Поздравление племянника с годиком: красивые пожелания и открытки
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Сделайте день рождения племянника 1 год особенным с помощью этих красивых сообщений
Поздравление с годиком племянника — одни из самых важных слов, которые придется сказать дяде или тете малышу. Они являются отражением уникальной привязанности к ребенку, которая с годами только усиливается.
Отметьте это знаменательное событие словами, которые передадут любовь, доброту и непоколебимую поддержку племяннику. Теплые поздравления с годиком племяннику дополните яркой открыткой, которой он сможет любоваться даже спустя несколько лет.
"Телеграф" собрал варианты поздравлений с днем рождения 1 год племяннику в стихах и прозе, а также подготовил картинки, которые порадуют и поднимут настроение имениннику.
Поздравления с днем рождения племянника 1 год в прозе
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Дорогой племянник, поздравляю тебя с первым твоим годиком! Желаю тебе расти и сильным, и веселым, и умным, и красивым. Желаю радовать родителей и всех нас своими победами, желаю каждый день встречать с улыбкой и веселой затеей. Будь здоровым и крепким мальчиком, настоящим героем и умницей.
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С первым годом жизни, малыш. Желаю тебе яркого и озорного детства, в котором ты успеешь побывать и бравым моряком, и смелым космонавтом, и неутомимым гонщиком, и настоящим полководцем. Расти здоровым, крепким, сильным и счастливым.
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Дорогой племянник, поздравляем с первой важной датой в жизни! Расти здоровым и самым счастливым на земле. Пусть мир, который ты сейчас познаешь, никогда не разочарует и подарит добро, удачу и счастье!
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Поздравляю с первым юбилеем! Таких дней рождения будет еще много, но этот останется самым запоминающимся, потому что он первый! Здоровья и счастья малышу, пусть растет на радость маме и папе!
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Поздравляю малыша с его первым годом в этом мире! Желаю крепкого здоровья, новых умелок и достижений. Пусть жизнь преподносит приятные сюрпризы, и удача будет на его стороне! С днем рождения!
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С первым днем рождения! Эти двенадцать месяцев были самыми важными в твоей жизни. Пусть детство будет счастливым и интересным, вокруг окажутся только друзья и любящие лица! Никогда не болей и радуй нас улыбками!
Поздравления племяннику на 1 годик в стихах
Мой племянник дорогой,
От души я поздравляю.
В самый первый день рождения,
Счастья и добра желаю.
Чтобы рос ты всем на радость,
Улыбался и смешил,
Лучиком добра и света
Чтоб в семье любимой был.
***
Моя племянник, моя радость,
Поздравляю я малыш,
В годик счастья пожелаю
И здоровья, мой крепыш.
Радуй маму и папулю,
Для семьи отрадой будь,
Ангел добрый освещает
Пусть всегда по жизни путь.
***
Тебе сегодня целый год,
Племяшик милый и красивый!
Поверь, я знаю наперед,
Что будет жизнь твоя счастливой!
Расти здоровым и большим,
В любви родных купайся вечно!
Всех благ желаю от души,
Чтоб жил ты ярко и беспечно!
***
Мой племянник золотой
В этот день великолепный
Первый годик встретил свой,
Первый взял этап барьерный.
Будь, малыш, улыбкам рад,
Песням ласковым и солнцу.
И игрушек целый склад
У тебя пусть наберётся!
***
Время движется вперед
И ты уже такой большой:
Тебе сегодня целый год,
Мой племяшик дорогой!
С каждым часом и деньком
Все смышленей становись!
Будь здоровым пареньком
И расти все время ввысь!
***
Племяшу сегодня годик,
Какой он славный бегемотик!
Быть здоровеньким ему желаю,
Господь пусть ему помогает!
Пусть крепышом растет и умничкой,
Пусть не будет никогда угрюмым,
Пусть счастье ему в жизни улыбнется,
Удача обязательно крылом коснется!
Открытки с днем рождения 1 годик племяннику
Ранее "Телеграф" делился подборкой красивых поздравлений с днем рождения племяннице. Эти пожелания не оставят ее равнодушной.