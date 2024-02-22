С днем рождения теще: прикольные поздравления для мамы жены

Шуточное поздравление не оставит именинницу равнодушной

Тещи часто становятся объектом шуток и стереотипов, но правда в том, что они входят в круг самых близких людей и часто становятся для зятя второй мамой. Поздравления с днем ​​рождения теще – прекрасная возможность выразить свою заботу, благодарность и любовь к этой особенной женщине. Пожелания с днем ​​рождения теще могут быть разного характера. Они могут быть трогательными, серьезными, мудрыми, душевными или забавными. Если вы хотите поднять имениннице настроение, постарайтесь придумать прикольные поздравления с днем рождения теще.

Лучше всего поздравить ее лично, но если вы не можете это сделать, позвоните, либо отправьте прикольные поздравления теще текстовым сообщением или через социальные сети.

Прикольные поздравления с днем рождения теще в стихах

Быть может, я не лучший зять,

И ничего с меня не взять…

Забыл, когда цветы дарил.

Слов нежных мало говорил

Жене любимой. Да и вам.

Деньгами не набит карман.

Добытчик из меня плохой.

Любовник — вовсе никакой!

Вы можете меня ругать,

Но разрешите лишь сказать:

Вы самый добрый человек.

Таких не сыщешь и вовек!

От всей души вас поздравляю

И в день рождения желаю,

Родная мама, вам успеха,

Внучат разливистого смеха.

Чтоб жизненный поток бурлил.

Здоровья крепкого и сил!

***

Есть много слов чужих, сухих,

И "теща" — вот как раз из них.

Вы — матушка супруги милой

И бабушка детей любимых.

Желаю в день рожденья Вам

Прекрасной быть назло годам,

Здоровья крепкого, достатка

И жизни мирной, долгой, гладкой!

***

Лучше тёщи моей в мире нет,

Женщина огонь, что излучает свет,

Добрая, красивая, шальная,

И всегда душою молодая!

По душам всегда поговорим,

Выпьем рюмочку, красиво посидим,

И в любой момент она поможет,

Если нужно все дела отложит

Прибежит, приедет, прилетит,

Все проблемы вмиг она решит.

Я желаю моей тёще счастья,

Пусть обходят стороною все ненастья!

Крепкого здоровья, долгих лет,

И хранить свой яркий тёплый свет!

Я тебя люблю как мать родную,

Самую красивую и сердцу дорогую!

***

Моя теща — энерджайзер,

Не пытайся тормозить.

Если теща на танцполе,

Может всех она затмить.

Если песня раздается,

Это тещи звонкий глас,

Теща просто королева,

И поздравлю я сейчас:

С днем рожденья, с новым счастьем,

Быть всегда на позитиве,

И улыбка чтоб не гасла,

Чтоб по-прежнему "звездила".

***

Пусть много есть на свете анекдотов,

В которых теща настоящий враг,

Но я от всего сердца заявляю —

С моею тёщей всё совсем не так.

Жене я лучшей мамы не желаю,

И Вам спешу сегодня пожелать

Веселья, счастья, всяческого блага,

Здоровой быть и горюшка не знать.

Прикольные поздравления теще своими словами

Забавные поздравления с днем ​​рождения тещи помогут наладить отношения, если они испорчены.

***

Дорогая теща! Сколько рабочих пчел 🐝в улье, сколько стрелок проезжает поезд, сколько цветов на поляне, сколько точек у божьей коровки🐞, столько счастья и радости желаю в твой день рождения!

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В твой день рождения желаю много здоровья и радости😎🎉🥂, сто лет жизни и сто гостей, мешок денег, а может и больше. Пусть все будет так, как ты того хочешь! С днем рождения, любимая теща!💐

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Моя теща удивительная женщина.👍 Всегда полна улыбок и радости! Желаю вам еще богатства и любви💲💖. Пусть каждый день будет счастливый!

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Дорогая мама, живите так, чтобы каждый день был удивительным и особенным.🎂🎈 Пусть каждое мгновение было счастливым. Черпайте энергию из солнца, капающего дождя и улыбок окружающих. Живите так красиво, как только можете. С самыми теплыми пожеланиями, ваш зять.

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Любимая теща! Я уважаю Вас за воспитание прекрасной дочери и за трепетную заботу о нашей семье. Но еще больше я люблю Вас за доброе сердце, мудрое слово и неизменный оптимизм. Желаю Вам здоровья, которое не подведет, любви, которой много не бывает, а также вдоволь поводов для радости и веселья, которые найдутся и в дождливые серые будни.🎂💐🎁 С днем рождения!

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С днем рождения! 🎉🎀Дорогая, любимая тёща, желаю тебе крепчайшего здоровья, добра и счастья, уважения окружающих. Чтоб дом был всегда полон гостей, внуки радовали каждый день и каждая минутка жизни была ярче предыдущей.

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С днем рождения, дорогая мама! 🎈🎂🎁💐Я от души хочу Вам пожелать отменного здоровья, настроения и самочувствия. Пусть и сегодня, и каждый день дарит Вам радость, счастье, приятное удивление и что-то интересное. Мы Вас очень любим, пусть всегда ярко светит звезда Вашей удачи и Ваших надежд🌟.

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения маме. В подборке вы найдете самые добрые и нежные пожелания.