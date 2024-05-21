Вітання онуку від дідуся: душевні побажання та гарні листівки

Виберіть найкращі слова для онука у його особливий день

Онук відіграє у житті діда важливу роль. Тому його день народження — особливе свято, коли можна й треба поділитися з ними своїми почуттями, сказати мудрі слова та зробити добрі настанови.

"Телеграф" зібрав колекцію, де можна знайти тепле привітання онуку від діда у прозі чи віршах. Доповнити важливі слова можна святковою листівкою.

Вірші з днем народження онука від діда

З днем народження, онуче!

Розумій: ти унікальний!

До мети крокуй рішуче,

Пам`ятай, що все реально.

Все про світ ти дізнавайся,

Вчись, працюй, живи відмінно!

В долі слави добивайся

Ти, онуче, неодмінно!

***

Онуче, з днем народження, зі святом!

Ідуть роки, і час біжить так стрімко,

Немов у книзі долі хтось завзято

Гортає за сторінкою сторінку.

Роман життєвий твій хай буде славним,

Щоб завжди ми пишалися тобою.

Сміливим, справедливим будь і вправним,

Не зустрічайся ти в житті з журбою.

***

Мій маленький принце,

З днем сьогоднішнім щасливим.

Щоб збувалися твої круті бажання

Та оправдовувалися сподівання.

Мій любий внучку, мій хлопчику,

Побажаю тобі багато здоров’ячка.

Щоб завжди йшов до своєї мети

І щоб зміг любов майбутню віднайти.

Щоб ніколи турботи і хвилювання

Не зупиняли твого бажання.

Щоб завжди був впевнений,

А розум щоб був світлий.

***

Для бабусі й дідуся внуки немов квіти.

Навіть не такі солодкі були свої діти.

Від душі, внучку, тобі хочеться бажати

Свій дорогоцінний час завжди цінувати.

Здобувай науку ти й до себе повагу

Не ховати щоб очей, мати рівновагу,

Мріяти, любити мир, подорожувати,

За метою йти вперед, жити і кохати.

***

Вітаю зі святом, внука!

Хай вдалою буде наука,

Хай все тобі, любий, вдається

І доля тобі всміхнется.

Будь щирим завжди і хорошим,

Хай буде достаток і гроші,

А також — душевне тепло

І щоб тобі завжди везло.

Вітання з днем народження онука від дідуся у прозі

Дорогий онучок! З днем народження тебе, мій світлий промінчик. З кожним роком ти стаєш тільки сильнішим, розумнішим і добрішим. Я так пишаюся тим, що можу спостерігати за твоїм зростанням і розвитком. Нехай кожен твій день буде сповнений радістю, і нехай кожне твоє бажання збудеться. Бажаю тобі величезного здоров’я, невичерпної енергії та нескінченних можливостей для здійснення твоїх мрій.

***

Мій дорогий онук, у цей особливий день, коли ти стаєш на рік старшим, я хочу побажати тобі не тільки виконання бажань, а й невгасної віри в себе та свої сили. Нехай кожен крок на твоєму шляху буде впевненим, а кожне нове починання – успішним. Пам’ятай, що ти можеш досягти всього, чого захочеш, адже в тобі стільки таланту та завзятості. Бажаю тобі натхнення, щоби творити, мудрості, щоб приймати правильні рішення, і сміливості, щоб йти вперед, попри всі перешкоди. З днем народження, мій улюблений онук!

***

Милий онук, цього знаменного дня, коли ти відзначаєш свій день народження, я хочу, щоб ти знав, що ти – наш скарб. Ти приносиш стільки радості та світла у наше життя, що без тебе світ був би неповним. Нехай твій шлях буде освітлений зірками успіху та щастя, а кожен новий день дарує тобі впевненість у завтрашньому дні. Бажаю тобі знайти свою пристрасть у житті та слідувати за нею з неприборканим ентузіазмом. З днем народження, мій дорогоцінний онуче!

***

Скільки б тобі не виповнилося років, для діда ти завжди будеш малюком. Нехай твоє життя буде як веселий калейдоскоп, і нехай кожен новий день приносить радості та сюрпризи!

***

З днем народження, мій онучку! Ти як супермен, завжди попереду всієї планети. Нехай кожен твій день буде сповнений відкриттів, І нехай у душі твоїй завжди живе мрія!

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Сьогодні твій день, онуче, то веселись від душі! Нехай кожна кулька на святі несе тобі удачу, сміх та радість, а попереду нехай будуть лише яскраві дні!

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Нехай буде твоє життя, як чарівна книга, де кожна сторінка – це нова пригода. З днем народження, онуче, будь щасливим і непереможним, і нехай кожен твій день буде чудовим і чарівним!

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