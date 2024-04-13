Племіннику 3 роки: вітання та листівки з днем народження
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Виберіть особливе побажання для племінника
Тітки та дядьки пов’язані особливими стосунками зі своїми племінниками. Скільки б років не виповнювалося хлопцеві, день народження — ідеальний привід, щоб показати йому свою сильну любов.
Не дуже легко знайти потрібні слова, коли йдеться про вітання з днем народження 3 роки племіннику. Імениннику хочеться сказати щось особливе та особисте, що підкреслить його унікальність і покаже, наскільки його цінують. Одночасно важливо, щоб дитина зрозуміла сказане.
"Телеграф" зібрав колекцію побажань на 3 роки племіннику, які допоможуть порадувати іменинника та його батьків у особливий день.
Поздоровлення з днем народження племіннику 3 роки у віршах
Радісного дитинства бажаю,
Подарунків й сюрпризів без краю,
Нехай мрії твої оживають,
Очі від задоволення сяють,
Хай кожен день буде яскравим,
Чудовим, казковим, цікавим.
***
Хлопчика чудового
Зі святом ми вітаємо!
Захоплюючого дитинства
Тобі ми побажаємо.
Хай мрії твої оживають,
Очі радістю нехай палають.
Хай доля дарує дива,
Приймай найщириші слова.
***
Вітаю сердечно
Тебе я, малятку!
Бажаю я щастя
Тобі, янголятку!
Щоб ти був кремезним,
Щоб був козаком,
Здоровим, веселим
Щоб ріс юнаком!
***
У день народження, у свято
Нехай збуваються всі мрії,
Щоб тільки радості зазнати,
І жити у своїй стихії.
Зростати в злагоді і мирі,
Здоровим бути і щасливим,
Успішним у життєвім вирі,
Щоб було все тобі можливим!
***
Дорогий наш, соколятко,
З днем народження твоїм!
Ти — неначе янголятко,
Бо несеш ти радість всім!
Хай в житті все буде гладко —
Саме це бажають всі,
І щоб ти зростав в достатку,
У любові і красі.
***
Щастя в день народження тобі,
Радості, здоров`я та добра!
Впевненим будь завжди у собі,
І настане краща хай пора.
Хлопчику, скоріше ти зростай,
Світ сміливо цей ти пізнавай,
Та нехай у всьому таланить,
Радість хай дарує кожна мить!
Поздоровлення з днем народження племіннику 3 роки своїми словами
***
Мені так пощастило, що в мене такий чудовий племінник, як ти. Ти наймиліша дитина, яку я коли-небудь бачив за все своє життя! Дякую за те, що ти є частиною нашої родини. З 3 днем народження, любий!
***
З днем народження, малюче! Бажаю тобі міцного здоров’я та багато радості, веселощів та добрих історій! Нехай кожен день буде наповнений яскравими фарбами та приємними сюрпризами, рости сильним, доброзичливим та слухняним!
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Твій день народження – найбільше сімейне свято для нас. Сьогодні тобі виповнилося три роки! Мої найкращі побажання для тебе! З Днем народження!
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Улюбленого племінника вітаю із третім роком радісного життя. Бажаю рости сміливим і відважним хлопчиськом, добрим і вірним товаришем, улюбленим та слухняним сином, успішною та веселою людиною. Нехай буде багато удачі на життєвому шляху та багато цукерок у кишенях.
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Сьогодні тобі виповнилося три, мій чудовий племінник! Бажаю тобі багато радості, добра, позитивних емоцій та бажаних подарунків! Нехай твоє життя буде сповнене безмежного щастя та дивовижних відкриттів! Рости сильним, міцним, і найголовніше, здоровим хлопцем!
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Мій дорогий племінник, тобі вже 3 роки. І я хочу побажати тобі бути веселим та енергійним, відважним та симпатичним хлопчиськом. Будуй міцні замки, нехай навіть і з піску. Вчися водити автотранспорт, нехай поки що й іграшковий. Уявляй себе великим мандрівником та першовідкривачем, гуляючи вулицями рідного міста. Бажаю тобі міцного здоров’я, найцікавіших ігор та яскравих свят!
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Маля, з днем народження тебе! Рости великим і здоровим. Їж більше каші, щоб бути таким же сильним, як тато. Завжди слухайся та допомагай мамі. Не вередуй і не балуйся. Ти наш улюблений хлопчик, ми бажаємо тобі тільки добра та щастя. І нехай усі твої бажання завжди виконуються.
Листівки племіннику 3 роки
Раніше "Телеграф" публікував добірку прикольних привітань із днем народження племіннику. Незвичайні побажання здивують іменинника.