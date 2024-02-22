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З днем народження тещі: прикольні поздоровлення для мами дружини

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Підготуйте для тещі особливе вітання
Підготуйте для тещі особливе вітання. Фото telegraf.com.ua

Жартівливе привітання не залишить іменинницю байдужою

Тещі часто стають об’єктом жартів та стереотипів, але правда в тому, що вони входять до кола найближчих людей і часто стають для зятя другою мамою. Привітання з днем ​​народження тещі – чудова можливість висловити свою турботу, подяку та любов до цієї особливої ​​жінки. Побажання з днем ​​народження тещі можуть бути різного характеру. Вони можуть бути зворушливими, серйозними, мудрими, душевними чи кумедними. Якщо ви хочете підняти іменинниці настрій, постарайтеся придумати прикольні вітання з днем ​​народження тещі.

Найкраще привітати її особисто, але якщо ви не можете це зробити, зателефонуйте або надішліть прикольні привітання тещі текстовим повідомленням або через соціальні мережі.

Прикольні поздоровлення з днем народження тещі у віршах

З днем народження, зі святом!

Радості й добра багато,

Пісня хай звучить крилата,

Мрія хай живе завзята!

Ще — любові від онуків,

Не боліли аби руки,

Були вірні друзі й діти,

Щоб в любові Вам радіти!

***

Мамою я Вас називаю,

Адже люблю і поважаю,

Бажаю Вам щастя, добра,

У домі затишку й тепла.

Ціню я Ваші руки золоті,

У Вас все завжди на висоті,

Залишайтеся завжди такою

Життєрадісною, молодою.

***

Любу тещу вітаю із святом!

Нехай буде в Вас грошей багато,

Нехай стелиться доля барвиста,

А на грудях палає намисто.

Зичу долі багатої й доброї,

Процвітання і довгого віку,

Хай Вам буде усе, чого прагнете,

Так багато, і гарно, й без ліку!

***

Хай чує світ, не таємниця:

"Теще, ви — фея-чарівниця!"

Мене, зятя, полюбляєте,

і в усьому догоджаєте.

В день народження для вас

я побажаннячка припас:

спокою в серці, на море путівку,

Здоров’я, багатства, нову автівку!

***

День народження у тещі —

Для родини свято!

Вам здоров’я, мамо, нині

Хочу побажати…

Щоб Ви жили у достатку

І були веселі,

Щоб велася добра доля

У вашій оселі!

***

Привітаю від душі

Я чудову другу маму.

Мрій здійснення та краси,

Відпочинку на Багамах!

Щоб зятьок Вас поважав,

Справи завжди йшли у гору.

І щоб настрій завжди був,

В кожен день та в кожну пору!

Прикольні поздоровлення тещі своїми словами

Смішні привітання з днем ​​народження тещі допоможуть налагодити стосунки, якщо вони зіпсовані.

***

Дорога теща! Скільки робочих бджіл🐝 у вулику, скільки стрілок проїжджає поїзд, скільки квітів на галявині, скільки точок на сонечку🐞, стільки щастя і радості бажаю у твій день народження!

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У твій день народження бажаю багато здоров’я та радості, сто років життя і сто гостей, мішок грошей, а може й більше. Нехай усе буде так, як ти хочеш! З днем народження, улюблена теще! 💐

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Моя теща дивовижна жінка. 👍 Завжди сповнена посмішок та радості! Бажаю вам ще багатства та кохання 💲💖. Нехай кожен день буде щасливим!

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Дорога мамо, живіть так, щоб кожен день був дивовижним і особливим. Нехай кожна мить буде щасливою. Черпайте енергію із сонця🌞, крапель дощу та усмішок оточуючих. Живіть так гарно, як тільки можете💐🎁🎂. З найтеплішими побажаннями, ваш зять.

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Улюблена теща! 💐Я поважаю Вас за виховання прекрасної дочки та за трепетну турботу про нашу родину. Але ще більше я люблю Вас за добре серце, мудре слово та незмінний оптимізм.💖 Бажаю Вам здоров’я, яке не підведе, кохання, якого багато не буває, а також вдосталь приводів для радості та веселощів, які знайдуться і в дощові сірі будні. З днем народження!

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З Днем народження! 🎉🎀Дорога, улюблена теща, бажаю тобі міцного здоров’я, добра і щастя, поваги оточуючих. Щоб будинок був завжди повний гостей, онуки радували щодня і кожна хвилина життя була яскравішою за попередню.

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З днем народження, люба мамо! 🎈🎂🎁💐Я від душі хочу Вам побажати відмінного здоров’я, настрою та самопочуття. Нехай і сьогодні, і кожен день дарує Вам радість, щастя, приємне здивування та щось цікаве. Ми Вас дуже любимо, нехай завжди яскраво світить зірка Вашої удачі та Ваших надій🌟.

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження мамі. У добірці ви знайдете найдобріші та найніжніші побажання.

Теги:
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