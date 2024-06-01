Прикольные стихи с днем рождения: веселые поздравления для самых близких

Смешные стихи с днем рождения — залог отличного настроения

Для члена семьи, лучшего друга или подруги всегда хочется выбрать лучшее поздравление с днем рождения. В таком случае хорошим вариантом станет смешной стих с днем рождения. Такое поздравление порадует именинника или именинницу и выделится среди остальных.

Некоторым людям может быть сложно придумать уникальное пожелание на день рождения. Поэтому "Телеграф" собрал в одной подборке прикольные стихи с днем рождения. Эти поэтические поздравления с юмором помогут порадовать близких и сделать их праздник еще лучше.

Смешные стихи на день рождения для женщины

Ты сегодня королева —

Платье стильное надела,

Брови толсто подвела,

Маникюр и все дела.

Только хлопоты напрасны,

Ты всегда, мой свет, прекрасна.

Оставайся же такой:

Стильной, смелой, молодой!

С днем рождения! Блистай,

Веселись, люби, порхай,

Чтобы вспомнить было что

И про это, и про то.

***

С днем рожденья, леди-чудо!

Пусть четыре зверя будут:

Поджидает лев в постели,

"Ягуар" живет у двери.

Ну, и норка в гардеробной

Пусть сияет мехом ровным,

А еще — чтоб ослик был,

Чтоб все это оплатил!

***

Сегодня Ваш праздник, особенный день!

Желаю цвести, словно в мае сирень,

Но счастье своё не искать в лепестке,

А крепко в железном сжимать кулаке.

Желаю быть сильной и слабой, как сон,

Иметь на расходы всегда миллион,

Здоровье свое напоказ выставлять,

И в платьях заморских всегда щеголять.

Желаю, как в детстве, беспечно мечтать

И звезды рукой непременно достать,

Смеяться всем сердцем, любить всей душой

И радостной быть в день рождения свой!

***

Быть принцессой или ведьмой —

Выбирать тебе одной…

Поздравляю с днём рождения

И желаю в праздник твой:

Фантастической удачи,

Сумасшедшего везения,

Чтоб решались все задачи

Без особых затруднений.

Будет счастье самым прочным,

Ведь без счастья жизни нету:

Выбирай лишь то, что хочешь —

Хоть метлу, а хоть — карету!

***

Тебя, красотка, поздравляю!

Обалденной быть желаю.

Будь пушистой как котёнок

И наивной как ребёнок.

Будь красивой как царица,

Властной как императрица.

Когда нужно будь строптивой,

Непокорной, горделивой.

Будь безбашенной, шальной,

Заводной и озорной.

Счастье чтоб рекой лилось.

Что хотелось, всё б моглось!

Прикольные стихи на день рождения мужчине

Не спеши пеньком стать старым,

Бодрячком ещё держись,

Кушай лобстеров, омаров,

Прожигай по полной жизнь!

На скейтборде с ветерочком

Разгоняй свою тоску,

И пусть тонус будет прочным,

Как и нужно мужику!

И в финансовых вопросах

Пусть тебя удача ждёт,

Речка денежная просто

К тебе путь сама найдёт!

***

Желаю море позитива,

Океан любви и пива.

И не рос чтобы живот,

А кошелек ― наоборот.

Была грива, как у льва,

Не лысела голова.

Чтоб жена всегда любила,

Мозг тебе не выносила.

Были крепкими орешки,

Стреляла пушка, как и прежде,

Без осечек, холостых,

Будь в рядах ты боевых!

***

Пусть будет всегда у тебя все красиво —

Шашлык и друзья, позитив, бочка пива

И кубики пресса, и силы гора,

И чтобы любимая рядом была.

И тачку крутую, на море бунгало,

И денег всегда и на всё чтоб хватало,

Будь боссом по жизни своей, не грусти,

Обиды возьми и с души отпусти,

Всегда пребывай в чумовом настроении,

Тебя поздравляем мы с днем рождения!

***

Вы мужчина очень видный.

Парень просто — хоть куда.

И харизмы добавляют

Все прожитые года.

Как коньяк, Вы только лучше,

С каждым годом все ценней.

Пусть здоровье, радость, счастье

Будут крепче и сильней.

Пусть девчонки обожают,

Делам сопутствует успех,

Деньги только прибывают.

Вы, дружище, лучше всех!

***

Желаю в день рождения

Больших-больших побед,

Три тонны вдохновения,

Чтоб только рос бюджет!

Успех пусть смело копится.

Удачлив будь, здоров.

Пусть деньги дома водятся,

И счастье, и любовь!

Веселые стихи с днем рождения детям

Удивляются родные,

Как же быстро ты растешь!

Строишь глазки озорные

И скучать всем не даешь.

Поздравляю с днем рождения

И желаю волшебства:

Клад найди в одно мгновение

Или сразу целых два.

Чародей пускай исполнит

Все желания твои,

А как вырастешь, ты вспомни

Пожелания мои.

***

Мишки, зайчики, шары

Поздравлять тебя пришли,

Ведь сегодня день рожденья,

В твою честь все поздравленья,

Пусть вся жизнь будет прекрасна

И чудесна, словно сказка,

Станет солнышко светлее,

Дни добрей и веселее,

Смехом радостным полны,

Волшебством озарены!

***

Желаем исполнения мечты

И яркого, наполненного детства.

Чтоб лопались воздушные шары,

Друзья чтоб жили рядом по соседству!

Пусть окружают счастье, звонкий смех,

Учеба в школе с легкостью дается,

И никаких не будет в жизни бед,

И всё всегда с улыбкой удается!

***

Милая детка, расти и крепчай,

Светлой улыбкою праздник встречай!

Мультиков добрых, загадочных сказок,

Ярких игрушек для радости глазок.

Лучших вкусняшек для щечек румяных,

Самых на свете подарков желанных.

Аттракционов, площадок спортивных,

Игр интересных, занятий активных.

Дружбы надежной, крылатых качелей

И безопасных больших приключений.

Будут пусть светлыми детства мгновения!

Мы поздравляем тебя с днем рождения!

***

Сегодня солнышко проснулось,

Щеки твоей лучом коснулось,

Спеша поздравить с днем рожденья,

Тебе радушно улыбнулось.

Здоровья крепкого в твой праздник

Желает ветерок-проказник,

Пусть будет жизнь, как радуга,

Цветной, разнообразной.

Ранее "Телеграф" делился подборкой коротких прикольных поздравлений с днем рождения. Они отлично подойдут для отправки в виде смс или подписи открытки.