С днем рождения теще: прикольные поздравления для мамы жены
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Шуточное поздравление не оставит именинницу равнодушной
Тещи часто становятся объектом шуток и стереотипов, но правда в том, что они входят в круг самых близких людей и часто становятся для зятя второй мамой. Поздравления с днем рождения теще – прекрасная возможность выразить свою заботу, благодарность и любовь к этой особенной женщине. Пожелания с днем рождения теще могут быть разного характера. Они могут быть трогательными, серьезными, мудрыми, душевными или забавными. Если вы хотите поднять имениннице настроение, постарайтесь придумать прикольные поздравления с днем рождения теще.
Лучше всего поздравить ее лично, но если вы не можете это сделать, позвоните, либо отправьте прикольные поздравления теще текстовым сообщением или через социальные сети.
Прикольные поздравления с днем рождения теще в стихах
Быть может, я не лучший зять,
И ничего с меня не взять…
Забыл, когда цветы дарил.
Слов нежных мало говорил
Жене любимой. Да и вам.
Деньгами не набит карман.
Добытчик из меня плохой.
Любовник — вовсе никакой!
Вы можете меня ругать,
Но разрешите лишь сказать:
Вы самый добрый человек.
Таких не сыщешь и вовек!
От всей души вас поздравляю
И в день рождения желаю,
Родная мама, вам успеха,
Внучат разливистого смеха.
Чтоб жизненный поток бурлил.
Здоровья крепкого и сил!
***
Есть много слов чужих, сухих,
И "теща" — вот как раз из них.
Вы — матушка супруги милой
И бабушка детей любимых.
Желаю в день рожденья Вам
Прекрасной быть назло годам,
Здоровья крепкого, достатка
И жизни мирной, долгой, гладкой!
***
Лучше тёщи моей в мире нет,
Женщина огонь, что излучает свет,
Добрая, красивая, шальная,
И всегда душою молодая!
По душам всегда поговорим,
Выпьем рюмочку, красиво посидим,
И в любой момент она поможет,
Если нужно все дела отложит
Прибежит, приедет, прилетит,
Все проблемы вмиг она решит.
Я желаю моей тёще счастья,
Пусть обходят стороною все ненастья!
Крепкого здоровья, долгих лет,
И хранить свой яркий тёплый свет!
Я тебя люблю как мать родную,
Самую красивую и сердцу дорогую!
***
Моя теща — энерджайзер,
Не пытайся тормозить.
Если теща на танцполе,
Может всех она затмить.
Если песня раздается,
Это тещи звонкий глас,
Теща просто королева,
И поздравлю я сейчас:
С днем рожденья, с новым счастьем,
Быть всегда на позитиве,
И улыбка чтоб не гасла,
Чтоб по-прежнему "звездила".
***
Пусть много есть на свете анекдотов,
В которых теща настоящий враг,
Но я от всего сердца заявляю —
С моею тёщей всё совсем не так.
Жене я лучшей мамы не желаю,
И Вам спешу сегодня пожелать
Веселья, счастья, всяческого блага,
Здоровой быть и горюшка не знать.
Прикольные поздравления теще своими словами
Забавные поздравления с днем рождения тещи помогут наладить отношения, если они испорчены.
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Дорогая теща! Сколько рабочих пчел 🐝в улье, сколько стрелок проезжает поезд, сколько цветов на поляне, сколько точек у божьей коровки🐞, столько счастья и радости желаю в твой день рождения!
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В твой день рождения желаю много здоровья и радости😎🎉🥂, сто лет жизни и сто гостей, мешок денег, а может и больше. Пусть все будет так, как ты того хочешь! С днем рождения, любимая теща!💐
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Моя теща удивительная женщина.👍 Всегда полна улыбок и радости! Желаю вам еще богатства и любви💲💖. Пусть каждый день будет счастливый!
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Дорогая мама, живите так, чтобы каждый день был удивительным и особенным.🎂🎈 Пусть каждое мгновение было счастливым. Черпайте энергию из солнца, капающего дождя и улыбок окружающих. Живите так красиво, как только можете. С самыми теплыми пожеланиями, ваш зять.
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Любимая теща! Я уважаю Вас за воспитание прекрасной дочери и за трепетную заботу о нашей семье. Но еще больше я люблю Вас за доброе сердце, мудрое слово и неизменный оптимизм. Желаю Вам здоровья, которое не подведет, любви, которой много не бывает, а также вдоволь поводов для радости и веселья, которые найдутся и в дождливые серые будни.🎂💐🎁 С днем рождения!
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С днем рождения! 🎉🎀Дорогая, любимая тёща, желаю тебе крепчайшего здоровья, добра и счастья, уважения окружающих. Чтоб дом был всегда полон гостей, внуки радовали каждый день и каждая минутка жизни была ярче предыдущей.
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С днем рождения, дорогая мама! 🎈🎂🎁💐Я от души хочу Вам пожелать отменного здоровья, настроения и самочувствия. Пусть и сегодня, и каждый день дарит Вам радость, счастье, приятное удивление и что-то интересное. Мы Вас очень любим, пусть всегда ярко светит звезда Вашей удачи и Ваших надежд🌟.
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения маме. В подборке вы найдете самые добрые и нежные пожелания.