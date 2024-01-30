З днем народження 1 рік хлопчику: душевні привітання для іменинника та його батьків
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Порадуйте не тільки іменинника, а ще й його маму та тата
Привітати з 1 роком хлопчика — почесна та відповідальна місія. Адже це одне з найголовніших свят у житті малюка та його батьків. Попри те, що сам іменинник у такому віці ще повною мірою не усвідомлює того, що відбувається, без теплих слів та гарних побажань не обійтись.
Поздоровлення з першим днем народження хлопчика більшою мірою адресовані батькам. Окрім побажань у віршах та прозі можна підготувати та відправити у месенджері листівку з днем народження з 1 роком хлопчику. Це однозначно підніме настрій та порадує тата й маму іменинника.
"Телеграф" підготував гарні та різноманітні привітання з днем народження хлопчику на рік. Будь-яке з них ви можете використовувати для того, щоб показати свої найкращі почуття імениннику та його батькам.
Побажання на рік хлопчику своїми словами
Вітаємо з днем народження славного малюка 👶, вашого синочка! Від щирого серця бажаємо міцного здоров’я, рости на радість батькам щасливим, у коханні, ніжності, турботі. Нехай кожен день дарує сюрпризи, дивує великими несподіванками та відкриттями!
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Вітаємо з Днем народження! 🎁🐣Маленькому чоловікові хочеться побажати рости здоровим і сильним, ніколи не засмучувати батьків, отримувати більше радісних подарунків, мати багато вірних друзів, щоб було з ким грати та спілкуватися🎂. Бажаємо веселих днів, гарних подій та щасливого дитинства!
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Малюче, тобі вже 1 рік! Радуй маму, тата, бабусь і дідусів, рости сильним, розумним і веселим! 🌞🎈Нехай твоє дитинство буде радісним, яскравим, чарівним та чудовим. Здоров’я, сміху, позитиву, захисту Ангела-охоронця!
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Сьогодні вашому милому малюкові виповнився рік, яка ж це радісна та примітна подія! 🌟🎁🌈Це перший у його житті день народження! Наші вітання з цією подією! Нехай у його житті ніколи не буде ні в чому потреби, а буде лише щастя та радість! Здоров’я та успіх нехай завжди будуть разом із ним!
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Вітаю з першим роком чудового малюка, веселого та відважного чоловіка! 🎂🎉🎈 Бажаю міцного здоров’я, веселощів та радості, великого щастя, цікавих та улюблених іграшок, побільше смакот і солодких цукерок, гарного настрою та цікавих захоплень.
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Чудового малюка, маленького принца, відважного та сміливого героя вітаю з першим роком життя! 🎂🌈 Бажаю світлої дороги та успішних починань, цікавих відкриттів та допитливості, веселих ігор та забав, міцного кохання батьків та великої радості в житті.
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Малюче, вітаємо тебе з першим днем народження! 🎉🎈 Бажаємо купи подарунків, здоров’я, веселощів, море розваг. Будь міцним, сміливим і відважним хлопчиськом!
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З Днем народження! Сьогодні тобі виповнився рік! Найважчі перші слова і кроки залишилися позаду, а попереду чекають велике життя і величезний світ. Будь терплячий, цілеспрямований, усидливий. Вчися говорити, розуміти, усвідомлювати та аналізувати, і світ стане твоїм. Рости великим, здоровим, сильним та розумним!
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З першим рочком, наш дорогий малюк! 🎂 Нехай твоє життя буде таким же яскравим, як перша свічка на твоєму торті. Зростай здоровим, допитливим і щасливим хлопчиком! Ми тебе дуже любимо! ❤️
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З днем народження, чемпіоне! 💪 Тобі сьогодні 1 рік! Нехай кожен твій день буде сповнений сміху, пригод та неймовірних відкриттів. Бажаємо тобі зростати сильним, розумним і, звичайно ж, найщасливішим хлопчиком на світі! 🎉👶
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Вітаємо з першим днем народження, наше маленьке сонечко! ☀️ Рік тому ти з'явився на світ і наповнив наші серця безмежною любов'ю та щастям. Бажаємо тобі безлічі нових відкриттів, веселих ігор і міцного здоров'я! 🧸🎈
Вірші з днем народження на рік хлопчику
З першим рочком, янголятко,
З днем народження тебе!
Хай життя твоє дитяче,
Немов річечка, тече!
Кожен день щоб була радість,
Нові враження щодня,
Щастя тобі і здоров’я,
З святом, чарівне дитя!
***
З першим рочком я вітаю,
Життя довгого я побажаю.
Щоб росло здоровеньке дитя
І мало відмінне буття.
Щоб здоров’ячка було багато,
А щастячко щоб завітало до хати.
Щоб не було плачу
Тільки сміх і весела вдача.
Щоб на радість батьків зростало,
Щоб їх серденька радувало.
Щоб ти, маленьке дитятко,
Сіяло все своє життя, як сонечко.
***
Сьогодні янголятку виповнився рік!
Зичимо здоров’я й радості повік
Дитині і родині — щастя усім вам,
Щоб в житті не було місця помилкам,
Хай в сім’ї панує спокій, доброта,
Хай дитина ваша швидше вироста!
***
З першим рочком привітання
Шлю малечі щиро я,
Хай росте дитя здоровим
Та радіє хай сім’я.
Буде гордістю дитинка
Для рідні і мами з татом,
На добро, добробут, щастя
Буде хай життя багатим.
***
Привітання — із прекрасним,
З ювілеєм першим, класним!
З святом головним в житті
І дитини, і батьків!
Всім здоров’я і наснаги,
Щоби рідні всі увагу
Приділяли кожен день,
І щоб раділи всі щодень!
***
Перший рочок — кругла дата!
Я вітаю маму й тата
З гарним святом малюка…
Хай росте дитя здоровим,
У достатку та любові,
Будь завжди найщасливіша
Наша люба крихітка!
***
Перший рік тобі, дитинко,
Будь легенька, як хмаринка,
Мов веселка, будь яскрава,
Буде хай життя цікавим!
Любимо ми божевільно
І бажаєм сильно-сильно,
Щоб небесні охоронці
Берегли дитинку-сонце!
Листівки з днем народження на 1 рік хлопчику
Раніше "Телеграф" ділився добіркою привітань із днем народження дитини 1 рік. Виберіть та надішліть найкращі побажання рідним та близьким іменинника чи іменинниці.