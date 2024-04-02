Поздравление племянника с годиком: красивые пожелания и открытки

Сделайте день рождения племянника 1 год особенным с помощью этих красивых сообщений

Поздравление с годиком племянника — одни из самых важных слов, которые придется сказать дяде или тете малышу. Они являются отражением уникальной привязанности к ребенку, которая с годами только усиливается.

Отметьте это знаменательное событие словами, которые передадут любовь, доброту и непоколебимую поддержку племяннику. Теплые поздравления с годиком племяннику дополните яркой открыткой, которой он сможет любоваться даже спустя несколько лет.

"Телеграф" собрал варианты поздравлений с днем рождения 1 год племяннику в стихах и прозе, а также подготовил картинки, которые порадуют и поднимут настроение имениннику.

Поздравления с днем рождения племянника 1 год в прозе

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Дорогой племянник, поздравляю тебя с первым твоим годиком! Желаю тебе расти и сильным, и веселым, и умным, и красивым. Желаю радовать родителей и всех нас своими победами, желаю каждый день встречать с улыбкой и веселой затеей. Будь здоровым и крепким мальчиком, настоящим героем и умницей.

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С первым годом жизни, малыш. Желаю тебе яркого и озорного детства, в котором ты успеешь побывать и бравым моряком, и смелым космонавтом, и неутомимым гонщиком, и настоящим полководцем. Расти здоровым, крепким, сильным и счастливым.

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Дорогой племянник, поздравляем с первой важной датой в жизни! Расти здоровым и самым счастливым на земле. Пусть мир, который ты сейчас познаешь, никогда не разочарует и подарит добро, удачу и счастье!

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Поздравляю с первым юбилеем! Таких дней рождения будет еще много, но этот останется самым запоминающимся, потому что он первый! Здоровья и счастья малышу, пусть растет на радость маме и папе!

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Поздравляю малыша с его первым годом в этом мире! Желаю крепкого здоровья, новых умелок и достижений. Пусть жизнь преподносит приятные сюрпризы, и удача будет на его стороне! С днем рождения!

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С первым днем рождения! Эти двенадцать месяцев были самыми важными в твоей жизни. Пусть детство будет счастливым и интересным, вокруг окажутся только друзья и любящие лица! Никогда не болей и радуй нас улыбками!

Поздравления племяннику на 1 годик в стихах

Мой племянник дорогой,

От души я поздравляю.

В самый первый день рождения,

Счастья и добра желаю.

Чтобы рос ты всем на радость,

Улыбался и смешил,

Лучиком добра и света

Чтоб в семье любимой был.

***

Моя племянник, моя радость,

Поздравляю я малыш,

В годик счастья пожелаю

И здоровья, мой крепыш.

Радуй маму и папулю,

Для семьи отрадой будь,

Ангел добрый освещает

Пусть всегда по жизни путь.

***

Тебе сегодня целый год,

Племяшик милый и красивый!

Поверь, я знаю наперед,

Что будет жизнь твоя счастливой!

Расти здоровым и большим,

В любви родных купайся вечно!

Всех благ желаю от души,

Чтоб жил ты ярко и беспечно!

***

Мой племянник золотой

В этот день великолепный

Первый годик встретил свой,

Первый взял этап барьерный.

Будь, малыш, улыбкам рад,

Песням ласковым и солнцу.

И игрушек целый склад

У тебя пусть наберётся!

***

Время движется вперед

И ты уже такой большой:

Тебе сегодня целый год,

Мой племяшик дорогой!

С каждым часом и деньком

Все смышленей становись!

Будь здоровым пареньком

И расти все время ввысь!

***

Племяшу сегодня годик,

Какой он славный бегемотик!

Быть здоровеньким ему желаю,

Господь пусть ему помогает!

Пусть крепышом растет и умничкой,

Пусть не будет никогда угрюмым,

Пусть счастье ему в жизни улыбнется,

Удача обязательно крылом коснется!

Открытки с днем рождения 1 годик племяннику

Поздравления племяннику 1 год

Открытка племяннику 1 годик

Картинка на день рождения племяннику 1 год

Поздравления с днем рождения 1 годик

День рождения племянника 1 годик

Ранее "Телеграф" делился подборкой красивых поздравлений с днем рождения племяннице. Эти пожелания не оставят ее равнодушной.