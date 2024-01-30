С днем рождения 1 годик мальчику: душевные поздравления для именинника и его родителей

Порадуйте не только именинника, а еще и его маму и папу

Поздравить с 1 годиком мальчика — почетная и ответственная миссия. Ведь это один из самых главных праздников в жизни малыша и его родителей. Несмотря на то, что сам именинник в таком возрасте еще в полной мере не осознает происходящего, без теплых слов и красивых пожеланий не обойтись.

Поздравления с первым днем рождения мальчика в большей мере адресованы родителям. Кроме пожеланий в стихах и прозе можно подготовить и отправить в мессенджере открытку с днем рождения с 1 годиком мальчику. Это однозначно поднимет настроение и порадует папу и маму именинника.

"Телеграф" подготовил красивые и разнообразные поздравления с днем рождения мальчику на годик. Любое из них вы можете использовать для того, чтобы показать свои лучшие чувства имениннику и его родителям.

Пожелания на годик мальчику своими словами

Поздравляем с днем рождения славного малыша👶, вашего сыночка! От всего сердца желаем крепкого здоровья, расти на радость родителям счастливым, в любви💕🌺, нежности, заботе. Пускай каждый день дарит сюрпризы🎉, удивляет большими неожиданностями и открытиями!

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Поздравляем с днем рождения! 🎁🐣Маленькому мужчине хочется пожелать расти здоровым и сильным, никогда не огорчать родителей, получать побольше радостных подарков, иметь много верных друзей, чтобы было с кем играть и общаться🎂. Желаем веселых дней, хороших событий и счастливого детства!

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Малыш, тебе уже 1 год!🌈🎉 Радуй маму, папу, бабушек и дедушек, расти сильным, умным и веселым! 🌞🎈Пускай твое детство будет радостным, ярким, волшебным и замечательным. Здоровья, смеха, позитива, защиты Ангела-хранителя!

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Сегодня вашему милому малышу исполнился годик, какое же это радостное и примечательное событие! 🌟🎁🌈Это первый в его жизни день рождения! Наши поздравления с этим событием! Пусть в его жизни никогда не будет ни в чем нужды, а будет только счастье и радость! Здоровье и успех пусть всегда будут вместе с ним!

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Поздравляю с первым годиком чудесного малыша, весёлого и отважного мужчинку! 🎂🎉🎈Желаю крепенького здоровья, веселья и радости, большого счастья, интересных и любимых игрушек, побольше вкусностей и сладких конфет, хорошего настроения и занимательных увлечений.

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Чудесного малыша, маленького принца, отважного и смелого героя поздравляю с первым годиком жизни! 🎂🌈Желаю светлой дороги и успешных начинаний, интересных открытий и любознательности, веселых игр и забав, крепкой любви родителей и большой радости в жизни.

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Малыш, поздравляем тебя с первым днем рождения! 🎉🎈Желаем кучу подарков, здоровья, веселья, море развлечений. Будь крепким, смелым и отважным мальчишкой!

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С днем рождения! Сегодня тебе исполнился год🎈🎁! Самые трудные первые слова и шаги остались позади🥰, а впереди ждут большая жизнь и огромный мир. Будь терпелив, целеустремлен, усидчив. Учись говорить, понимать, осознавать и анализировать, и мир станет твоим. Расти большим, здоровым, сильным и умным!

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С первым годиком, наш дорогой малыш! 🎂 Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как первая свечка на твоем торте. Расти здоровым, любознательным и счастливым мальчиком! Мы тебя очень любим! ❤️

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С днем рождения, чемпион! 💪 Тебе сегодня 1 год! Пусть каждый твой день будет полон смеха, приключений и невероятных открытий. Желаем тебе расти сильным, умным и, конечно же, самым счастливым мальчиком на свете! 🎉👶

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Поздравляем с первым днем рождения, наше маленькое солнышко! ☀️ Год назад ты появился на свет и наполнил наши сердца безграничной любовью и счастьем. Желаем тебе множество новых открытий, веселых игр и крепкого здоровья! 🧸🎈

Стихи с днем рождения на годик мальчику

Малышу сегодня год!

Пусть здоровым он растёт,

Пусть всегда живёт с улыбкой,

Счастье пусть к нему прилипнет.

Радует пускай всегда,

Не болеет никогда,

А его чудесный смех

Веселит всегда и всех!

***

Вот и год — какая дата!

Время, как же ты летишь…

Сверточком ты был когда-то,

А теперь такой крепыш!

С первым годом поздравляем

В жизни крошечной твоей

И от всей души желаем

Тебе только ярких дней!

С интересом мир исследуй:

Прыгай, бегай, веселись.

С каждой маленькой победой

Ты счастливей становись!

***

С днем рождения, малыш,

Славный, маленький крепыш.

С первым годиком тебя

Поздравляем мы любя!

Будь здоровеньким всегда,

Не печалься никогда.

Смейся, чаще улыбайся,

И расти, и развивайся!

***

Мальчишке год, вот это радость,

Вот это праздник для семьи.

Растет как быстро ваше чадо,

А значит — буря впереди.

Еще чуть-чуть, и как начнется:

Войнушки, драки, синяки,

Любовь с соседскою девчонкой,

В глазах задора огоньки.

Так пусть растет веселым, смелым,

С улыбкой смотрит в этот мир.

А вам, родители, терпенья,

Спокойствия, душевных сил.

***

Первый годик пролетел.

С днем рожденья вашу крошку!

Вырос сильно и окреп,

Не дает покоя кошке.

Мы желаем вам добра,

Счастья, радости, везенья,

Чтоб малыш ваш подрастал,

Поднимал всем настроенье.

Чтоб в любви и счастье рос,

Самым лучшим был, любимым,

Бойким, сильным и большим,

Самым умным, самым милым!

***

Самый первый юбилей!

Подрастай малыш скорей.

Пусть по маленькой дорожке

Побегут скорее ножки.

Новый мир встречай, любя,

Он подарит для тебя

Массу новых впечатлений,

Новых знаний и умений.

Будь здоровым крепышом,

Добрым, умным малышом.

Счастьем пусть горят всегда

Твои детские глаза.

***

Вот и годик пробежал,

Мальчик многое узнал:

Как сидеть и как ходить,

Как играть и говорить.

Мы желаем малышу,

Озорному крепышу

Быть здоровым и красивым,

Самым добрым и счастливым!

Открытки с днем рождения на 1 годик мальчику

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Ранее "Телеграф" делился подборкой поздравлений с днем рождения ребенка 1 годик. Выберите и отправьте лучшие пожелания родным и близким именинника или именинницы.