З днем народження 1 рік хлопчику: душевні привітання для іменинника та його батьків

Порадуйте не тільки іменинника, а ще й його маму та тата

Привітати з 1 роком хлопчика — почесна та відповідальна місія. Адже це одне з найголовніших свят у житті малюка та його батьків. Попри те, що сам іменинник у такому віці ще повною мірою не усвідомлює того, що відбувається, без теплих слів та гарних побажань не обійтись.

Поздоровлення з першим днем народження хлопчика більшою мірою адресовані батькам. Окрім побажань у віршах та прозі можна підготувати та відправити у месенджері листівку з днем народження з 1 роком хлопчику. Це однозначно підніме настрій та порадує тата й маму іменинника.

"Телеграф" підготував гарні та різноманітні привітання з днем народження хлопчику на рік. Будь-яке з них ви можете використовувати для того, щоб показати свої найкращі почуття імениннику та його батькам.

Побажання на рік хлопчику своїми словами

Вітаємо з днем народження славного малюка 👶, вашого синочка! Від щирого серця бажаємо міцного здоров’я, рости на радість батькам щасливим, у коханні, ніжності, турботі. Нехай кожен день дарує сюрпризи, дивує великими несподіванками та відкриттями!

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Вітаємо з Днем народження! 🎁🐣Маленькому чоловікові хочеться побажати рости здоровим і сильним, ніколи не засмучувати батьків, отримувати більше радісних подарунків, мати багато вірних друзів, щоб було з ким грати та спілкуватися🎂. Бажаємо веселих днів, гарних подій та щасливого дитинства!

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Малюче, тобі вже 1 рік! Радуй маму, тата, бабусь і дідусів, рости сильним, розумним і веселим! 🌞🎈Нехай твоє дитинство буде радісним, яскравим, чарівним та чудовим. Здоров’я, сміху, позитиву, захисту Ангела-охоронця!

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Сьогодні вашому милому малюкові виповнився рік, яка ж це радісна та примітна подія! 🌟🎁🌈Це перший у його житті день народження! Наші вітання з цією подією! Нехай у його житті ніколи не буде ні в чому потреби, а буде лише щастя та радість! Здоров’я та успіх нехай завжди будуть разом із ним!

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Вітаю з першим роком чудового малюка, веселого та відважного чоловіка! 🎂🎉🎈 Бажаю міцного здоров’я, веселощів та радості, великого щастя, цікавих та улюблених іграшок, побільше смакот і солодких цукерок, гарного настрою та цікавих захоплень.

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Чудового малюка, маленького принца, відважного та сміливого героя вітаю з першим роком життя! 🎂🌈 Бажаю світлої дороги та успішних починань, цікавих відкриттів та допитливості, веселих ігор та забав, міцного кохання батьків та великої радості в житті.

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Малюче, вітаємо тебе з першим днем народження! 🎉🎈 Бажаємо купи подарунків, здоров’я, веселощів, море розваг. Будь міцним, сміливим і відважним хлопчиськом!

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З Днем народження! Сьогодні тобі виповнився рік! Найважчі перші слова і кроки залишилися позаду, а попереду чекають велике життя і величезний світ. Будь терплячий, цілеспрямований, усидливий. Вчися говорити, розуміти, усвідомлювати та аналізувати, і світ стане твоїм. Рости великим, здоровим, сильним та розумним!

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З першим рочком, наш дорогий малюк! 🎂 Нехай твоє життя буде таким же яскравим, як перша свічка на твоєму торті. Зростай здоровим, допитливим і щасливим хлопчиком! Ми тебе дуже любимо! ❤️

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З днем народження, чемпіоне! 💪 Тобі сьогодні 1 рік! Нехай кожен твій день буде сповнений сміху, пригод та неймовірних відкриттів. Бажаємо тобі зростати сильним, розумним і, звичайно ж, найщасливішим хлопчиком на світі! 🎉👶

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Вітаємо з першим днем народження, наше маленьке сонечко! ☀️ Рік тому ти з'явився на світ і наповнив наші серця безмежною любов'ю та щастям. Бажаємо тобі безлічі нових відкриттів, веселих ігор і міцного здоров'я! 🧸🎈

Вірші з днем народження на рік хлопчику

З першим рочком, янголятко,

З днем народження тебе!

Хай життя твоє дитяче,

Немов річечка, тече!

Кожен день щоб була радість,

Нові враження щодня,

Щастя тобі і здоров’я,

З святом, чарівне дитя!

***

З першим рочком я вітаю,

Життя довгого я побажаю.

Щоб росло здоровеньке дитя

І мало відмінне буття.

Щоб здоров’ячка було багато,

А щастячко щоб завітало до хати.

Щоб не було плачу

Тільки сміх і весела вдача.

Щоб на радість батьків зростало,

Щоб їх серденька радувало.

Щоб ти, маленьке дитятко,

Сіяло все своє життя, як сонечко.

***

Сьогодні янголятку виповнився рік!

Зичимо здоров’я й радості повік

Дитині і родині — щастя усім вам,

Щоб в житті не було місця помилкам,

Хай в сім’ї панує спокій, доброта,

Хай дитина ваша швидше вироста!

***

З першим рочком привітання

Шлю малечі щиро я,

Хай росте дитя здоровим

Та радіє хай сім’я.

Буде гордістю дитинка

Для рідні і мами з татом,

На добро, добробут, щастя

Буде хай життя багатим.

***

Привітання — із прекрасним,

З ювілеєм першим, класним!

З святом головним в житті

І дитини, і батьків!

Всім здоров’я і наснаги,

Щоби рідні всі увагу

Приділяли кожен день,

І щоб раділи всі щодень!

***

Перший рочок — кругла дата!

Я вітаю маму й тата

З гарним святом малюка…

Хай росте дитя здоровим,

У достатку та любові,

Будь завжди найщасливіша

Наша люба крихітка!

***

Перший рік тобі, дитинко,

Будь легенька, як хмаринка,

Мов веселка, будь яскрава,

Буде хай життя цікавим!

Любимо ми божевільно

І бажаєм сильно-сильно,

Щоб небесні охоронці

Берегли дитинку-сонце!

Листівки з днем народження на 1 рік хлопчику

Листівка з першим роком хлопчика

Привітання з днем народження на рік хлопчику

Листівка та побажання на 1 рік хлопчику

Картинка з 1 днем народження хлопчика

Гарні побажання хлопчику на 1 рік

Миле привітання з першим роком життя хлопчика

Привітання у віршах для хлопчика

Раніше "Телеграф" ділився добіркою привітань із днем народження дитини 1 рік. Виберіть та надішліть найкращі побажання рідним та близьким іменинника чи іменинниці.