Племяннику 3 года: поздравления и открытки с днем рождения

Выберите особенное пожелание для племянника

Тети и дяди связаны особенными отношениями со своими племянниками. Сколько бы лет не исполнялось парню, день рождения — идеальный повод, чтобы показать ему свою сильную любовь.

Не очень легко найти нужные слова, когда речь идет о поздравлении с днем рождения 3 года племяннику. Имениннику хочется сказать что-то особенное и личное, что подчеркнет его уникальность и покажет, насколько его ценят. В то же время важно, чтобы ребенок понял сказанное.

"Телеграф" собрал коллекцию пожеланий на 3 годика племяннику, которые помогут порадовать именинника и его родителей в особенный день.

Поздравления с днем рождения племяннику 3 года в стихах

Мой племянник, поздравляю

С днем рождения, дорогой.

Ты в три года в доме главный.

В общем, парень центровой.

Я тебе желаю счастья.

Будь здоровым, озорным,

Всей семье расти на радость,

Будь помощником большим.

***

Тебе, племяшик милый, три!

Мир так прекрасен, посмотри!

Здоров и весел, счастлив будь,

С улыбкой продолжай свой путь!

Пускай мечты твои всегда

Сбываться будут без труда!

Блестят пусть радостно глаза,

Ведь все реальны чудеса!

***

Мой племянник всё растёт,

Всех сильней чтоб стать на свете.

И уже свой третий год

Он сейчас с улыбкой встретил.

И хочу я пожелать,

Быть мальчишкой энергичным,

Чтобы в спорте побеждать,

Кубки собирать привычно.

И игрушек накопить

В своей комнате бессчётно.

И в семье прекрасной жить

Радостно и беззаботно.

***

Мой племянник повзрослел,

Встретить третий год успел,

И растёт он по часам,

Всем пример богатырям!

И игрушек ворох целый

Ты уже скопил умело,

Пусть растут твои запасы,

Будут дни из ярких красок!

***

Третий год пострел встречает,

Мой племянник золотой.

И игрушек я желаю

Целый грузовик большой!

Чтоб в весёлые забавы

Увлекала детвора,

И сильнее всех по праву

Был ты средь всего двора!

Просыпайся утром каждым

С целым списком из идей,

Будь всех сверстников отважней,

Энергичней и мудрей!

Поздравления с днем рождения племяннику 3 года своими словами

***

Мне так повезло, что у меня такой замечательный племянник, как ты. Ты самый милый ребенок, которого я когда-либо видел за всю свою жизнь! Спасибо за то, что ты являешься частью нашей семьи. С 3 днем рождения, дорогой!

***

С днем рождения, малыш! Желаю тебе крепкого здоровья и много радости, веселья и добрых историй! Пусть каждый день будет наполнен яркими красками и приятными сюрпризами, расти сильным, дружелюбным и послушным!

***

Твой день рождения — самый большой семейный праздник для нас. Сегодня тебе исполнилось три года! Мои наилучшие пожелания для тебя! С днем рождения!

***

Любимого племянника поздравляю с третьим годом радостной жизни. Желаю расти смелым и отважным мальчишкой, добрым и верным товарищем, любимым и послушным сыном, успешным и веселым человеком. Пусть будет много счастья в доме, много удачи на жизненном пути и много конфет в карманах.

***

В этот день тебе исполнилось три, мой замечательный племянник! Желаю тебе много радости, добра, положительных эмоций и желанных подарков! Пускай твоя жизнь будет полна безграничного счастья и удивительных открытий! Расти сильным, крепким, и самое главное, здоровым пареньком!

***

Мой дорогой племянник, тебе уже 3 года. И я хочу пожелать тебе быть веселым и энергичным, отважным и симпатичным мальчишкой. Строй крепкие замки, пусть даже и из песка. Учись водить автотранспорт, пусть пока и игрушечный. Представляй себя великим путешественником и первооткрывателем, гуляя по улицам родного города. Желаю тебе крепкого здоровья, интереснейших игр и ярких праздников жизни!

***

Малыш, с днем рождения тебя! Расти большим и здоровеньким. Ешь побольше каши, чтобы быть таким же сильным, как папа. Всегда слушайся и помогай маме. Не капризничай и не балуйся. Ты наш любимый мальчик, мы желаем тебе только добра и счастья. И пускай все твои желания всегда исполняются.

Открытки племяннику 3 годика

Открытка племяннику с днем рождения 3 годика

Красивая открытка племяннику на 3 года

С днем рождения 3 года!

Пожелания на день рождения племянника 3 года

С днем рождения 3 года племяннику

Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений с днем рождения племяннику. Необычные пожелания удивят именинника.