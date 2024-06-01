Прикольні вірші з днем народження: веселі вітання для найближчих

Смішні вірші з днем народження — запорука чудового настрою

Для члена сім’ї, найкращого друга чи подруги завжди хочеться обрати найкраще вітання з днем народження. У такому разі гарним варіантом стане смішний вірш із днем народження. Таке привітання порадує іменинника чи іменинницю та виділиться серед інших.

Деяким людям може бути складно вигадати унікальне побажання на день народження. Тому "Телеграф" зібрав в одній добірці смішні вірші з днем народження. Ці поетичні привітання з гумором допоможуть порадувати близьких та зробити їхнє свято ще кращим.

Смішні вірші на день народження для жінки

До Вас завітало чарівне свято,

Хочу з народження днем привітати.

Днів Вам яскравих і кришталевих,

Будьте прекрасні, як королева.

Сонячних і чудових світанків,

Гарного настрою кожного ранку,

Щастя у домі, миру в душі,

Щоб залишались завжди молоді!

***

З днем народження, красуне,

Чарівна панянко!

Хай обожнює Вас милий

І кохає п’янко.

Врода Ваша хай чарує,

Зводить з розуму мужчин.

Для печалі хай не буде

У житті для Вас причин.

Щастя вам і розуміння,

Радості і статку,

Гарне імпортне авто,

На Мальдівах хатку.

***

Вітаю Вас, гарна пані!

Будьте красиві й рум’яні,

Здорові, веселі й кохані

Будьте, гарненька пані.

Хай доля дарує Вам крила,

Хай щастя накриє Вас хвиля,

Хай буде в Вас гарна робота,

А вдома — любов та турбота!

***

Хай кожна мить життя буде чудова,

Несе кохання та букетик мрій

І, як веселка різнокольорова,

Буде повна яскравіших подій.

Нехай щоденно вам дарують квіти,

Хай компліменти сипляться для вас.

Хай буде сотня приводів радіти,

Носити посмішку замість усіх прикрас!

***

В цей день лише для тебе

Сміється сонце з неба,

І ніжно пахнуть квіти

Його теплом зігріті,

І дятел привітання

Відстукав на світанні,

І мишка-шкряботушка

Посмикала за вушко,

А котик походжає

Тобі добра бажає!

Прикольні вірші на день народження чоловіка

З чудовим святом я вітаю!

Життя люксового бажаю:

Ікри червоної, хамону,

Відпочивати за кордоном,

"Роллс-ройсів", "Тесел" і айфонів,

Доходів нескінчених море,

Здоров`я, радості та сміху —

Усього, що приносить втіху.

***

Бажаю, щоб в паспорті стерлася дата,

Як тісто на дріжджах, зростала зарплата,

Машина — літала, дружина — любила,

Хай буде з тобою удача і сила!

Курортних тобі вихідних на Маямі,

Будь завжди "красава", як кажуть в рекламі,

Хай друзі у тебе будуть першокласні.

З днем народження! Що тут неясно!

***

Щоб горілочка холодна

Й сальце на столі.

Не підводить хай здоров`я

В ліжку й на коні.

Гаманець щоб просто репнув

Від крупних купюр.

А якщо вбиратись вранці,

То лиш от-кутюр.

***

Вітаю зараз тебе, бро!

Нехай завжди буде добро.

Із друзями хай буде мир

Крепкий такий, як справжній спирт.

Щоб твій характер був як свято,

А розум — немов калькулятор,

Щоб як в "Тітаніку" — кохання,

Ти загадай собі бажання!

Здоров’я — як в богатиря!

Читай не тільки "Букваря"!

А в голові щоб не гуло,

Не напивайся сильно, бро!

***

Швиденько загадай бажання —

Воно здійсниться, тільки вір,

І у життя ввірветься казка,

А якщо ні — обстежуй зір!

Нехай сьогодні і надалі

Будуть яскравими всі дні,

Нехай залишать підсвідомість

Усі думки твої дурні!

Веселі вірші з днем народження для дітей

З днем народження вітання!

Хай здійсняться усі бажання.

Настрій буде завжди гарним,

Мрій здійснення — бездоганним!

Поруч будуть мама й тато,

Друзів буде хай багато.

Все, що схочеться — вдається,

Та струмочком доля в’ється!

***

Хай сонячні промінчики стежечку простелять,

Бджілки золотисті щастя нагудуть.

Хай пригоди добрі дні твої населять,

А казки найкращі снитися будуть.

Хай же соловейки долі наспівають,

Калиновим цвітом розквіта краса.

Хай слова хороші, всі, які бажають,

Проростають тихо в справжні чудеса!

***

Вітаю, янголятко

І його родину,

Це мале дитятко

В цю чарівну днину.

Щоб ти посміхалось

Мамі і бабусі,

Радо обіймало

Тата і дідуся.

Цукерки щоб завжди

Вони купували,

Любов і опіку

Тобі дарували.

А Ангели Божі

Хай охороняють.

Щоб усе здійснилось

Те, що побажають.

***

Дитинко кохана, метелик грайливий,

Сьогодні для тебе день світлий, щасливий,

Святкуємо ми день народження твій,

Бажаємо щастя, фантазій і мрій!

Веселощів ми побажаємо разом,

Рости, розумнішай, серйознішай з часом,

Ти наша надія і радість для всіх,

Хай весело лине до неба твій сміх!

***

Нехай постукає у двері чарівник,

Здійснить найзаповітніші бажання!

Яскравою хай буде кожна мить,

Для тебе — з днем народження вітання!

Нехай тебе підтримують батьки,

І поруч будуть вірні добрі друзі.

Перемагай усі свої страхи,

Життя хай буде в кольорових смугах!

Раніше "Телеграф" ділився добіркою коротких прикольних привітань із днем народження. Вони відмінно підійдуть для надсилання у вигляді смс або підпису листівки.