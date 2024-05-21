Поздравление внуку от дедушки: душевные пожелания и красивые открытки
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Выберите самые лучшие слова для внука в его особенный день
Внук играет важную роль в жизни деда. Поэтому его день рождения — особенный праздник, когда можно и нужно поделиться с ними своими чувствами, сказать мудрые слова и сделать добрые наставления.
"Телеграф" собрал коллекцию, в которой можно найти теплое поздравление внуку от деда в прозе или стихах. Дополнить важные слова можно праздничной открыткой.
Стихи с днем рождения внуку от деда
Я тебя, внучок мой, поздравляю!
Жить счастливой жизнью пожелаю!
Сильным будь, выносливым, спокойным,
Самых высших благ ты будь достойным.
Будь всегда удачливым, везучим,
Будь мужчиной самым-самым лучшим.
Будь здоров, родной, живи без бед.
Внук мой, с днем рождения! Твой дед.
***
Дед тебе желает счастья
В день рождения, милый внук.
Жизнь пусть будет доброй сказкой
Без тревог и без разлук.
Сильным будь, всегда здоровым,
Будь мужчиной, мальчик мой,
Оставайся непременно
Только лишь самим собой.
***
От дедули поздравленья
Внуку лучшему летят,
Во дворе будь всех сильнее,
Побеждай ты всех ребят!
Будь везучим непременно
И успех держи за хвост.
Если стать решишь спортсменом,
Буду рад я, не вопрос!
Ну, а главное, здоровым
Ты, внучок, конечно, будь.
И пусть легким и веселым
Твоей жизни будет путь!
***
С днем рожденья, внук любимый!
Будь веселым, озорным,
Пусть успех большой, красивый
Станет спутником твоим!
Все пусть станет получаться,
И друзья не подведут,
Мир, добро к тебе примчатся
И вовек не пропадут!
***
Ненаглядный мой внучок,
Самый лучший в мире мальчик,
Пожелаю, чтоб ты смог,
Дружбу завести с удачей!
Чтоб, как воин, сильным стал,
Энергичным и спортивным
И вперёд к мечте шагал
С настроеньем позитивным!
Поздравления с днем рождения внуку от дедушки в прозе
Дорогой внучек! С днем рождения тебя, мой светлый лучик. С каждым годом ты становишься только сильнее, умнее и добрее, и я так горжусь тем, что могу наблюдать за твоим ростом и развитием. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, и пусть каждое твое желание сбудется. Желаю тебе огромного здоровья, неиссякаемой энергии и бесконечных возможностей для осуществления твоих мечтаний.
***
Мой дорогой внук, в этот особенный день, когда ты становишься на год старше, я хочу пожелать тебе не только исполнения желаний, но и неугасаемой веры в себя и свои силы. Пусть каждый шаг на твоем пути будет уверенным, а каждое новое начинание – успешным. Помни, что ты можешь достичь всего, чего захочешь, ведь в тебе столько таланта и упорства. Желаю тебе вдохновения, чтобы творить, мудрости, чтобы принимать правильные решения, и смелости, чтобы идти вперед, несмотря на все препятствия. С днем рождения, мой любимый внук!
***
Милый внук, в этот знаменательный день, когда ты отмечаешь свой день рождения, я хочу, чтобы ты знал, что ты – наше сокровище. Ты приносишь столько радости и света в нашу жизнь, что без тебя мир был бы неполным. Пусть твой путь будет освещен звездами успеха и счастья, а каждый новый день дарит тебе уверенность в завтрашнем дне. Желаю тебе найти свою страсть в жизни и следовать за ней с неукротимым энтузиазмом. С днем рождения, мой драгоценный внук!
***
Сколько бы тебе не исполнилось лет, для дедушки ты всегда будешь малышом. Пусть твоя жизнь будет, как веселый калейдоскоп, и пусть каждый новый день приносит радости и сюрпризы!
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С днем рождения, мой внучек! Ты как супермен, всегда впереди планеты всей. Пусть каждый твой день будет полон открытий, И пусть в душе твоей всегда живет мечта!
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Сегодня твой день, внук, так веселись от души! Пусть каждый шарик на празднике несет тебе удачу, смех и радость, а впереди пусть будут только яркие дни!
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Пусть будет жизнь твоя, как волшебная книга, где каждая страница – это новое приключение. С днём рождения, внучек, будь счастлив и непобедим, И пусть каждый твой день будет чудесным и волшебным!
Открытки с днем рождения внуку от деда
Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения внуку от бабушки. В ней вы сможете найти теплые пожелания и яркие картинки.