
Так пусть растет веселым, смелым,
С улыбкой смотрит в этот мир.
А вам, родители, терпенья,
Спокойствия, душевных сил.
***
Первый годик пролетел.
С днем рожденья вашу крошку!
Вырос сильно и окреп,
Не дает покоя кошке.
Мы желаем вам добра,
Счастья, радости, везенья,
Чтоб малыш ваш подрастал,
Поднимал всем настроенье.
Чтоб в любви и счастье рос,
Самым лучшим был, любимым,
Бойким, сильным и большим,
Самым умным, самым милым!
***
Самый первый юбилей!
Подрастай малыш скорей.
Пусть по маленькой дорожке
Побегут скорее ножки.
Новый мир встречай, любя,
Он подарит для тебя
Массу новых впечатлений,
Новых знаний и умений.
Будь здоровым крепышом,
Добрым, умным малышом.
Счастьем пусть горят всегда
Твои детские глаза.
***
Вот и годик пробежал,
Мальчик многое узнал:
Как сидеть и как ходить,
Как играть и говорить.
Мы желаем малышу,
Озорному крепышу
Быть здоровым и красивым,
Самым добрым и счастливым!
Открытки с днем рождения на 1 годик мальчику
Ранее "Телеграф" делился подборкой поздравлений с днем рождения ребенка 1 годик. Выберите и отправьте лучшие пожелания родным и близким именинника или именинницы.