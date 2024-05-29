Прикольные поздравления с юбилеем: удивите и порадуйте близкого человека

Юморное поздравление с юбилеем подарит улыбки и радость

Юбилей — особый праздник для каждого человека, который может вызывать разные эмоции. Для кого-то это однозначно радостное событие. У кого-то юбилей вызывает грусть и тревогу, так как напоминает о времени, которое прошло.

Отвлечь от тяжелых мыслей и поднять настроение загрустившему виновнику торжества помогут шуточные поздравления на юбилей. Юморные пожелания заставят улыбнуться и забыть о всех невзгодах хотя бы на время.

Специально для своих читателей "Телеграф" составил подборку веселых поздравлений с юбилеем, которые заставят адресата забыть о плохом настроении.

Прикольные поздравления на юбилей в прозе

С юбилеем! Пусть каждый прожитый год увеличивает в 100 раз доход! Пускай вовек не иссякнет ваш источник любви, здоровья и счастья! Будьте мудры, как Далай-Лама, богаты, как арабские шейхи, и красивы, как римские боги!

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Не нужно думать о возрасте — это всего лишь цифра! Пусть она сегодня стала круглой, но ведь планета у нас тоже круглая. А это значит, что нужно посетить как можно больше красивых мест, получить массу положительных эмоций. И к следующей дате предоставить отчет!

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Сегодня ты — царица этого дня. Сегодня ты ослепительна, весела и лучезарна. Твой юбилей не мог не привлечь множество друзей и близких, ведь ты достойна этого. Пусть этот день останется в твоей памяти, пусть все прекрасные слова в твой адрес будут наполнены волшебной энергетикой счастья и любви. С юбилеем, милая, нежная, искренняя и самая достойная.

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Как бы ни хотелось нам оставаться всегда молодыми и здоровыми, но таблетку молодости еще не изобрели, и нам ничего другого не остаётся, как стареть красиво и достойно. Сегодня твой юбилей, и ты создаёшь впечатление человека, у которого всё идёт по многолетнему плану. Пусть в этом плане будет еще немало пунктов. Пусть твой курс будет направлен на здоровье, долголетие и радость от каждого нового дня. С юбилеем!

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С юбилеем! Пусть твоя жизнь сияет бриллиантами, каждый день переливается алмазами, каждая минута дарит волшебство и чудеса. Красоты, процветания и радужных эмоций желаю тебе.

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Поздравляем тебя с очередным юбилеем! Возраст, конечно, берет своё, но ты не отчаивайся, старайся цифры превращать в опыт. Это всё шутки, мы желаем тебе всегда оставаться в отличной форме и чувствовать себя на столько лет, на сколько этого желает душа!

Смешные поздравления на юбилей в стихах

Юбиляру ничего не запрещается,

Можно водку пить, шампанским запивать.

Караоке петь до одурения,

Танцами соседей доставать.

Мы спешим тебя поздравить с твоим праздником,

И желаем тебе очень долго жить,

И владеть хрустящими купюрами.

По врачам до девяноста не ходить.

***

Юбилей подкрался незаметно,

Круглой датой радует тебя,

И сегодня не отвертишься наверное,

Соберутся все твои друзья!

Не грусти, бровей своей не хмуря —

Лучше этой датой ты гордись,

Впереди ещё немало Юбилеев,

Так что в руки взяв себя держись!

Пусть хватает сил на всё с лихвою,

Светит ярко солнце из-за туч,

Хоть весной, хоть зимнею порою

Дарит рано утром тёплый луч!

Возраст — это наше достояние,

Не помеха эти нам года,

Пусть боятся молодого смеха,

Мы не постареем никогда!

***

Пусть не скрипит спина с годами,

Желаю свой песок я подбирать,

Остались чтоб секреты между нами,

От жизни только лучшее лишь взять.

Пусть старость стороной обходит,

В глазах горит задора яркий огонек,

Лень никогда пусть в гости не приходит,

И не пустеет пусть вовеки кошелек.

***

На юбилей желаю много счастья,

Чтобы сбывались даже детские мечты.

Вы этот день улыбкою своей украсьте,

Чтоб не было в нем грусти, скукоты.

На юбилей желаю много денег,

Чтобы объехать жаркие все острова.

К вершине пусть ведет путь из ступенек,

Успех сопровождает пусть всегда.

***

На юбилей желаю приключений,

Чтоб он запомнился и душу грел всегда.

Желаю счастья Вам месторождений,

Его как нефть, чтоб Вы качали без труда.

Желаю Вам объятий, чтоб до хруста,

Чтобы почувствовать насколько Вы важны.

Чтоб никогда не испытали грусти,

Чтобы в веселье лишь погружены.

***

Ты в юбилей, как спелый персик,

Всегда со вкусом и на стиле.

Пускай характер слегка дерзкий,

Тебя за это полюбили.

На юбилей тебе желаем

Цвести, как яблони в саду.

Твой плод давно сорвать мечтаем

И подарить тебе звезду.

Ранее "Телеграф" делился подборкой прикольных поздравлений с днем рождения для кума. Веселые поздравления не оставят именинника равнодушным.