Привітання племіннику з роком: гарні побажання та листівки

Зробіть день народження племінника 1 рік особливим за допомогою цих гарних повідомлень

Привітання з роком племінника — одні з найважливіших слів, які доведеться сказати дядькові чи тітці малюкові. Вони є відображенням унікальної прихильності до дитини, яка з роками лише посилюється.

Позначте цю знаменну подію словами, які передадуть любов, доброту та непохитну підтримку племіннику. Теплі привітання з роком племіннику доповніть яскравою листівкою, якою він зможе милуватися через кілька років.

"Телеграф" зібрав варіанти привітань із днем народження 1 рік племіннику у віршах та прозі, а також підготував картинки, які порадують та піднімуть настрій імениннику.

Поздоровлення з днем народження племінника 1 рік у прозі

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Любий племіннику, вітаю тебе з першим твоїм роком! Бажаю тобі рости і сильним, і веселим, і розумним, і вродливим. Бажаю радувати батьків та всіх нас своїми перемогами, бажаю кожен день зустрічати з посмішкою та веселою витівкою. Будь здоровим і міцним хлопчиком, справжнім героєм та розумницею.

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З першим роком життя, малюк. Бажаю тобі яскравого та пустотливого дитинства, в якому ти встигнеш побувати і бравим моряком, і сміливим космонавтом, і невтомним гонщиком, і справжнім полководцем. Рости здоровим, міцним, сильним та щасливим.

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Дорогий племіннику, вітаємо з першою важливою датою в житті! Зростати здоровим і найщасливішим на землі. Нехай світ, який ти зараз пізнаєш, ніколи не розчарує та подарує добро, удачу та щастя!

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Вітаю із першим ювілеєм! Таких днів народження буде ще багато, але цей залишиться таким, що запам’ятовується, тому що він перший! Здоров’я та щастя малюкові, нехай росте на радість мамі та татові!

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Вітаю малюка з його першим роком у цьому світі! Бажаю міцного здоров’я, нових вмінь та досягнень. Нехай життя дає приємні сюрпризи, і успіх буде на його боці. З днем народження!

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З першим днем народження! Ці дванадцять місяців були найважливішими у твоєму житті. Нехай дитинство буде щасливим і цікавим, довкола виявляться лише друзі та люблячі особи! Ніколи не хворій і радуй нас усмішками!

Вітання племіннику на 1 рік у віршах

З першим рочком я вітаю,

Життя довгого я побажаю.

Щоб росло здоровеньке дитя

І мало відмінне буття.

Щоб здоров’ячка було багато,

А щастячко щоб завітало до хати.

Щоб не було плачу

Тільки сміх і весела вдача.

Щоб на радість батьків зростало,

Щоб їх серденька радувало.

Щоб ти, маленьке дитятко,

Сіяло все своє життя, як сонечко.

***

З першим рочком привітаємо,

Він важливіший за всі.

Хай Господь охороняє

Довгії життя роки!

Долі легкої манюсі

Та здоров’я, немов сталь.

Щоб усе в житті збулося,

У любові хай зроста!

***

З першим рочком привітання

Шлю малечі щиро я,

Хай росте дитя здоровим

Та радіє хай сім’я.

Буде гордістю дитинка

Для рідні і мами з татом,

На добро, добробут, щастя

Буде хай життя багатим.

***

З одним рочком, з першим святом

Надсилаю я вітання!

Йди ж, дитинко, ти завзято

По життю, і у коханні

Мами рідної і тата

День у день зростай скоріше.

З днем народження! Зі святом!

Хай життя стає яснішим!

***

Дитинко, з рочком я тебе вітаю!

Ти непосида і не знаєш втоми.

Хай світ тобі обійми розкриває,

Дивує хай, навчає тебе всьому!

Кому вже цілий рік, той вже не плаче,

Бо в світі цікавіші є розваги.

Здоров`я тобі, крихітко, удачі,

Добра, здобутків, радості, наснаги!

***

Сьогодні велике свято,

Гостей зібралося багато,

А малюку ще мало літ,

І треба пізнавати світ,

Вітаємо щиросердечно.

Із першим рочком малечу,

Хай твоя доля буде щасливою,

Та матуся завжди дбайливою.

Листівки з днем народження 1 рік племіннику

Вітання племіннику 1 рік

Листівка племіннику 1 рік

Картинка на день народження племіннику 1 рік

Привітання з днем народження 1 рік

День народження племінника 1 рік

Раніше "Телеграф" ділився добіркою гарних поздоровлень із днем народження племінниці. Ці побажання не залишать її байдужою.