Племяннику 3 года: поздравления и открытки с днем рождения
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Тети и дяди связаны особенными отношениями со своими племянниками. Сколько бы лет не исполнялось парню, день рождения — идеальный повод, чтобы показать ему свою сильную любовь.
Не очень легко найти нужные слова, когда речь идет о поздравлении с днем рождения 3 года племяннику. Имениннику хочется сказать что-то особенное и личное, что подчеркнет его уникальность и покажет, насколько его ценят. В то же время важно, чтобы ребенок понял сказанное.
"Телеграф" собрал коллекцию пожеланий на 3 годика племяннику, которые помогут порадовать именинника и его родителей в особенный день.
Поздравления с днем рождения племяннику 3 года в стихах
Мой племянник, поздравляю
С днем рождения, дорогой.
Ты в три года в доме главный.
В общем, парень центровой.
Я тебе желаю счастья.
Будь здоровым, озорным,
Всей семье расти на радость,
Будь помощником большим.
***
Тебе, племяшик милый, три!
Мир так прекрасен, посмотри!
Здоров и весел, счастлив будь,
С улыбкой продолжай свой путь!
Пускай мечты твои всегда
Сбываться будут без труда!
Блестят пусть радостно глаза,
Ведь все реальны чудеса!
***
Мой племянник всё растёт,
Всех сильней чтоб стать на свете.
И уже свой третий год
Он сейчас с улыбкой встретил.
И хочу я пожелать,
Быть мальчишкой энергичным,
Чтобы в спорте побеждать,
Кубки собирать привычно.
И игрушек накопить
В своей комнате бессчётно.
И в семье прекрасной жить
Радостно и беззаботно.
***
Мой племянник повзрослел,
Встретить третий год успел,
И растёт он по часам,
Всем пример богатырям!
И игрушек ворох целый
Ты уже скопил умело,
Пусть растут твои запасы,
Будут дни из ярких красок!
***
Третий год пострел встречает,
Мой племянник золотой.
И игрушек я желаю
Целый грузовик большой!
Чтоб в весёлые забавы
Увлекала детвора,
И сильнее всех по праву
Был ты средь всего двора!
Просыпайся утром каждым
С целым списком из идей,
Будь всех сверстников отважней,
Энергичней и мудрей!
Поздравления с днем рождения племяннику 3 года своими словами
***
Мне так повезло, что у меня такой замечательный племянник, как ты. Ты самый милый ребенок, которого я когда-либо видел за всю свою жизнь! Спасибо за то, что ты являешься частью нашей семьи. С 3 днем рождения, дорогой!
***
С днем рождения, малыш! Желаю тебе крепкого здоровья и много радости, веселья и добрых историй! Пусть каждый день будет наполнен яркими красками и приятными сюрпризами, расти сильным, дружелюбным и послушным!
***
Твой день рождения — самый большой семейный праздник для нас. Сегодня тебе исполнилось три года! Мои наилучшие пожелания для тебя! С днем рождения!
***
Любимого племянника поздравляю с третьим годом радостной жизни. Желаю расти смелым и отважным мальчишкой, добрым и верным товарищем, любимым и послушным сыном, успешным и веселым человеком. Пусть будет много счастья в доме, много удачи на жизненном пути и много конфет в карманах.
***
В этот день тебе исполнилось три, мой замечательный племянник! Желаю тебе много радости, добра, положительных эмоций и желанных подарков! Пускай твоя жизнь будет полна безграничного счастья и удивительных открытий! Расти сильным, крепким, и самое главное, здоровым пареньком!
***
Мой дорогой племянник, тебе уже 3 года. И я хочу пожелать тебе быть веселым и энергичным, отважным и симпатичным мальчишкой. Строй крепкие замки, пусть даже и из песка. Учись водить автотранспорт, пусть пока и игрушечный. Представляй себя великим путешественником и первооткрывателем, гуляя по улицам родного города. Желаю тебе крепкого здоровья, интереснейших игр и ярких праздников жизни!
***
Малыш, с днем рождения тебя! Расти большим и здоровеньким. Ешь побольше каши, чтобы быть таким же сильным, как папа. Всегда слушайся и помогай маме. Не капризничай и не балуйся. Ты наш любимый мальчик, мы желаем тебе только добра и счастья. И пускай все твои желания всегда исполняются.
Открытки племяннику 3 годика
Ранее "Телеграф" публиковал подборку прикольных поздравлений с днем рождения племяннику. Необычные пожелания удивят именинника.