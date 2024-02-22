З днем народження тещі: прикольні поздоровлення для мами дружини
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Жартівливе привітання не залишить іменинницю байдужою
Тещі часто стають об’єктом жартів та стереотипів, але правда в тому, що вони входять до кола найближчих людей і часто стають для зятя другою мамою. Привітання з днем народження тещі – чудова можливість висловити свою турботу, подяку та любов до цієї особливої жінки. Побажання з днем народження тещі можуть бути різного характеру. Вони можуть бути зворушливими, серйозними, мудрими, душевними чи кумедними. Якщо ви хочете підняти іменинниці настрій, постарайтеся придумати прикольні вітання з днем народження тещі.
Найкраще привітати її особисто, але якщо ви не можете це зробити, зателефонуйте або надішліть прикольні привітання тещі текстовим повідомленням або через соціальні мережі.
Прикольні поздоровлення з днем народження тещі у віршах
З днем народження, зі святом!
Радості й добра багато,
Пісня хай звучить крилата,
Мрія хай живе завзята!
Ще — любові від онуків,
Не боліли аби руки,
Були вірні друзі й діти,
Щоб в любові Вам радіти!
***
Мамою я Вас називаю,
Адже люблю і поважаю,
Бажаю Вам щастя, добра,
У домі затишку й тепла.
Ціню я Ваші руки золоті,
У Вас все завжди на висоті,
Залишайтеся завжди такою
Життєрадісною, молодою.
***
Любу тещу вітаю із святом!
Нехай буде в Вас грошей багато,
Нехай стелиться доля барвиста,
А на грудях палає намисто.
Зичу долі багатої й доброї,
Процвітання і довгого віку,
Хай Вам буде усе, чого прагнете,
Так багато, і гарно, й без ліку!
***
Хай чує світ, не таємниця:
"Теще, ви — фея-чарівниця!"
Мене, зятя, полюбляєте,
і в усьому догоджаєте.
В день народження для вас
я побажаннячка припас:
спокою в серці, на море путівку,
Здоров’я, багатства, нову автівку!
***
День народження у тещі —
Для родини свято!
Вам здоров’я, мамо, нині
Хочу побажати…
Щоб Ви жили у достатку
І були веселі,
Щоб велася добра доля
У вашій оселі!
***
Привітаю від душі
Я чудову другу маму.
Мрій здійснення та краси,
Відпочинку на Багамах!
Щоб зятьок Вас поважав,
Справи завжди йшли у гору.
І щоб настрій завжди був,
В кожен день та в кожну пору!
Прикольні поздоровлення тещі своїми словами
Смішні привітання з днем народження тещі допоможуть налагодити стосунки, якщо вони зіпсовані.
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Дорога теща! Скільки робочих бджіл🐝 у вулику, скільки стрілок проїжджає поїзд, скільки квітів на галявині, скільки точок на сонечку🐞, стільки щастя і радості бажаю у твій день народження!
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У твій день народження бажаю багато здоров’я та радості, сто років життя і сто гостей, мішок грошей, а може й більше. Нехай усе буде так, як ти хочеш! З днем народження, улюблена теще! 💐
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Моя теща дивовижна жінка. 👍 Завжди сповнена посмішок та радості! Бажаю вам ще багатства та кохання 💲💖. Нехай кожен день буде щасливим!
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Дорога мамо, живіть так, щоб кожен день був дивовижним і особливим. Нехай кожна мить буде щасливою. Черпайте енергію із сонця🌞, крапель дощу та усмішок оточуючих. Живіть так гарно, як тільки можете💐🎁🎂. З найтеплішими побажаннями, ваш зять.
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Улюблена теща! 💐Я поважаю Вас за виховання прекрасної дочки та за трепетну турботу про нашу родину. Але ще більше я люблю Вас за добре серце, мудре слово та незмінний оптимізм.💖 Бажаю Вам здоров’я, яке не підведе, кохання, якого багато не буває, а також вдосталь приводів для радості та веселощів, які знайдуться і в дощові сірі будні. З днем народження!
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З Днем народження! 🎉🎀Дорога, улюблена теща, бажаю тобі міцного здоров’я, добра і щастя, поваги оточуючих. Щоб будинок був завжди повний гостей, онуки радували щодня і кожна хвилина життя була яскравішою за попередню.
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З днем народження, люба мамо! 🎈🎂🎁💐Я від душі хочу Вам побажати відмінного здоров’я, настрою та самопочуття. Нехай і сьогодні, і кожен день дарує Вам радість, щастя, приємне здивування та щось цікаве. Ми Вас дуже любимо, нехай завжди яскраво світить зірка Вашої удачі та Ваших надій🌟.
Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження мамі. У добірці ви знайдете найдобріші та найніжніші побажання.