Племіннику 3 роки: вітання та листівки з днем народження

Виберіть особливе побажання для племінника

Тітки та дядьки пов’язані особливими стосунками зі своїми племінниками. Скільки б років не виповнювалося хлопцеві, день народження — ідеальний привід, щоб показати йому свою сильну любов.

Не дуже легко знайти потрібні слова, коли йдеться про вітання з днем народження 3 роки племіннику. Імениннику хочеться сказати щось особливе та особисте, що підкреслить його унікальність і покаже, наскільки його цінують. Одночасно важливо, щоб дитина зрозуміла сказане.

"Телеграф" зібрав колекцію побажань на 3 роки племіннику, які допоможуть порадувати іменинника та його батьків у особливий день.

Поздоровлення з днем народження племіннику 3 роки у віршах

Радісного дитинства бажаю,

Подарунків й сюрпризів без краю,

Нехай мрії твої оживають,

Очі від задоволення сяють,

Хай кожен день буде яскравим,

Чудовим, казковим, цікавим.

***

Хлопчика чудового

Зі святом ми вітаємо!

Захоплюючого дитинства

Тобі ми побажаємо.

Хай мрії твої оживають,

Очі радістю нехай палають.

Хай доля дарує дива,

Приймай найщириші слова.

***

Вітаю сердечно

Тебе я, малятку!

Бажаю я щастя

Тобі, янголятку!

Щоб ти був кремезним,

Щоб був козаком,

Здоровим, веселим

Щоб ріс юнаком!

***

У день народження, у свято

Нехай збуваються всі мрії,

Щоб тільки радості зазнати,

І жити у своїй стихії.

Зростати в злагоді і мирі,

Здоровим бути і щасливим,

Успішним у життєвім вирі,

Щоб було все тобі можливим!

***

Дорогий наш, соколятко,

З днем народження твоїм!

Ти — неначе янголятко,

Бо несеш ти радість всім!

Хай в житті все буде гладко —

Саме це бажають всі,

І щоб ти зростав в достатку,

У любові і красі.

***

Щастя в день народження тобі,

Радості, здоров`я та добра!

Впевненим будь завжди у собі,

І настане краща хай пора.

Хлопчику, скоріше ти зростай,

Світ сміливо цей ти пізнавай,

Та нехай у всьому таланить,

Радість хай дарує кожна мить!

Поздоровлення з днем народження племіннику 3 роки своїми словами

***

Мені так пощастило, що в мене такий чудовий племінник, як ти. Ти наймиліша дитина, яку я коли-небудь бачив за все своє життя! Дякую за те, що ти є частиною нашої родини. З 3 днем народження, любий!

***

З днем народження, малюче! Бажаю тобі міцного здоров’я та багато радості, веселощів та добрих історій! Нехай кожен день буде наповнений яскравими фарбами та приємними сюрпризами, рости сильним, доброзичливим та слухняним!

***

Твій день народження – найбільше сімейне свято для нас. Сьогодні тобі виповнилося три роки! Мої найкращі побажання для тебе! З Днем народження!

***

Улюбленого племінника вітаю із третім роком радісного життя. Бажаю рости сміливим і відважним хлопчиськом, добрим і вірним товаришем, улюбленим та слухняним сином, успішною та веселою людиною. Нехай буде багато удачі на життєвому шляху та багато цукерок у кишенях.

***

Сьогодні тобі виповнилося три, мій чудовий племінник! Бажаю тобі багато радості, добра, позитивних емоцій та бажаних подарунків! Нехай твоє життя буде сповнене безмежного щастя та дивовижних відкриттів! Рости сильним, міцним, і найголовніше, здоровим хлопцем!

***

Мій дорогий племінник, тобі вже 3 роки. І я хочу побажати тобі бути веселим та енергійним, відважним та симпатичним хлопчиськом. Будуй міцні замки, нехай навіть і з піску. Вчися водити автотранспорт, нехай поки що й іграшковий. Уявляй себе великим мандрівником та першовідкривачем, гуляючи вулицями рідного міста. Бажаю тобі міцного здоров’я, найцікавіших ігор та яскравих свят!

***

Маля, з днем народження тебе! Рости великим і здоровим. Їж більше каші, щоб бути таким же сильним, як тато. Завжди слухайся та допомагай мамі. Не вередуй і не балуйся. Ти наш улюблений хлопчик, ми бажаємо тобі тільки добра та щастя. І нехай усі твої бажання завжди виконуються.

Листівки племіннику 3 роки

Листівка племіннику з днем народження 3 роки

Красива листівка племіннику на 3 роки

З днем народження 3 роки!

Побажання на день народження племінника 3 роки

З днем народження 3 роки племіннику

Раніше "Телеграф" публікував добірку прикольних привітань із днем народження племіннику. Незвичайні побажання здивують іменинника.