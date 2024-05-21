Вітання онуку від дідуся: душевні побажання та гарні листівки
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Виберіть найкращі слова для онука у його особливий день
Онук відіграє у житті діда важливу роль. Тому його день народження — особливе свято, коли можна й треба поділитися з ними своїми почуттями, сказати мудрі слова та зробити добрі настанови.
"Телеграф" зібрав колекцію, де можна знайти тепле привітання онуку від діда у прозі чи віршах. Доповнити важливі слова можна святковою листівкою.
Вірші з днем народження онука від діда
З днем народження, онуче!
Розумій: ти унікальний!
До мети крокуй рішуче,
Пам`ятай, що все реально.
Все про світ ти дізнавайся,
Вчись, працюй, живи відмінно!
В долі слави добивайся
Ти, онуче, неодмінно!
***
Онуче, з днем народження, зі святом!
Ідуть роки, і час біжить так стрімко,
Немов у книзі долі хтось завзято
Гортає за сторінкою сторінку.
Роман життєвий твій хай буде славним,
Щоб завжди ми пишалися тобою.
Сміливим, справедливим будь і вправним,
Не зустрічайся ти в житті з журбою.
***
Мій маленький принце,
З днем сьогоднішнім щасливим.
Щоб збувалися твої круті бажання
Та оправдовувалися сподівання.
Мій любий внучку, мій хлопчику,
Побажаю тобі багато здоров’ячка.
Щоб завжди йшов до своєї мети
І щоб зміг любов майбутню віднайти.
Щоб ніколи турботи і хвилювання
Не зупиняли твого бажання.
Щоб завжди був впевнений,
А розум щоб був світлий.
***
Для бабусі й дідуся внуки немов квіти.
Навіть не такі солодкі були свої діти.
Від душі, внучку, тобі хочеться бажати
Свій дорогоцінний час завжди цінувати.
Здобувай науку ти й до себе повагу
Не ховати щоб очей, мати рівновагу,
Мріяти, любити мир, подорожувати,
За метою йти вперед, жити і кохати.
***
Вітаю зі святом, внука!
Хай вдалою буде наука,
Хай все тобі, любий, вдається
І доля тобі всміхнется.
Будь щирим завжди і хорошим,
Хай буде достаток і гроші,
А також — душевне тепло
І щоб тобі завжди везло.
Вітання з днем народження онука від дідуся у прозі
Дорогий онучок! З днем народження тебе, мій світлий промінчик. З кожним роком ти стаєш тільки сильнішим, розумнішим і добрішим. Я так пишаюся тим, що можу спостерігати за твоїм зростанням і розвитком. Нехай кожен твій день буде сповнений радістю, і нехай кожне твоє бажання збудеться. Бажаю тобі величезного здоров’я, невичерпної енергії та нескінченних можливостей для здійснення твоїх мрій.
***
Мій дорогий онук, у цей особливий день, коли ти стаєш на рік старшим, я хочу побажати тобі не тільки виконання бажань, а й невгасної віри в себе та свої сили. Нехай кожен крок на твоєму шляху буде впевненим, а кожне нове починання – успішним. Пам’ятай, що ти можеш досягти всього, чого захочеш, адже в тобі стільки таланту та завзятості. Бажаю тобі натхнення, щоби творити, мудрості, щоб приймати правильні рішення, і сміливості, щоб йти вперед, попри всі перешкоди. З днем народження, мій улюблений онук!
***
Милий онук, цього знаменного дня, коли ти відзначаєш свій день народження, я хочу, щоб ти знав, що ти – наш скарб. Ти приносиш стільки радості та світла у наше життя, що без тебе світ був би неповним. Нехай твій шлях буде освітлений зірками успіху та щастя, а кожен новий день дарує тобі впевненість у завтрашньому дні. Бажаю тобі знайти свою пристрасть у житті та слідувати за нею з неприборканим ентузіазмом. З днем народження, мій дорогоцінний онуче!
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Скільки б тобі не виповнилося років, для діда ти завжди будеш малюком. Нехай твоє життя буде як веселий калейдоскоп, і нехай кожен новий день приносить радості та сюрпризи!
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З днем народження, мій онучку! Ти як супермен, завжди попереду всієї планети. Нехай кожен твій день буде сповнений відкриттів, І нехай у душі твоїй завжди живе мрія!
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Сьогодні твій день, онуче, то веселись від душі! Нехай кожна кулька на святі несе тобі удачу, сміх та радість, а попереду нехай будуть лише яскраві дні!
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Нехай буде твоє життя, як чарівна книга, де кожна сторінка – це нова пригода. З днем народження, онуче, будь щасливим і непереможним, і нехай кожен твій день буде чудовим і чарівним!
Листівки з днем народження онука від діда
Раніше "Телеграф" публікував добірку поздоровлень із днем народження онуку від бабусі. У ній ви зможете знайти теплі побажання та яскраві картинки.