С днем рождения внука 3 года: лучшие пожелания и открытки

Выберите лучшее поздравление внуку на его трехлетие

Третий день рождения знаменует собой важную веху. Это возраст, в котором малыши начинают лучше осознавать окружающий мир и по-новому переживают радость этого особенного дня.

Бабушки и дедушки не могут оставаться в стороне и готовят особое поздравление внуку на 3 года. Пожелания на третий день рождения — это не просто слова, их ребенок может запомнить на многие годы. Поэтому в небольшом сообщении нужно передать всю свою любовь и заботу. А дополнением к словам станет открытка с днем рождения 3 года внуку.

"Телеграф" собрал пожелания в стихах и прозе, а также яркие открытки, чтобы вы могли поздравить внука с 3-летием.

Поздравления с днем рождения внука 3 года в стихах

***

Три года назад ты у нас появился,

У бабушки с дедом внучонок родился,

Кричащий мальчишка — любимый наш крошка,

Ты весь помещался у деда в ладошках!

Такой ненаглядный, красивый и умный,

Пускай озорной и немножечко шумный,

Пусть счастье тебе в этой жизни сияет,

Плохого и близко к тебе не пускает!

Ты будешь веселым и сильным, внучонок,

И слышится голос, и весел, и звонок,

Добьешься ты в жизни всего, наш родной,

А наша любовь будет вечно с тобой!

***

С днем рожденья, дорогой,

Внук любимый мой, родной,

Три годочка уж тебе.

Пожелать хочу в судьбе

Только счастья и удачи,

Море радости в придачу,

Позитива, море смеха

И в развитии успеха!

Ты расти большим, внучок,

Милый, славный ангелок.

Никогда не унывай,

Улыбайся и мечтай!

***

Три годика сегодня отмечаем.

Тебе шлём поздравленья, милый внук!

Тебя мы очень любим и скучаем,

Для нас ты ведь дороже всех вокруг!

Здоров и весел будь, родной мальчишка,

Расти и мир огромный познавай.

Послушным быть старайся, шалунишка,

И улыбаться нам не забывай!

***

Кто самый лучший и милый ребенок,

Солнышка лучик, добрый, смышленый?

Это, конечно, внучок дорогой!

Люблю тебя, котик, я всей душой.

Крепким расти, счастливым и сильным,

Самым красивым, самым любимым,

В трехлетие — книжек, конфет и подарков,

Праздника светлого, шумного, яркого.

***

Я с трехлетием поздравить,

Внук любимый мой, хочу.

И тебе, мальчишка славный,

Пусть все будет по плечу.

Не болей, будь сильным, смелым,

Маме с папой помогай,

Удивляй нас то и дело,

Никогда не унывай.

Пусть улыбка с уст не сходит,

Радостно горят глаза,

Я желаю тебе счастья,

Ненаглядный егоза.

***

Вот тебе уже три года,

Ты, внучок, расти быстрей,

Не давай ты нам прохода,

Донимай нас, не жалей.

Задавай ты нам вопросы,

Заставляй ты нас играть,

Чтобы умным, добрым рос ты,

Чтоб по жизни мог летать.

Будь здоровым и счастливым,

Любопытным пареньком,

Будь веселым и активным,

Знатоком и с огоньком!

Пожелания на день рождения внука 3 года своими словами

***

Три года назад, когда ты появился на свет, наша жизнь изменилась навсегда. С днем рождения, наш дорогой внук! Пусть твой третий день рождения будет таким же ярким и чудесным, как и ты для нас!

***

С днем рождения, внучок! 3 года тебе исполняется сегодня. Пусть каждый день будет полон новых открытий и радостных приключений!

***

С трехлетием, дорогой наш внучок! Пусть твоя улыбка всегда сияет ярко, как солнце на небе! Расти здоровым и веселым! Пусть все твои желания исполняются!

***

Поздравляем с днем рождения, наш герой! Ты растешь таким смелым и сильным. Пусть каждый твой день будет наполнен смехом, радостью и волшебством!

***

Три годика – это три года улыбок, смеха и радости. Пусть они умножаются с каждым годом! С днем рождения, наш внучек!

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С днем рождения, наш маленький супергерой! Пусть твоя жизнь будет полна приключений и открытий! Желаем тебе огромного моря игрушек и бесконечного веселья!

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С днем рождения, наш маленький внучек! Три годика – это время для игр и смеха. Желаем тебе самых забавных приключений и новых друзей! Пусть в твоей жизни будет много волшебства и счастья!

***

С днем рождения, наш милый внучек! Желаем тебе самых ярких и незабываемых моментов! Пусть каждый твой день будет наполнен смехом, радостью и волшебством! Ты – наше счастье, наша надежда, наша радость.

Открытки поздравить внука с днем рождения 3 года

Открытка внуку на трехлетие

Открытка внуку 3 года с днем рождения

Поздравление внука 3 года

Открытка внуку 3 годика

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