Поздравление внуку от дедушки: душевные пожелания и красивые открытки

Выберите самые лучшие слова для внука в его особенный день

Внук играет важную роль в жизни деда. Поэтому его день рождения — особенный праздник, когда можно и нужно поделиться с ними своими чувствами, сказать мудрые слова и сделать добрые наставления.

"Телеграф" собрал коллекцию, в которой можно найти теплое поздравление внуку от деда в прозе или стихах. Дополнить важные слова можно праздничной открыткой.

Стихи с днем рождения внуку от деда

Я тебя, внучок мой, поздравляю!

Жить счастливой жизнью пожелаю!

Сильным будь, выносливым, спокойным,

Самых высших благ ты будь достойным.

Будь всегда удачливым, везучим,

Будь мужчиной самым-самым лучшим.

Будь здоров, родной, живи без бед.

Внук мой, с днем рождения! Твой дед.

***

Дед тебе желает счастья

В день рождения, милый внук.

Жизнь пусть будет доброй сказкой

Без тревог и без разлук.

Сильным будь, всегда здоровым,

Будь мужчиной, мальчик мой,

Оставайся непременно

Только лишь самим собой.

***

От дедули поздравленья

Внуку лучшему летят,

Во дворе будь всех сильнее,

Побеждай ты всех ребят!

Будь везучим непременно

И успех держи за хвост.

Если стать решишь спортсменом,

Буду рад я, не вопрос!

Ну, а главное, здоровым

Ты, внучок, конечно, будь.

И пусть легким и веселым

Твоей жизни будет путь!

***

С днем рожденья, внук любимый!

Будь веселым, озорным,

Пусть успех большой, красивый

Станет спутником твоим!

Все пусть станет получаться,

И друзья не подведут,

Мир, добро к тебе примчатся

И вовек не пропадут!

***

Ненаглядный мой внучок,

Самый лучший в мире мальчик,

Пожелаю, чтоб ты смог,

Дружбу завести с удачей!

Чтоб, как воин, сильным стал,

Энергичным и спортивным

И вперёд к мечте шагал

С настроеньем позитивным!

Поздравления с днем рождения внуку от дедушки в прозе

Дорогой внучек! С днем рождения тебя, мой светлый лучик. С каждым годом ты становишься только сильнее, умнее и добрее, и я так горжусь тем, что могу наблюдать за твоим ростом и развитием. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, и пусть каждое твое желание сбудется. Желаю тебе огромного здоровья, неиссякаемой энергии и бесконечных возможностей для осуществления твоих мечтаний.

***

Мой дорогой внук, в этот особенный день, когда ты становишься на год старше, я хочу пожелать тебе не только исполнения желаний, но и неугасаемой веры в себя и свои силы. Пусть каждый шаг на твоем пути будет уверенным, а каждое новое начинание – успешным. Помни, что ты можешь достичь всего, чего захочешь, ведь в тебе столько таланта и упорства. Желаю тебе вдохновения, чтобы творить, мудрости, чтобы принимать правильные решения, и смелости, чтобы идти вперед, несмотря на все препятствия. С днем рождения, мой любимый внук!

***

Милый внук, в этот знаменательный день, когда ты отмечаешь свой день рождения, я хочу, чтобы ты знал, что ты – наше сокровище. Ты приносишь столько радости и света в нашу жизнь, что без тебя мир был бы неполным. Пусть твой путь будет освещен звездами успеха и счастья, а каждый новый день дарит тебе уверенность в завтрашнем дне. Желаю тебе найти свою страсть в жизни и следовать за ней с неукротимым энтузиазмом. С днем рождения, мой драгоценный внук!

***

Сколько бы тебе не исполнилось лет, для дедушки ты всегда будешь малышом. Пусть твоя жизнь будет, как веселый калейдоскоп, и пусть каждый новый день приносит радости и сюрпризы!

***

С днем рождения, мой внучек! Ты как супермен, всегда впереди планеты всей. Пусть каждый твой день будет полон открытий, И пусть в душе твоей всегда живет мечта!

***

Сегодня твой день, внук, так веселись от души! Пусть каждый шарик на празднике несет тебе удачу, смех и радость, а впереди пусть будут только яркие дни!

***

Пусть будет жизнь твоя, как волшебная книга, где каждая страница – это новое приключение. С днём рождения, внучек, будь счастлив и непобедим, И пусть каждый твой день будет чудесным и волшебным!

Открытки с днем рождения внуку от деда

Красивое поздравление внуку от дедушки

Открытка с днем рождения внука от дедушки

Поздравления с днем рождения внуку от дедушки

Открытка с днем рождения внуку от деда

Особенные поздравления с днем рождения внуку от деда

Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения внуку от бабушки. В ней вы сможете найти теплые пожелания и яркие картинки.